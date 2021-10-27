Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-28-oktyabrya-1036084301.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 октября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 октября
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием антициклона и относительно холодной воздушной массы с севера. 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T16:15+0300
2021-10-27T16:15+0300
в абхазии
новости
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/07/1033372726_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_56b887b60c6de4c0ff439ebdb2078fde.jpg
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. В четверг, 28 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный? 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60 – 80%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/07/1033372726_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_3d9cbaf8e37f006d927d959fc53de58b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 октября

16:15 27.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Погода
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием антициклона и относительно холодной воздушной массы с севера.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. В четверг, 28 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный? 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60 – 80%.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:38Верховный суд отменил приговор по делу о незаконной выдаче абхазского паспорта
20:01Одностороннее движение ввели на двух участках центральных улиц Сухума
19:35Столетие абхазской милиции отметят с учетом антиковидных ограничений
19:11Анкваб поручил повысить собираемость платежей за потребленную электроэнергию
18:33Отдельные категории работников могут обязать прививаться от COVID-19 в Абхазии
18:18Ужесточение антиковидных мер в Абхазии обсудили в Кабмине
17:56Планируется поставка 30 тысяч доз вакцины "Спутник V" в Абхазию
17:22Проблемы абхазского языка: интервью министра просвещения Инала Габлия
16:55Бжания обсудил с Нургалиевым вопросы обеспечения пограничной безопасности
16:15Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 октября
16:10Отремонтированный насос на Келасурской водонасосной станции запущен
15:37Эксперт рассказала, как пандемия коронавируса влияет на демографию в Абхазии
14:00Как хорошо вы знаете историю абхазского языка?
13:07Такие обстоятельства: Цушба о причинах спада рождаемости в Абхазии
12:56Константин Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова
12:34Республиканскую женскую консультацию открыли после капремонта в Сухуме
11:25"Спутник Лайт" одобрен для вакцинации одновременно с прививкой от гриппа
11:19Врач рассказала о влиянии коронавируса на эндокринную систему
10:50Медик рассказала об уникальных свойствах дрожжей и их пользе для диабетиков
10:20Банк Абхазии внедрит услугу по переводу с карт "АПРА" на карты России