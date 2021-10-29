https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-30-i-31-oktyabrya-1036117259.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 30 и 31 октября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 30 и 31 октября
В выходные дни, 30 и 31 октября, территория Черноморского побережья Абхазии, будет находиться под влиянием антициклона и относительно теплой массы воздуха с... 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T14:00+0300
2021-10-29T14:00+0300
2021-10-29T15:52+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. В выходные дни, 30 и 31 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 – 80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 30 и 31 октября
14:00 29.10.2021 (обновлено: 15:52 29.10.2021)
В выходные дни, 30 и 31 октября, территория Черноморского побережья Абхазии, будет находиться под влиянием антициклона и относительно теплой массы воздуха с юга.
СУХУМ, 29 окт – Sputnik. В выходные дни, 30 и 31 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60 – 80%.