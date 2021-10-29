https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/gintsburg-rasskazal-kak-chasto-mozhno-privivatsya-nazalnoy-vaktsinoy-ot-covid-19-1036113829.html

Гинцбург рассказал, как часто можно прививаться назальной вакциной от COVID-19

Гинцбург рассказал, как часто можно прививаться назальной вакциной от COVID-19

В середине октября Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром... 29.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-29T11:05+0300

2021-10-29T11:05+0300

2021-10-29T11:28+0300

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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще раза в полгода, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он уточнил, что этот вопрос требует изучения.Ранее Гинцбург говорил агентству, что иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/uchenye-pokazali-pervyy-snimok-delta-shtamma-koronavirusa-1036058456.html

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россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19