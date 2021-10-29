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https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/chast-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-30-oktyabrya-iz-za-remonta-na-vl-shesheleti-1-1036120529.html
Часть Абхазии останется без света 30 октября из-за ремонта на ВЛ "Шешелети-1"
Часть Абхазии останется без света 30 октября из-за ремонта на ВЛ "Шешелети-1"
"Черноморэнерго" ввело график веерных отключений в восточной части Абхазии и части Сухума с 28 октября. 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T17:40+0300
2021-10-29T18:36+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Без подачи электроэнергии в субботу, 30 октября, с 10:00 до 16:00 останутся Очамчырский, Гулрыпшский районы, восточная часть Сухумского района и восточная и центральная часть Сухума. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".В связи с этим будут отключены следующие подстанции - ПС "Очамчыра-тяга", ПС "Очамчыра-2", ПС "Мыку", ПС "Куачара", ПС "Адзюбжа", ПС "Уарча", ПС "Дранда", ПС "Агудзера", ПС "Синоп", ПС "Баслат", ПС "Цабал", ПС "ИЭПиТ". "Черноморэнерго" опубликовало график веерных отключений электричества в восточной части Абхазии и части Сухума.Ограничения на подачу электроэнергии вводятся в связи недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1", во избежание аварийных ситуаций.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии

Часть Абхазии останется без света 30 октября из-за ремонта на ВЛ "Шешелети-1"

17:40 29.10.2021 (обновлено: 18:36 29.10.2021)
© Sputnik / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗнак, предупреждающий о высоком напряжении
Знак, предупреждающий о высоком напряжении - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Руслан Кривобок
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"Черноморэнерго" ввело график веерных отключений в восточной части Абхазии и части Сухума с 28 октября.
СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Без подачи электроэнергии в субботу, 30 октября, с 10:00 до 16:00 останутся Очамчырский, Гулрыпшский районы, восточная часть Сухумского района и восточная и центральная часть Сухума. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Энергетики будут осуществлять ремонтные работы на ВЛ-110 "Шешелети-1".
В связи с этим будут отключены следующие подстанции - ПС "Очамчыра-тяга", ПС "Очамчыра-2", ПС "Мыку", ПС "Куачара", ПС "Адзюбжа", ПС "Уарча", ПС "Дранда", ПС "Агудзера", ПС "Синоп", ПС "Баслат", ПС "Цабал", ПС "ИЭПиТ".
"Черноморэнерго" опубликовало график веерных отключений электричества в восточной части Абхазии и части Сухума.
© Sputnik / Леон Гуния График отключения света в Абхазии
График отключения света в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2021
График отключения света в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
Ограничения на подачу электроэнергии вводятся в связи недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1", во избежание аварийных ситуаций.
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