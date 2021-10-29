https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/turoperator-abkhaziya-i-krasnodarskiy-kray-uvelichili-turpotok-na-noyabrskie-prazdniki-1036111296.html
Туроператор: Абхазия и Краснодарский край увеличили турпоток на ноябрьские праздники
Туроператор: Абхазия и Краснодарский край увеличили турпоток на ноябрьские праздники
Общая цифра по аннуляции туров на длинные выходные по России составляет порядка 20%, заявили в АТОР. 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T09:15+0300
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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Абхазия и Краснодарский край смогли увеличить турпоток на ноябрьские праздники, заявил гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Об этом пишет агентство Прайм.Так по словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, Крым, Калининград и Санкт-Петербург оказались в антилидерах среди регионов России по аннуляции туров на длинные выходные. В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. При этом власти регионов могут вводить их раньше, исходя из ситуации на местах. При этом в разных регионах будут действовать различные ограничения. В первую очередь они коснутся торговли, общепита и сферы услуг.Ромашкин в свою очередь сообщил, что аннуляции туров в Крым составили 30%, Калининград - 40%, по Золотому кольцу - 10%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/assotsiatsiya-turoperatorov-rossii-abkhaziya-mozhet-ottyanut-chast-turistov-iz-sochi-1035953371.html
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отдых в абхазии, туристы
Туроператор: Абхазия и Краснодарский край увеличили турпоток на ноябрьские праздники
09:15 29.10.2021 (обновлено: 09:44 29.10.2021)
Общая цифра по аннуляции туров на длинные выходные по России составляет порядка 20%, заявили в АТОР.
СУХУМ, 29 окт – Sputnik.
Абхазия и Краснодарский край смогли увеличить турпоток на ноябрьские праздники, заявил гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Об этом пишет агентство Прайм
.
"Изменилась структура: всего два региона смогли увеличить турпоток – Краснодарский край на 20% и Абхазия на 30%, а все остальные – в глубоком минусе", - заявил он.
Так по словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, Крым, Калининград и Санкт-Петербург оказались в антилидерах среди регионов России по аннуляции туров на длинные выходные.
В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. При этом власти регионов могут вводить их раньше, исходя из ситуации на местах. При этом в разных регионах будут действовать различные ограничения. В первую очередь они коснутся торговли, общепита и сферы услуг.
Первые дни, когда регионы только начали вводить ограничения, запросов на аннуляцию было много, но в реальные отказы это не выливалось. С течением времени, особенно после того как Крым ввел ограничения, пошли аннуляции, и не только на Крым. Он просто стал катализатором. По оценке туроператоров, доля аннуляций составляет порядка 20% от общего объема запланированных туров на ноябрьские праздники.
Майя Ломидзе
исполнительный директор АТОР
Ромашкин в свою очередь сообщил, что аннуляции туров в Крым составили 30%, Калининград - 40%, по Золотому кольцу - 10%.