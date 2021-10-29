https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/chast-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-30-oktyabrya-iz-za-remonta-na-vl-shesheleti-1-1036120529.html

Часть Абхазии останется без света 30 октября из-за ремонта на ВЛ "Шешелети-1"

Часть Абхазии останется без света 30 октября из-за ремонта на ВЛ "Шешелети-1"

"Черноморэнерго" ввело график веерных отключений в восточной части Абхазии и части Сухума с 28 октября. 29.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-29T17:40+0300

2021-10-29T17:40+0300

2021-10-29T18:36+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Без подачи электроэнергии в субботу, 30 октября, с 10:00 до 16:00 останутся Очамчырский, Гулрыпшский районы, восточная часть Сухумского района и восточная и центральная часть Сухума. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".В связи с этим будут отключены следующие подстанции - ПС "Очамчыра-тяга", ПС "Очамчыра-2", ПС "Мыку", ПС "Куачара", ПС "Адзюбжа", ПС "Уарча", ПС "Дранда", ПС "Агудзера", ПС "Синоп", ПС "Баслат", ПС "Цабал", ПС "ИЭПиТ". "Черноморэнерго" опубликовало график веерных отключений электричества в восточной части Абхазии и части Сухума.Ограничения на подачу электроэнергии вводятся в связи недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1", во избежание аварийных ситуаций.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии