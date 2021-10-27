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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 октября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 октября
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием антициклона и относительно холодной воздушной массы с севера. 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T16:15+0300
2021-10-27T16:15+0300
2021-10-27T16:15+0300
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. В четверг, 28 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный? 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60 – 80%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 октября
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием антициклона и относительно холодной воздушной массы с севера.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. В четверг, 28 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный? 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60 – 80%.