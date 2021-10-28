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"Черноморэнерго" опубликовало график веерных отключений в восточной Абхазии

"Черноморэнерго" опубликовало график веерных отключений в восточной Абхазии

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. "Черноморэнерго" выложило график веерных отключений электричества в восточной части Абхазии и части Сухума. 28.10.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. "Черноморэнерго" выложило график веерных отключений электричества в восточной части Абхазии и части Сухума.Ограничения на подачу электроэнергии вводятся в связи недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1", во избежание аварийных ситуаций. Отключения будут производиться в Очамчырском, Гулрыпшском и восточной части Сухумского районов, также ограничения коснутся центральной и восточной части Сухума. Ночные двухчасовые отключения в этих районах будут сняты. График отключения подстанций выглядит таким образом:Эти ограничения будут сняты только в случае снижения нагрузок на энергосистему страны, отмечает "Черноморэнерго". В случае увеличения нагрузок в других районах страны, там также прибегнут к подобным мерам. В связи с чем "Черноморэнерго" обратилось с просьбой ко всем жителям страны ответственно отнестись к возникшей ситуации и максимально сократить потребление до необходимого уровня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/veernye-otklyucheniya-sveta-vvedut-v-chasti-abkhazii-iz-za-peregruzki-na-linii-1036089906.html

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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии