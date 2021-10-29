https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/turoperator-abkhaziya-i-krasnodarskiy-kray-uvelichili-turpotok-na-noyabrskie-prazdniki-1036111296.html

Туроператор: Абхазия и Краснодарский край увеличили турпоток на ноябрьские праздники

Туроператор: Абхазия и Краснодарский край увеличили турпоток на ноябрьские праздники

Общая цифра по аннуляции туров на длинные выходные по России составляет порядка 20%, заявили в АТОР. 29.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-29T09:15+0300

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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Абхазия и Краснодарский край смогли увеличить турпоток на ноябрьские праздники, заявил гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Об этом пишет агентство Прайм.Так по словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, Крым, Калининград и Санкт-Петербург оказались в антилидерах среди регионов России по аннуляции туров на длинные выходные. В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. При этом власти регионов могут вводить их раньше, исходя из ситуации на местах. При этом в разных регионах будут действовать различные ограничения. В первую очередь они коснутся торговли, общепита и сферы услуг.Ромашкин в свою очередь сообщил, что аннуляции туров в Крым составили 30%, Калининград - 40%, по Золотому кольцу - 10%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/assotsiatsiya-turoperatorov-rossii-abkhaziya-mozhet-ottyanut-chast-turistov-iz-sochi-1035953371.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отдых в абхазии, туристы