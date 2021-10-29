https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/akademiya-nauk-abkhazii-otmetila-professionalnyy-prazdnik-1036119776.html

Академия наук Абхазии отметила профессиональный праздник

Академия наук Абхазии отметила профессиональный праздник

Академия наук Абхазии была создана 30 октября 1997 года. В честь этой даты ежегодно в республике празднуется День науки. 29.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-29T17:12+0300

2021-10-29T17:12+0300

2021-10-29T18:40+0300

в абхазии

наука

академия наук абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1d/1036119700_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0bc271f479d581760c02803d2a4716c4.jpg

СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Собрание членов Академии наук Абхазии в честь Дня науки состоялось в Сухуме 29 октября.Президент Академии наук Зураб Джапуа поздравил коллег и всех ученых с профессиональным праздником."Хочу пожелать каждому из вас здоровья, счастья, исполнения ваших проектов и, конечно же, достойной заработной платы. Президиум Академии наук и академические институты будут постоянно и настойчиво добиваться результатов. Невозможно представить себе развитие современного государства без развития науки, без научных достижений, без научного анализа происходящего", – отметил он.По словам Джапуа, Академия наук не раз ставила вопросы о повышении зарплаты техническому персоналу, который в среднем получает две тысячи рублей, аспирант АНА получает пять тысяч рублей, а член-корреспондент – 13 тысяч рублей.Также Джапуа добавил, что правительство Абхазии и Академия наук разрабатывают проект закона, где будут прописаны схемы взаимоотношений государства и науки.Доктор биологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии Сергей Бебия пожелал ученым успехов на научном поприще."В непростое время мы сегодня работаем, отдавая все свои силы и знания, чтобы спасти наш народ. Низкий вам поклон и самое главное – крепкого здоровья. Для настоящих ученых не зарплата главное, а его дело и труд. Этот труд должен быть оценен другими структурами", – сказал он.С профессиональным праздником ученых поздравил спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия и отметил, что Народное Cобрание готово оказывать посильную помощь ученым.В ходе заседания был избран директор Института сельского хозяйства Академии наук – доктор сельскохозяйственных наук, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Лесик Айба.Ученый Рашид Цвижба за статью "Распространение флоры мхов по вертикальным поясам растительности Абхазии" был удостоен премии Академии наук за лучшую научную работу на абхазском языке.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/bzhaniya-pozdravil-nauchnoe-soobschestvo-s-dnem-nauki-1036112172.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наука, академия наук абхазии