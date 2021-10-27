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Столетие абхазской милиции отметят с учетом антиковидных ограничений
Столетие абхазской милиции отметят с учетом антиковидных ограничений
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Формат юбилейных мероприятий в связи со 100-летием органов внутренних дел Абхазии будет пересмотрен в связи с эпидемиологической... 27.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Формат юбилейных мероприятий в связи со 100-летием органов внутренних дел Абхазии будет пересмотрен в связи с эпидемиологической обстановкой в стране, сообщается на сайте Кабмина.Абхазской милиции исполнится 100 лет в ноябре 2021 года. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб и и.о. главы МВД Руслан Ажиба на совещании 27 октября сошлись во мнении, что необходимо ограничить планируемые мероприятия из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Тем более, что действующие ограничения могут ужесточить. Помимо этого, Анкваб обсудил с Ажиба текущую работу министерства внутренних дел. Разговор в частности шел о криминогенной ситуации, а также о том, как милиция общественного порядка следит за соблюдением мер по противодействию распространению коронавируса и пресечению незаконной добычи криптовалют.
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новости, мвд абхазии

Столетие абхазской милиции отметят с учетом антиковидных ограничений

19:35 27.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Рейд милиции по соблюдению антиковидных мер на транспорте
Рейд милиции по соблюдению антиковидных мер на транспорте - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Формат юбилейных мероприятий в связи со 100-летием органов внутренних дел Абхазии будет пересмотрен в связи с эпидемиологической обстановкой в стране, сообщается на сайте Кабмина.
Абхазской милиции исполнится 100 лет в ноябре 2021 года. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб и и.о. главы МВД Руслан Ажиба на совещании 27 октября сошлись во мнении, что необходимо ограничить планируемые мероприятия из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Тем более, что действующие ограничения могут ужесточить.
Помимо этого, Анкваб обсудил с Ажиба текущую работу министерства внутренних дел. Разговор в частности шел о криминогенной ситуации, а также о том, как милиция общественного порядка следит за соблюдением мер по противодействию распространению коронавируса и пресечению незаконной добычи криптовалют.
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