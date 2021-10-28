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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/ministr-zdravookhraneniya-dal-otsenku-epidsituatsii-v-abkhazii-1036099437.html
Министр здравоохранения дал оценку эпидситуации в Абхазии
Министр здравоохранения дал оценку эпидситуации в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по данным на 27 октября составило 31194 человек. Выздоровели 26512 человек, 450 человек умерли. 28.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-28T15:22+0300
2021-10-28T15:46+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. В лечебных учреждениях Абхазии находится 281 человек с диагнозом коронавирусная инфекция, сказал на заседании Кабинета министров Абхазии министр здравоохранения Эдуард Бутба."Хочу обратиться к нашим гражданам с просьбой соблюдать все режимы, о которых говорит медицинское сообщество. Круглосуточно наши коллеги находятся в "красной зоне", слышат, как проезжают свадебные кортежи. После этих мероприятий у нас рост больных. Ситуация очень серьезная и тревожная. Наше население должно нам помочь, не собираться, не скапливаться. Врачи тоже люди, они тоже устали", – добавил он.По словам министра, среди больных растет потребление кислорода. В сутки медучреждения расходую более 200 баллонов, а достать кислород в России становится все сложнее. Бутба добавил, что кислородная станция в Новом районе нуждается в ремонте, он обойдется в 580 тысяч рублей. Премьер-министр Александр Анкваб подтвердил, что вопрос реанимации объекта актуален, иначе "катастрофы не избежать".В свою очередь премьер-министр подчеркнул, что закрыты все заведения, в которых проводились свадебные мероприятия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/uzhestochenie-antikovidnykh-mer-v-abkhazii-obsudili-v-kabmine-1036086799.html
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Министр здравоохранения дал оценку эпидситуации в Абхазии

15:22 28.10.2021 (обновлено: 15:46 28.10.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукЗаседание опершатаба по защите от коронавируса
Заседание опершатаба по защите от коронавируса - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по данным на 27 октября составило 31194 человек. Выздоровели 26512 человек, 450 человек умерли.
СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. В лечебных учреждениях Абхазии находится 281 человек с диагнозом коронавирусная инфекция, сказал на заседании Кабинета министров Абхазии министр здравоохранения Эдуард Бутба.
"Хочу обратиться к нашим гражданам с просьбой соблюдать все режимы, о которых говорит медицинское сообщество. Круглосуточно наши коллеги находятся в "красной зоне", слышат, как проезжают свадебные кортежи. После этих мероприятий у нас рост больных. Ситуация очень серьезная и тревожная. Наше население должно нам помочь, не собираться, не скапливаться. Врачи тоже люди, они тоже устали", – добавил он.
Встреча Людмилы Скорик и премьера-министра Александра Анкваб - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Ужесточение антиковидных мер в Абхазии обсудили в Кабмине
Вчера, 18:18
По словам министра, среди больных растет потребление кислорода. В сутки медучреждения расходую более 200 баллонов, а достать кислород в России становится все сложнее. Бутба добавил, что кислородная станция в Новом районе нуждается в ремонте, он обойдется в 580 тысяч рублей. Премьер-министр Александр Анкваб подтвердил, что вопрос реанимации объекта актуален, иначе "катастрофы не избежать".

Медики работают на пределе и добавлять к этому количеству людей за счет осенних вспышек мы не должны. Наши специалисты фиксируют вспышки после массовых мероприятий. Надо отложить всякие юбилеи, дни рождения. Вакцинация и соблюдение санитарных норм – то, что нас может спасти.

Эдуард Бутба - Sputnik Абхазия
Эдуард Бутба
министр здравоохранения Абхазии
В свою очередь премьер-министр подчеркнул, что закрыты все заведения, в которых проводились свадебные мероприятия.
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