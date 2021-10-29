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В мобильном госпитале Минобороны России в Сухуме приняли более 1,3 тысячи пациентов
В мобильном госпитале Минобороны России в Сухуме приняли более 1,3 тысячи пациентов
Порядка восьми тысяч различных клинических исследований проведено в мобильных лабораториях госпиталя. 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T08:45+0300
2021-10-29T09:41+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. В мобильном многопрофильном госпитале Минобороны России в Сухуме приняли более 1,3 тысячи пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).Врачи ведут прием в круглосуточном режиме, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. В мобильных лабораториях госпиталя проведено порядка восьми тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше трех тысяч ПЦР-тестов, более одной тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки.Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов. Это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитанный на 100 койко-мест, с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/ministr-zdravookhraneniya-dal-otsenku-epidsituatsii-v-abkhazii-1036099437.html
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медицина

В мобильном госпитале Минобороны России в Сухуме приняли более 1,3 тысячи пациентов

08:45 29.10.2021 (обновлено: 09:41 29.10.2021)
© Foto / пресс - служба ЮВО Медики ЮВО выписали из мобильного госпиталя в Сухуме более 300 пациентов, вылечившихся от COVID-19
Медики ЮВО выписали из мобильного госпиталя в Сухуме более 300 пациентов, вылечившихся от COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2021
© Foto / пресс - служба ЮВО
Порядка восьми тысяч различных клинических исследований проведено в мобильных лабораториях госпиталя.
СУХУМ, 29 окт – Sputnik. В мобильном многопрофильном госпитале Минобороны России в Сухуме приняли более 1,3 тысячи пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

В данный момент на лечении в стационаре находится 106 человек. Всего из госпиталя выписано 343 человека. Пациенты получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей.

Врачи ведут прием в круглосуточном режиме, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий.
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В мобильных лабораториях госпиталя проведено порядка восьми тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше трех тысяч ПЦР-тестов, более одной тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки.
Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов. Это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитанный на 100 койко-мест, с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.
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