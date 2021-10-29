https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/akademiya-nauk-abkhazii-otmetila-professionalnyy-prazdnik-1036119776.html
Академия наук Абхазии отметила профессиональный праздник
Академия наук Абхазии отметила профессиональный праздник
Академия наук Абхазии была создана 30 октября 1997 года. В честь этой даты ежегодно в республике празднуется День науки. 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T17:12+0300
2021-10-29T17:12+0300
2021-10-29T18:40+0300
в абхазии
наука
академия наук абхазии
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СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Собрание членов Академии наук Абхазии в честь Дня науки состоялось в Сухуме 29 октября.Президент Академии наук Зураб Джапуа поздравил коллег и всех ученых с профессиональным праздником."Хочу пожелать каждому из вас здоровья, счастья, исполнения ваших проектов и, конечно же, достойной заработной платы. Президиум Академии наук и академические институты будут постоянно и настойчиво добиваться результатов. Невозможно представить себе развитие современного государства без развития науки, без научных достижений, без научного анализа происходящего", – отметил он.По словам Джапуа, Академия наук не раз ставила вопросы о повышении зарплаты техническому персоналу, который в среднем получает две тысячи рублей, аспирант АНА получает пять тысяч рублей, а член-корреспондент – 13 тысяч рублей.Также Джапуа добавил, что правительство Абхазии и Академия наук разрабатывают проект закона, где будут прописаны схемы взаимоотношений государства и науки.Доктор биологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии Сергей Бебия пожелал ученым успехов на научном поприще."В непростое время мы сегодня работаем, отдавая все свои силы и знания, чтобы спасти наш народ. Низкий вам поклон и самое главное – крепкого здоровья. Для настоящих ученых не зарплата главное, а его дело и труд. Этот труд должен быть оценен другими структурами", – сказал он.С профессиональным праздником ученых поздравил спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия и отметил, что Народное Cобрание готово оказывать посильную помощь ученым.В ходе заседания был избран директор Института сельского хозяйства Академии наук – доктор сельскохозяйственных наук, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Лесик Айба.Ученый Рашид Цвижба за статью "Распространение флоры мхов по вертикальным поясам растительности Абхазии" был удостоен премии Академии наук за лучшую научную работу на абхазском языке.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/bzhaniya-pozdravil-nauchnoe-soobschestvo-s-dnem-nauki-1036112172.html
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наука, академия наук абхазии
Академия наук Абхазии отметила профессиональный праздник
17:12 29.10.2021 (обновлено: 18:40 29.10.2021)
Академия наук Абхазии была создана 30 октября 1997 года. В честь этой даты ежегодно в республике празднуется День науки.
СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Собрание членов Академии наук Абхазии в честь Дня науки состоялось в Сухуме 29 октября.
Президент Академии наук Зураб Джапуа поздравил коллег и всех ученых с профессиональным праздником.
"Хочу пожелать каждому из вас здоровья, счастья, исполнения ваших проектов и, конечно же, достойной заработной платы. Президиум Академии наук и академические институты будут постоянно и настойчиво добиваться результатов. Невозможно представить себе развитие современного государства без развития науки, без научных достижений, без научного анализа происходящего", – отметил он.
По словам Джапуа, Академия наук не раз ставила вопросы о повышении зарплаты техническому персоналу, который в среднем получает две тысячи рублей, аспирант АНА получает пять тысяч рублей, а член-корреспондент – 13 тысяч рублей.
Я, конечно, благодарен за такое понимание, но хочу напомнить, что 13 тысяч рублей членам-корреспондентам остается мизерная зарплата. Нигде в мире нет такой. Для сравнения стипендия академика РАН составляет 100 тысяч рублей.
Зураб Джапуа
президент Академии наук Абхазии
Также Джапуа добавил, что правительство Абхазии и Академия наук разрабатывают проект закона, где будут прописаны схемы взаимоотношений государства и науки.
Доктор биологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии Сергей Бебия пожелал ученым успехов на научном поприще.
"В непростое время мы сегодня работаем, отдавая все свои силы и знания, чтобы спасти наш народ. Низкий вам поклон и самое главное – крепкого здоровья. Для настоящих ученых не зарплата главное, а его дело и труд. Этот труд должен быть оценен другими структурами", – сказал он.
С профессиональным праздником ученых поздравил спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия и отметил, что Народное Cобрание готово оказывать посильную помощь ученым.
В ходе заседания был избран директор Института сельского хозяйства Академии наук – доктор сельскохозяйственных наук, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Лесик Айба.
Ученый Рашид Цвижба за статью "Распространение флоры мхов по вертикальным поясам растительности Абхазии" был удостоен премии Академии наук за лучшую научную работу на абхазском языке.