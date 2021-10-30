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https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/amerikanskiy-esminets-voshel-v-chernoe-more-1036129706.html
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец вошел в Черное море
В июле МИД России обратил внимание на искусственное нагнетание обстановки в Черном море внерегиональными игроками. 30.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Вооруженный крылатыми ракетами эсминец США типа "Арли Бёрк" USS Porter вошел в Черное море, об этом сообщает в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны).Отмечается, что силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца.Ранее стало известно о начале операций НАТО и штабов Шестого флота ВМС США в Черном и Средиземном морях. Штабы будут находиться на корабле Mount Whitney. Тем не менее, связана ли отправка эсминца Porter в регион с объявленной операцией, не уточняется.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/ssha-nachali-voenno-morskie-operatsii-v-chernom-more-1036125708.html
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россия, черное море, сша

Американский эсминец вошел в Черное море

13:30 30.10.2021
© AFP 2021 / MC2 ANTHONY R. MARTINEZНа этой раздаточной фотографии ВМС США, показан патрульный корабль USS Squall (PC 7),
На этой раздаточной фотографии ВМС США, показан патрульный корабль USS Squall (PC 7), - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2021
© AFP 2021 / MC2 ANTHONY R. MARTINEZ
В июле МИД России обратил внимание на искусственное нагнетание обстановки в Черном море внерегиональными игроками.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Вооруженный крылатыми ракетами эсминец США типа "Арли Бёрк" USS Porter вошел в Черное море, об этом сообщает в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны).
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2021
США начали военно-морские операции в Черном море
09:20
Отмечается, что силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца.
Ранее стало известно о начале операций НАТО и штабов Шестого флота ВМС США в Черном и Средиземном морях. Штабы будут находиться на корабле Mount Whitney. Тем не менее, связана ли отправка эсминца Porter в регион с объявленной операцией, не уточняется.
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