https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/sokhranenie-identichnosti-i-prav-itogi-vii-vsemirnogo-kongressa-russkikh-sootechestvennikov-1036104316.html

Сохранение идентичности и прав: итоги VII Всемирного конгресса русских соотечественников

Сохранение идентичности и прав: итоги VII Всемирного конгресса русских соотечественников

В пресс-центре Sputnik подвели итоги участия Координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС) из Абхазии в VII Всемирном конгрессе "Россия... 28.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-28T17:11+0300

2021-10-28T17:11+0300

2021-10-28T17:36+0300

в абхазии

новости

пресс-центр

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В конгрессе в Москве приняли участие делегаты из 102 стран, которые обсудили вопросы, связанные с сохранением русской идентичности и исторической правды, какие вызовы современности необходимо преодолеть и как это сделать, об ущемлении прав россиян в мире и как с этим бороться.SputnikРоссийское гражданство и интерес к АбхазииКак рассказала заместитель председателя КСОРС, руководитель Центра правозащиты российских граждан в Абхазии Елена Жилинская, конгресс прошел в познавательном формате. Особую поддержку его участники выразили в отношении изменений, внесенных в Конституцию России об особом статусе российских соотечественников, что дает гарантии оказания им поддержки за рубежом, осуществлении их прав, обеспечение защиты их интересов и сохранение русской идентичности.Также поправки были внесены в закон о предоставлении российского гражданства детям, которые рождены в смешанных браках за границей, что напрямую связано с Абхазией."Это вопрос очень важный. Я знаю, что и в Абхазии с этим сталкиваются. Если вовремя не сделали гражданство детям, то возникают проблемы. Нужно доказывать, и это путь, который нужно пройти родителям. Сергей Лавров нас заверил, что будет продвигать этот вопрос", – отметила Жилинская.Многие участники события, по наблюдениям Жилинской, об Абхазии слышали, они ценят и любят республику. В пример она привела беседу с одним из делегатов из Бразилии Борисом Заболоцким, который нередко слышал об этом причерноморском государстве, но ни с кем оттуда не был знаком лично. Он выразил желание посетить Абхазию и лучше ее узнать.Делегат из Южно-Африканской республики в детстве успел побывать в Абхазии и хорошо запомнил отдых на озере Рица и поездку на катере по ней."С кем бы мы ни познакомились, с кем бы ни общались, люди очень тепло относятся к Абхазии, к людям. Спрашивают, как мы живем, какая у нас социальная структура, как складывается общение с местными жителями. Это было неожиданно и здорово. В конгрессе участвовало столько стран и, как оказалось, многие знают об Абхазии", – поделилась она.Приоритетные задачиПредседатель Координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии Олег Юрченко подчеркнул, что сам посыл конгресса был посвящен тому, как Россия стала заниматься своими соотечественниками за рубежом. Произошло это после внесения изменений в Конституцию страны о защите прав соотечественников.Открыл конгресс министр иностранных дел России Сергей Лавров, который зачитал послание от президента России Владимира Путина. Глава внешнеполитического ведомства рассказал участникам о повышении эффективности Всемирного координационного совета.По мнению Юрченко, ввиду сложившейся мировой практики, которая угрожает сохранению идентичности многих народов, особенно под влиянием Запада, перед русскими и абхазами стоят общие задачи по сохранению наследия предков во благо будущих поколений."Борьба идет, и в это вкладываются колоссальные ресурсы Западом, в то, чтобы сделать плавильный котел во всем мире", – считает он.На VII Всемирном конгрессе "Россия и соотечественники в меняющемся мире" выделили три ключевых момента, о которых рассказала Елена Жилинская – это правовая помощь, информационное обеспечение и организационная поддержка усилий общественных объедений и СМИ.Приоритетными задачами, которые нашли отражение в итоговой резолюции конгресса стали – утверждение приоритетных задач для русских соотечественников за границей на 2021-2024 годы, консолидация российских общин соотечественников за рубежом, защиты прав и законных интересов, укрепление русского языка, расширение деятельности СМИ русского зарубежья, применение современных технологий в эпоху цифровизации, активизация работы молодежных объединений, продвижение роли соотечественников в экономическом и гуманитарном сотрудничестве регионов России с зарубежными странами, сохранение общей исторической памяти, противодействие русофобии.Всего резолюция состоит из 27 пунктов. Юрченко уточнил, что массу дискуссий вызвал пункт о поддержке участия женщин-соотечественников в диаспоральной деятельности. Были предложения об его исключении, но в итоге решили все же оставить.На встрече также зачитали послание от патриарха Кирилла и в режиме онлайн выступили председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства "Россия сегодня" и информационного агентства "Sputnik Маргарита Симоньян, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211007/Konferentsiya-russkikh-sootechestvennikov-v-Abkhazii-vybrala-predsedatelya-KSORS-1033372962.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/ne-russkie-no-chast-russkogo-mira-o-chem-govorili-na-kongresse-sootechestvennikov-1035915905.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/putin-podderzhka-sootechestvennikov-yavlyaetsya-vazhneyshim-prioritetom-dlya-rossii-1035910635.html

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