https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/messendzher-whatsapp-prigotovil-novye-funktsii-1036124278.html

Мессенджер WhatsApp приготовил новые функции

Мессенджер WhatsApp приготовил новые функции

Новые функции доступны лишь бета-тестерам. Вскоре они попадут в релизную версию приложения. 29.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-29T20:28+0300

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в мире

мессенджер

whatsapp inc.

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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Мессенджер WhatsApp получит новые функции, связанные с работой на нескольких устройствах. О тестировании опций сообщает портал WABetainfo.Первая из них позволит пользователям, использующим один аккаунт на нескольких гаджетах, гибче организовывать пространство чатов.Закрепленные диалоги будут синхронизироваться между всеми устройствами, появится возможность их отмечать.Также WhatsApp Desktop получит возможность настройки параметров конфиденциальности — сейчас это можно сделать только со смартфона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/whatsapp-perestanet-rabotat-na-primerno-10-tysyachakh-smartfonakh-v-rossii-1036108027.html

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, мессенджер, whatsapp inc.