https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/syn-dvukh-narodov-druzya-i-kollegi-vspomnili-uchenogo-i-politika-yuriya-voronova-1035978431.html

Сын двух народов: друзья и коллеги вспомнили ученого и политика Юрия Воронова

Сын двух народов: друзья и коллеги вспомнили ученого и политика Юрия Воронова

"Сын двух народов: Юрий Воронов – личность, эпоха, историческая память". Круглый стол под таким названием прошел 19 октября в Сухуме, в стенах Национальной... 19.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-19T19:47+0300

2021-10-19T19:47+0300

2021-10-19T20:18+0300

в абхазии

археология

история

юрий воронов

сухум

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В столице Абхазии проходит двухдневная Международная научная конференция "Кавказ и Причерноморье с эпохи древности до позднего средневековья в свете новых данных археологии и истории", посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова.Бадрак Авидзба, SputnikНаследие ученого-кавказоведаОткрывая круглый стол, директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба сказал, что на встречу пригласили самых близких людей Юрия Воронова – его коллег ученых, членов первого состава Парламента Абхазии, вместе с которыми он работал. После с докладом о публицистической и общественной деятельности Юрия Воронова выступил доктор филологических наук Владимир Зантария."Юрий Николаевич Воронов принадлежит к числу выдающихся абхазских ученых, внесших весомый вклад в отечественную историографию и археологию. Его многогранное научное наследие – это бесценный кладезь не только науки, но и нашей культуры в целом. Он автор около 500 научных работ, в том числе множества монографических исследований. Воронов известен в научном мире как создатель археологической карты Абхазии, уникальная его книга "В мире архитектурных памятников Абхазии", – отметил он.В судьбоносные для абхазского народа периоды, продолжил Зантария, Юрий Воронов проявил себя как блестящий публицист и общественный деятель.Юрий Воронов часто выступал на страницах российской печати, участвовал в круглых столах, телевизионных передачах, посвященных абхазской проблематике. В каждом выступлении ощущалась масштабность и глубина знаний во всех сферах, аргументированность его доводов, подкрепленных соответствующей научной информацией."Одной из красноречивых иллюстраций вышеупомянутых интеллектуальных качеств ученого является, в частности, брошюра "Боль моя – Абхазия", в которую вошли его статьи, документы, интервью и другие публицистические произведения. Сборник был издан в 1995 году под грифом Ассоциации интеллигенции Абхазии, созданной писателем Джумой Ахуба и ученым Олегом Шамба", – рассказал Владимир Зантария.За период Отечественной войны на основе его текстов было опубликовано свыше сотни статей, интервью, документов и заметок в России, Украине, Польше, Великобритании, Ближнем Востоке и прозвучало свыше 50 выступлений на телевидении и радио."В сборник "Боль моя – Абхазия" вошло около тридцати разножанровых материалов, здесь статьи, интервью, беседы, выступления на круглых столах и встречи с общественностью. В них Юрий Николаевич затрагивает причины грузино-абхазской войны, приводит множество фактов вопиющих преступлений грузинской военщины против мирного населения Абхазии", – сказал он.Зантария также отметил, что нужно учитывать особую значимость официального участия Юрия Воронова в московских переговорах от 3 сентября 1992 года, где он на высоком профессиональном уровне поддерживал позицию Владислава Ардзинба.Воспоминания о ВороновеЧлен первого состава Парламента республики Нателла Акаба сказала, что Юрий Воронов внес огромный вклад в Победу Абхазии в войне против грузинских захватчиков."Я помню, как он мужественно себя вел и всегда принимал правильные решения. Юрий Воронов возглавил комиссию по правам человека и межнациональным отношениям в Парламенте, а я стала его заместителем. Мы очень активно занимались правозащитной деятельностью, особенно когда началась война, грузинские оккупанты начали зверски относиться к мирным гражданам, убивать их, грабить. Тогда он мне поручил, чтобы я собирала эту информацию, и я занималась сбором историй людей, которые вынуждены были покинуть свои дома", – рассказала она.Обобщив собранные рассказы, Юрий Воронов и Нателла Акаба составили доклад о нарушении прав человека, после чего направили его в комиссию ООН по правам человека."Они это приняли, но, к сожалению, никакого осуждения в отношении Грузии так и не произошло. Воронов умел информировать мировое сообщество о причинах, истоках этого конфликта и к чему это все привело. Очень жаль, что его так рано не стало, потому что он и сейчас продолжал бы этим заниматься, мы мало этим занимаемся, и мировое сообщество как-то не очень информировано, и надо признать, что и в России не все рядовые граждане понимают историю конфликта", – сказала Акаба.