https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/respublikanskuyu-zhenskuyu-konsultatsiyu-otkryli-posle-kapremonta-v-sukhume-1036079920.html

Республиканскую женскую консультацию открыли после капремонта в Сухуме

Республиканскую женскую консультацию открыли после капремонта в Сухуме

К ремонту женской консультации приступили в 2019 году, средства были выделены из республиканского бюджета. 27.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-27T12:34+0300

2021-10-27T12:34+0300

2021-10-27T13:01+0300

в абхазии

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Республиканская женская консультация после ремонта открылась в Сухуме 27 октября.На церемонии открытия присутствовал министр здравоохранения Эдуард Бутба, он назвал событие знаменательным и рассказал об оснащении консультации медоборудованием.Ремонт начался в 2019 году, работы обошлись в 8,8 миллиона рублей, средства были выделены из республиканского бюджета. По словам заведующей женской консультации Камы Шулумба, до начала ремонта помещение было в аварийном состоянии. Пациентов принимали на первом этаже Республиканского роддома, где в одном кабинете работали несколько врачей.В отремонтированной консультации будут принимать акушер-гинекологи, терапевты, офтальмолог, психолог, стоматолог, работает лаборатория, есть и школа будущих родителей, куда могут обратиться будущие мамы и отцы. Коллектив женской консультации состоит из 23 человек, в день в среднем врачи принимают 45-50 человек.Прием в женской консультации проводится в будние дни с 9 до 17:00.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/rozhdaemost-v-abkhazii-snizilas-po-sravneniyu-s-analogichnym-periodom-2020-goda-1036055907.html

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