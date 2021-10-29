https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/bzhaniya-pozdravil-nauchnoe-soobschestvo-s-dnem-nauki-1036112172.html

Бжания поздравил научное сообщество с Днем науки

Бжания поздравил научное сообщество с Днем науки

Академия Наук Абхазии была создана 30 октября 1997 года. 29.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-29T10:40+0300

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2021-10-29T10:40+0300

в абхазии

аслан бжания

наука

академия наук абхазии

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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил научное сообщество республики с Днем науки. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Быть ученым – значит посвятить свою жизнь ежедневному кропотливому труду, наполненному новыми открытиями и знаниями. Имена наших великих ученых вписаны золотыми буквами не только в отечественную, но и мировую науку", – говорится в поздравлении.Он подчеркнул, что без развития науки невозможно развитие государства. Глава государства добавил, что руководство республики будет и впредь уделять пристальное внимание развитию науки и поддерживать инициативы ученых.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/syn-dvukh-narodov-druzya-i-kollegi-vspomnili-uchenogo-i-politika-yuriya-voronova-1035978431.html

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аслан бжания, наука, академия наук абхазии