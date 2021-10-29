https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/zabolevaemost-covid-19-vyrosla-na-kubani--1036119343.html

Заболеваемость COVID-19 выросла на Кубани

Заболеваемость COVID-19 выросла на Кубани

Оперативный штаб Краснодарского края отметил, что из заразившихся меньше всего отдыхающих в санаториях. 29.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-29T16:40+0300

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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Число случаев заболевания коронавирусом на Кубани за последнюю неделю выросло на 5%, при этом не зарегистрировано ни одного завозного случая, сообщает администрация региона.Отмечается, что доля случаев, при которых источником заболевания служили контакты с больными в семье, составила 6%, по месту работы – 10%. Из всех заболевших за это время 70% - женщины, основная доля инфицированных обоего пола приходится на возрастную группу от 30 до 65 лет.С 1 мая 2021 года на Черноморском побережье края зарегистрировано 8266 случаев заболевания. Среди заболевших 73 работника санаторно-курортных организаций, 65 организованных отдыхающих. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 28 октября выросло до 31338. Выздоровели 26512 человек, скончались 454.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/uchenye-nazvali-novye-sereznye-posledstviya-covid-19-1036118823.html

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россия, медицина, кубань, мировая пандемия коронавируса covid-19