К круглому столу посредством онлайн подключился ученый, близкий друг и соратник Юрия Воронова, Владимир Левинтас, который уже 22 года живет за пределами Абхазии, в Израиле. Несмотря на это, признается он, душой рядом с республикой.Левинтас рассказал истории, связанные с товарищем, одна из которых о том, как еще в советское время в дом Воронова пришли сотрудники КГБ, которые искали золото. Оказалось, что они нагрянули туда не просто так, а по доносу, что якобы найденное во время раскопок золото Воронов не сдает в музей, а складывает у себя дома. Многим грузинам не нравилось то, что Юрий Воронов занимается изучением истории Абхазии."Он жил под железнодорожной эстакадой, на улице, которая сейчас называется его именем. Мы пришли к нему, все было перевернуто вверх дном, его жена сказала, что пришли трое КГБшников и все перерыли. Искали золото, залезли на чердак, на котором Юра держал черепки посуды, найденные на раскопках, музей почему-то не принимал, и он это все складывал в коробки. Они все перерыли, высыпали все черепки, поломали все что можно было. Мы часа три с Юрой собирали эти черепки. Оказывается, они искали золото, кто-то из наших грузинских "друзей" написал анонимку, что Воронов на раскопках лопатами гребет золото, а в музей не сдает", – поделился он воспоминаниями.Представитель первого состава абхазского Парламента Сократ Джинджолия говорит, что Юрий Воронов формировался как ученый в советское время и, "столкнувшись с преступлением в науке по отношению к Абхазии", не остался в стороне."Грузинские ученые создавали небылицы, приписывали себе историю Абхазии, она искажалась, а он, как честный ученый, не мог, конечно, смириться с этим. В нем сформировался тот бунтарский дух, в самом хорошем смысле этого слова, которым он отличался всегда, и во время, и после войны. Мне часто приходилось с ним сталкиваться, мы работали в правительстве и в Парламенте, это был удивительный человек, большой работоспособности. Неоднократно мы с ним ездили в Москву на встречи в Госдуме, Совете Федерации, встречались с руководителями различных общественных организаций. Конечно, не всегда находили понимание, но Юрий Николаевич был непререкаем в тех вещах, о которых говорил, что возражать ему было очень сложно", –подчеркнул Джинджолия.Юрий Воронов не был националистом, он не ставил перед собой задачу защитить абхазов, грузин или русских – он выступал за справедливость, сказал он."Мне кажется, что его книги должны быть на столе у каждого политика, потому что это не его собственность, это достояние народа, и этим достоянием мы должны умело пользоваться", – сказал он.Директор Центра социально-экономических исследований, член первого созыва Парламента республики Олег Дамениа привел примеры, которые характеризуют личность Юрия Воронова.Юрий Воронов – один из лидеров национально-освободительного движения абхазского народа, он был действительным членом Русского географического общества, посмертно награжден высшей государственной наградой Абхазии "Ахьдз-Апша" I степени.Будущий ученый родился 8 мая 1941 года в абхазском селе Цабал в семье потомственных русских дворян. Учился в цебельдинской школе, окончил 3-ю сухумскую среднюю школу. Высшее образование по специальности египтология получил в 1965 году в Ленинградском государственном университете.Получив высшее образование, он вернулся в Абхазию и стал работать младшим научным сотрудником в Обществе по охране памятников культуры Абхазии, Сухумского НИИ туризма, был старшим научным сотрудником в Институте туризма при ВЦСПС.Юрий Воронов также был старшим научным сотрудником Абхазского института истории, языка и литературы, ведущим научным сотрудником отдела археологии Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии.В 1991 году он был избран депутатом Верховного Совета Республики Абхазия. С марта 1992 по декабрь 1993 возглавил комиссию Верховного Совета республики по правам человека и межнациональным отношениям. Во время Отечественной войны народа Абхазии Воронов возглавил информационную борьбу республики, используя каждую возможность донести миру правду о военных событиях.В 1993 году Воронов был назначен заместителем председателя Совета Министров Абхазии, а в 1995 году – вице-премьером. Ученый был убит 11 сентября 1995 года на пороге своей квартиры в Сухуме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/mezhdunarodnaya-konferentsiya-v-chest-80-letiya-yuriya-voronova-otkrylas-v-sukhume-1035969503.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210508/Arkheolog-politik-borets-za-istinu-pamyati-Yuriya-Voronova-1032374637.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210911/Zaschitnik-istiny-pamyati-Yuriya-Voronova--1033193194.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200911/Bgazhba-ob-uchenom-Yurii-Voronove-byl-arkheologom-ot-paleolita-do-glavlita---1030921193.html

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археология, история, юрий воронов, сухум