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США начали военно-морские операции в Черном море
США начали военно-морские операции в Черном море
Штабы флота ВМС США будут взаимодействовать с партнерами и союзниками по НАТО в Средиземном и Черном морях. 30.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начинают операции в Черном и Средиземном морях, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ВМС.Штабы будут находиться на командном корабле Шестого флота Mount Whitney, они будут взаимодействовать с партнерами и союзниками по НАТО в Средиземном и Черном морях. Операции проводятся для обеспечения безопасности и стабильности в регионе,, отмечается в релизе.Другие подробности относительно предстоящих операций не приводятся.В Шестом флоте также сообщили, что в Черное море направился ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter. Связана ли его отправка в регион с объявленной операцией, не уточняется.В конце июля МИД России указал на искусственное нагнетание обстановки в Черном море внерегиональными игроками. МИД отметил особую роль Турции, которая может контролировать проход военных судов через проливы.Судоходство в Босфоре и Дарданеллах регулирует конвенция Монтрё от 1936 года. Документ сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для последних действуют существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/amerikanskiy-general-obyasnil-zachem-ssha-nuzhno-chernoe-more-1036052529.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210904/Oni-ne-ostanovyatsya-chego-Rossii-zhdat-ot-NATO-v-Chernom-more-1033151405.html
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нато, черное море, сша

США начали военно-морские операции в Черном море

09:20 30.10.2021 (обновлено: 10:12 30.10.2021)
© Sputnik / Денис Петров / Перейти в фотобанкУкраинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2021
© Sputnik / Денис Петров
/
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Штабы флота ВМС США будут взаимодействовать с партнерами и союзниками по НАТО в Средиземном и Черном морях.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начинают операции в Черном и Средиземном морях, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ВМС.
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Штабы будут находиться на командном корабле Шестого флота Mount Whitney, они будут взаимодействовать с партнерами и союзниками по НАТО в Средиземном и Черном морях. Операции проводятся для обеспечения безопасности и стабильности в регионе,, отмечается в релизе.
Другие подробности относительно предстоящих операций не приводятся.
В Шестом флоте также сообщили, что в Черное море направился ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter. Связана ли его отправка в регион с объявленной операцией, не уточняется.
Турецкий военный корабль НАТО TCG Turgutreis (на переднем плане) маневрирует в Черном море после выхода из порта Констанца, Румыния, понедельник, 16 марта 2015 г. Корабли НАТО принимают участие в морских учениях в Черноморском регионе с участием кораблей USS Vicksburg, а также немецкий вспомогательный корабль и фрегаты из Канады, Турции, Италии и Румынии. - Sputnik Абхазия, 1920, 04.09.2021
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В конце июля МИД России указал на искусственное нагнетание обстановки в Черном море внерегиональными игроками. МИД отметил особую роль Турции, которая может контролировать проход военных судов через проливы.
Судоходство в Босфоре и Дарданеллах регулирует конвенция Монтрё от 1936 года. Документ сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для последних действуют существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
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