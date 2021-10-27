https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-28-oktyabrya-1036084301.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 октября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 октября

Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием антициклона и относительно холодной воздушной массы с севера. 27.10.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. В четверг, 28 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный? 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60 – 80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии