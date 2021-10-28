https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/prokuratura-napravila-v-sud-ugolovnye-dela-po-khischeniyam-v-sele-khashta-1036106651.html

Прокуратура направила в суд уголовные дела по хищениям в селе Хашта

Прокуратура направила в суд уголовные дела по хищениям в селе Хашта

Прокуратура возбудила уголовные дела в отношении руководства и бригадира администрации села Хашта Галского района по факту мошенничества с использованием... 28.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-28T19:08+0300

2021-10-28T19:08+0300

2021-10-28T19:08+0300

в абхазии

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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Прокуратура Галского района завершила предварительные расследования по уголовным делам в отношении бывшего заместителя главы администрации села Хашта Джамбула Гамисония и бывшего бригадира этого же села Рамаза Гиделия и направила оба дела в Галский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.Ранее сообщалось о том, что Гамисония и Гиделия полностью погасили присвоенную денежную сумму.В сентябре по подозрению в хищениях был задержан и экс-глава села Хашта Беслан Туркия. Он признался в присвоении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения (660 147 рублей) и частично возместил ущерб.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости