https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/messendzher-whatsapp-prigotovil-novye-funktsii-1036124278.html
Мессенджер WhatsApp приготовил новые функции
Мессенджер WhatsApp приготовил новые функции
Новые функции доступны лишь бета-тестерам. Вскоре они попадут в релизную версию приложения. 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T20:28+0300
2021-10-29T20:28+0300
2021-10-29T20:39+0300
в мире
мессенджер
whatsapp inc.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102693/24/1026932445_0:21:2228:1274_1920x0_80_0_0_e5e1d2a6673d87b02d42f95c290864af.jpg
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Мессенджер WhatsApp получит новые функции, связанные с работой на нескольких устройствах. О тестировании опций сообщает портал WABetainfo.Первая из них позволит пользователям, использующим один аккаунт на нескольких гаджетах, гибче организовывать пространство чатов.Закрепленные диалоги будут синхронизироваться между всеми устройствами, появится возможность их отмечать.Также WhatsApp Desktop получит возможность настройки параметров конфиденциальности — сейчас это можно сделать только со смартфона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/whatsapp-perestanet-rabotat-na-primerno-10-tysyachakh-smartfonakh-v-rossii-1036108027.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102693/24/1026932445_250:0:1978:1296_1920x0_80_0_0_0aefb0771b42016d8ef0abdd9af7439b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, мессенджер, whatsapp inc.
Мессенджер WhatsApp приготовил новые функции
20:28 29.10.2021 (обновлено: 20:39 29.10.2021)
Новые функции доступны лишь бета-тестерам. Вскоре они попадут в релизную версию приложения.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Мессенджер WhatsApp получит новые функции, связанные с работой на нескольких устройствах. О тестировании опций сообщает портал WABetainfo.
Первая из них позволит пользователям, использующим один аккаунт на нескольких гаджетах, гибче организовывать пространство чатов.
Закрепленные диалоги будут синхронизироваться между всеми устройствами, появится возможность их отмечать.
Также WhatsApp Desktop получит возможность настройки параметров конфиденциальности — сейчас это можно сделать только со смартфона.