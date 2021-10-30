https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/glava-voz-prizval-gotovitsya-k-novoy-pandemii-1036125601.html
Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии
Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии
Главная цель ВОЗ в борьбе с коронавирусом — иммунизировать минимум 40 процентов населения каждой страны к концу этого года. 30.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-30T10:10+0300
2021-10-30T10:10+0300
2021-10-30T10:20+0300
в мире
воз
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус предупредил о возможном появлении "когда-то" нового вируса, который не удастся сдержать, пишет РИА Новости. Он также отметил, что необходимо усилить ВОЗ."С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать", — заявил Гебрейесус на встрече министров здравоохранения и финансов стран "Большой двадцатки".Как отметил глава организации, мировому сообществу нужна "усиленная" ВОЗ, новый финансовый механизм для обеспечения борьбы с пандемиями и более эффективное управление — в виде создания совета по финансированию борьбы с угрозами в сфере здравоохранения и подписания соглашения о борьбе с пандемиями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/glava-voz-otsenil-shansy-pobedit-covid-19-1036049647.html
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, воз, мировая пандемия коронавируса covid-19
Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии
10:10 30.10.2021 (обновлено: 10:20 30.10.2021)
Главная цель ВОЗ в борьбе с коронавирусом — иммунизировать минимум 40 процентов населения каждой страны к концу этого года.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус предупредил о возможном появлении "когда-то" нового вируса, который не удастся сдержать, пишет РИА Новости
.
Он также отметил, что необходимо усилить ВОЗ.
"С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать", — заявил Гебрейесус на встрече министров здравоохранения и финансов стран "Большой двадцатки".
Как отметил глава организации, мировому сообществу нужна "усиленная" ВОЗ, новый финансовый механизм для обеспечения борьбы с пандемиями и более эффективное управление — в виде создания совета по финансированию борьбы с угрозами в сфере здравоохранения и подписания соглашения о борьбе с пандемиями.