https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/ssha-nachali-voenno-morskie-operatsii-v-chernom-more-1036125708.html

США начали военно-морские операции в Черном море

США начали военно-морские операции в Черном море

Штабы флота ВМС США будут взаимодействовать с партнерами и союзниками по НАТО в Средиземном и Черном морях. 30.10.2021, Sputnik Абхазия

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нато

черное море

сша

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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начинают операции в Черном и Средиземном морях, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ВМС.Штабы будут находиться на командном корабле Шестого флота Mount Whitney, они будут взаимодействовать с партнерами и союзниками по НАТО в Средиземном и Черном морях. Операции проводятся для обеспечения безопасности и стабильности в регионе,, отмечается в релизе.Другие подробности относительно предстоящих операций не приводятся.В Шестом флоте также сообщили, что в Черное море направился ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter. Связана ли его отправка в регион с объявленной операцией, не уточняется.В конце июля МИД России указал на искусственное нагнетание обстановки в Черном море внерегиональными игроками. МИД отметил особую роль Турции, которая может контролировать проход военных судов через проливы.Судоходство в Босфоре и Дарданеллах регулирует конвенция Монтрё от 1936 года. Документ сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для последних действуют существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

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нато, черное море, сша