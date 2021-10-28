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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 октября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 октября
Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет находиться под влиянием отрога антициклона с центром над Кишиневом и относительно холодной масс... 28.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-28T19:36+0300
2021-10-28T19:36+0300
2021-10-28T19:36+0300
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. В пятницу, 29 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 – 80%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 октября
Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет находиться под влиянием отрога антициклона с центром над Кишиневом и относительно холодной масс воздуха с севера-запада.
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. В пятницу, 29 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60 – 80%.