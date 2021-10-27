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https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/respublikanskuyu-zhenskuyu-konsultatsiyu-otkryli-posle-kapremonta-v-sukhume-1036079920.html
Республиканскую женскую консультацию открыли после капремонта в Сухуме
Республиканскую женскую консультацию открыли после капремонта в Сухуме
К ремонту женской консультации приступили в 2019 году, средства были выделены из республиканского бюджета. 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T12:34+0300
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Республиканская женская консультация после ремонта открылась в Сухуме 27 октября.На церемонии открытия присутствовал министр здравоохранения Эдуард Бутба, он назвал событие знаменательным и рассказал об оснащении консультации медоборудованием.Ремонт начался в 2019 году, работы обошлись в 8,8 миллиона рублей, средства были выделены из республиканского бюджета. По словам заведующей женской консультации Камы Шулумба, до начала ремонта помещение было в аварийном состоянии. Пациентов принимали на первом этаже Республиканского роддома, где в одном кабинете работали несколько врачей.В отремонтированной консультации будут принимать акушер-гинекологи, терапевты, офтальмолог, психолог, стоматолог, работает лаборатория, есть и школа будущих родителей, куда могут обратиться будущие мамы и отцы. Коллектив женской консультации состоит из 23 человек, в день в среднем врачи принимают 45-50 человек.Прием в женской консультации проводится в будние дни с 9 до 17:00.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/rozhdaemost-v-abkhazii-snizilas-po-sravneniyu-s-analogichnym-periodom-2020-goda-1036055907.html
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Республиканскую женскую консультацию открыли после капремонта в Сухуме

12:34 27.10.2021 (обновлено: 13:01 27.10.2021)
© Sputnik / Леон Адлейба Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Леон Адлейба
К ремонту женской консультации приступили в 2019 году, средства были выделены из республиканского бюджета.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Республиканская женская консультация после ремонта открылась в Сухуме 27 октября.
На церемонии открытия присутствовал министр здравоохранения Эдуард Бутба, он назвал событие знаменательным и рассказал об оснащении консультации медоборудованием.

Есть сложности с оборудованием, которое еще не сформировано на 100 процентов. Думаю, это дело времени, потому что сразу оснастить все сложно, это большие финансовые затраты. Думаю, через какое-то время консультация будет наполнена новейшим оборудованием.

Эдуард Бутба - Sputnik Абхазия
Эдуард Бутба
Министр здравоохранения Абхазии
Ремонт начался в 2019 году, работы обошлись в 8,8 миллиона рублей, средства были выделены из республиканского бюджета. По словам заведующей женской консультации Камы Шулумба, до начала ремонта помещение было в аварийном состоянии. Пациентов принимали на первом этаже Республиканского роддома, где в одном кабинете работали несколько врачей.
© Sputnik / Леон Адлейба Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме - Sputnik Абхазия
4/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме - Sputnik Абхазия
5/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме - Sputnik Абхазия
6/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме - Sputnik Абхазия
7/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Лаборатория
Лаборатория - Sputnik Абхазия
8/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Лаборатория
1/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
2/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
3/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
4/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
5/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
6/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
7/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
8/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Лаборатория
В отремонтированной консультации будут принимать акушер-гинекологи, терапевты, офтальмолог, психолог, стоматолог, работает лаборатория, есть и школа будущих родителей, куда могут обратиться будущие мамы и отцы. Коллектив женской консультации состоит из 23 человек, в день в среднем врачи принимают 45-50 человек.
Прием в женской консультации проводится в будние дни с 9 до 17:00.
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