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Республиканскую женскую консультацию открыли после капремонта в Сухуме
12:34 27.10.2021 (обновлено: 13:01 27.10.2021)
© Sputnik / Леон Адлейба Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба
К ремонту женской консультации приступили в 2019 году, средства были выделены из республиканского бюджета.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Республиканская женская консультация после ремонта открылась в Сухуме 27 октября.
На церемонии открытия присутствовал министр здравоохранения Эдуард Бутба, он назвал событие знаменательным и рассказал об оснащении консультации медоборудованием.
Есть сложности с оборудованием, которое еще не сформировано на 100 процентов. Думаю, это дело времени, потому что сразу оснастить все сложно, это большие финансовые затраты. Думаю, через какое-то время консультация будет наполнена новейшим оборудованием.
Ремонт начался в 2019 году, работы обошлись в 8,8 миллиона рублей, средства были выделены из республиканского бюджета. По словам заведующей женской консультации Камы Шулумба, до начала ремонта помещение было в аварийном состоянии. Пациентов принимали на первом этаже Республиканского роддома, где в одном кабинете работали несколько врачей.
© Sputnik / Леон Адлейба Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Лаборатория
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© Sputnik / Леон Адлейба
Лаборатория
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© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
2/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
3/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
4/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
5/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Лаборатория
В отремонтированной консультации будут принимать акушер-гинекологи, терапевты, офтальмолог, психолог, стоматолог, работает лаборатория, есть и школа будущих родителей, куда могут обратиться будущие мамы и отцы. Коллектив женской консультации состоит из 23 человек, в день в среднем врачи принимают 45-50 человек.
Прием в женской консультации проводится в будние дни с 9 до 17:00.