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"Черноморэнерго" опубликовало график веерных отключений в восточной Абхазии
"Черноморэнерго" опубликовало график веерных отключений в восточной Абхазии
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. "Черноморэнерго" выложило график веерных отключений электричества в восточной части Абхазии и части Сухума. 28.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-28T18:10+0300
2021-10-28T18:10+0300
2021-10-28T18:11+0300
в абхазии
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. "Черноморэнерго" выложило график веерных отключений электричества в восточной части Абхазии и части Сухума.Ограничения на подачу электроэнергии вводятся в связи недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1", во избежание аварийных ситуаций. Отключения будут производиться в Очамчырском, Гулрыпшском и восточной части Сухумского районов, также ограничения коснутся центральной и восточной части Сухума. Ночные двухчасовые отключения в этих районах будут сняты. График отключения подстанций выглядит таким образом:Эти ограничения будут сняты только в случае снижения нагрузок на энергосистему страны, отмечает "Черноморэнерго". В случае увеличения нагрузок в других районах страны, там также прибегнут к подобным мерам. В связи с чем "Черноморэнерго" обратилось с просьбой ко всем жителям страны ответственно отнестись к возникшей ситуации и максимально сократить потребление до необходимого уровня.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/veernye-otklyucheniya-sveta-vvedut-v-chasti-abkhazii-iz-za-peregruzki-na-linii-1036089906.html
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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
"Черноморэнерго" опубликовало график веерных отключений в восточной Абхазии
18:10 28.10.2021 (обновлено: 18:11 28.10.2021) СУХУМ, 28 окт - Sputnik.
"Черноморэнерго" выложило
график веерных отключений электричества в восточной части Абхазии и части Сухума.
Ограничения на подачу электроэнергии вводятся в связи недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1", во избежание аварийных ситуаций.
Отключения будут производиться в Очамчырском, Гулрыпшском и восточной части Сухумского районов, также ограничения коснутся центральной и восточной части Сухума. Ночные двухчасовые отключения в этих районах будут сняты.
График отключения подстанций выглядит таким образом:
С 17:00 до 18:00 - ПС "Баслат"
С 18:00 до 19:00 - ПС "ИЭПиТ"
С 19:00 до 20:00 - ПС "Синоп"
С 20:00 до 21:00 - ПС "Агудзера", ПС "Уарча"
С 21:00 до 22:00 - ПС "Дранда", ПС "Адзюбжа"
С 22:00 до 23:00 ПС "Мыку", ПС "Куачара", ПС "Очамчыра-2" (1 секция 10кВ)
С 23:00 до 0:00 - ПС "Очамчыра-тяга", ПС "Очамчыра-2" (2 секция 10 кВ)
Эти ограничения будут сняты только в случае снижения нагрузок на энергосистему страны, отмечает "Черноморэнерго".
В случае увеличения нагрузок в других районах страны, там также прибегнут к подобным мерам. В связи с чем "Черноморэнерго" обратилось с просьбой ко всем жителям страны ответственно отнестись к возникшей ситуации и максимально сократить потребление до необходимого уровня.