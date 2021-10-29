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https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/messendzher-whatsapp-prigotovil-novye-funktsii-1036124278.html
Мессенджер WhatsApp приготовил новые функции
Мессенджер WhatsApp приготовил новые функции
Новые функции доступны лишь бета-тестерам. Вскоре они попадут в релизную версию приложения. 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T20:28+0300
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в мире
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Мессенджер WhatsApp получит новые функции, связанные с работой на нескольких устройствах. О тестировании опций сообщает портал WABetainfo.Первая из них позволит пользователям, использующим один аккаунт на нескольких гаджетах, гибче организовывать пространство чатов.Закрепленные диалоги будут синхронизироваться между всеми устройствами, появится возможность их отмечать.Также WhatsApp Desktop получит возможность настройки параметров конфиденциальности — сейчас это можно сделать только со смартфона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/whatsapp-perestanet-rabotat-na-primerno-10-tysyachakh-smartfonakh-v-rossii-1036108027.html
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в мире, мессенджер, whatsapp inc.

Мессенджер WhatsApp приготовил новые функции

20:28 29.10.2021 (обновлено: 20:39 29.10.2021)
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВеб-страница мессенджера WhatsApp на экране компьютера.
Веб-страница мессенджера WhatsApp на экране компьютера. - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Новые функции доступны лишь бета-тестерам. Вскоре они попадут в релизную версию приложения.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Мессенджер WhatsApp получит новые функции, связанные с работой на нескольких устройствах. О тестировании опций сообщает портал WABetainfo.
Логотип мессенджера WhatsApp. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2021
WhatsApp перестанет работать на примерно 10 тысячах смартфонах в России
Вчера, 20:00
Первая из них позволит пользователям, использующим один аккаунт на нескольких гаджетах, гибче организовывать пространство чатов.
Закрепленные диалоги будут синхронизироваться между всеми устройствами, появится возможность их отмечать.
Также WhatsApp Desktop получит возможность настройки параметров конфиденциальности — сейчас это можно сделать только со смартфона.
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