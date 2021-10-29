https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/uchenye-nazvali-novye-sereznye-posledstviya-covid-19-1036118823.html

Ученые назвали новые серьезные последствия COVID-19

Ученые назвали новые серьезные последствия COVID-19

С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 242 миллионов случаев заражения коронавирусом. 29.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-29T16:10+0300

2021-10-29T16:10+0300

2021-10-29T16:37+0300

в мире

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Коронавирус может вызывать нарушения в работе внутреннего уха и провоцировать проблемы со слухом. Об этом сообщила группа ученых из Массачусетса, исследование которых опубликовано в журнале Communication Medicine.Ученые выяснили, что инфекция воздействует на так называемые волосковые клетки, отвечающие не только за слух, но и за координацию движений.Исследования проводились в лаборатории на модели внутреннего уха с использованием редких тканей, а также наблюдали за группой из десяти пациентов COVID-19: девять из них жаловались на шум в ушах, шесть — на головокружение, все испытывали легкую или серьезную потерю слуха.Теперь исследователи хотят использовать человеческие клеточные модели, чтобы протестировать различные варианты лечения инфекций внутреннего уха, вызванных SARS-CoV-2 и другими вирусами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210928/Vrach-nazval-simptomy-kotorye-stali-chasche-vstrechatsya-pri-COVID-19-1033297083.html

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в мире, мировая пандемия коронавируса covid-19