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https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/uchenye-nazvali-novye-sereznye-posledstviya-covid-19-1036118823.html
Ученые назвали новые серьезные последствия COVID-19
Ученые назвали новые серьезные последствия COVID-19
С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 242 миллионов случаев заражения коронавирусом. 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T16:10+0300
2021-10-29T16:37+0300
в мире
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Коронавирус может вызывать нарушения в работе внутреннего уха и провоцировать проблемы со слухом. Об этом сообщила группа ученых из Массачусетса, исследование которых опубликовано в журнале Communication Medicine.Ученые выяснили, что инфекция воздействует на так называемые волосковые клетки, отвечающие не только за слух, но и за координацию движений.Исследования проводились в лаборатории на модели внутреннего уха с использованием редких тканей, а также наблюдали за группой из десяти пациентов COVID-19: девять из них жаловались на шум в ушах, шесть — на головокружение, все испытывали легкую или серьезную потерю слуха.Теперь исследователи хотят использовать человеческие клеточные модели, чтобы протестировать различные варианты лечения инфекций внутреннего уха, вызванных SARS-CoV-2 и другими вирусами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210928/Vrach-nazval-simptomy-kotorye-stali-chasche-vstrechatsya-pri-COVID-19-1033297083.html
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в мире, мировая пандемия коронавируса covid-19

Ученые назвали новые серьезные последствия COVID-19

16:10 29.10.2021 (обновлено: 16:37 29.10.2021)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМногопрофильный медцентр Крымской республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко
Многопрофильный медцентр Крымской республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 242 миллионов случаев заражения коронавирусом.
СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Коронавирус может вызывать нарушения в работе внутреннего уха и провоцировать проблемы со слухом. Об этом сообщила группа ученых из Массачусетса, исследование которых опубликовано в журнале Communication Medicine.
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Ученые выяснили, что инфекция воздействует на так называемые волосковые клетки, отвечающие не только за слух, но и за координацию движений.
Исследования проводились в лаборатории на модели внутреннего уха с использованием редких тканей, а также наблюдали за группой из десяти пациентов COVID-19: девять из них жаловались на шум в ушах, шесть — на головокружение, все испытывали легкую или серьезную потерю слуха.
Теперь исследователи хотят использовать человеческие клеточные модели, чтобы протестировать различные варианты лечения инфекций внутреннего уха, вызванных SARS-CoV-2 и другими вирусами.
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