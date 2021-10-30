https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/glava-voz-prizval-gotovitsya-k-novoy-pandemii-1036125601.html

Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии

Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии

Главная цель ВОЗ в борьбе с коронавирусом — иммунизировать минимум 40 процентов населения каждой страны к концу этого года. 30.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-30T10:10+0300

2021-10-30T10:10+0300

2021-10-30T10:20+0300

в мире

воз

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус предупредил о возможном появлении "когда-то" нового вируса, который не удастся сдержать, пишет РИА Новости. Он также отметил, что необходимо усилить ВОЗ."С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать", — заявил Гебрейесус на встрече министров здравоохранения и финансов стран "Большой двадцатки".Как отметил глава организации, мировому сообществу нужна "усиленная" ВОЗ, новый финансовый механизм для обеспечения борьбы с пандемиями и более эффективное управление — в виде создания совета по финансированию борьбы с угрозами в сфере здравоохранения и подписания соглашения о борьбе с пандемиями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/glava-voz-otsenil-shansy-pobedit-covid-19-1036049647.html

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в мире, воз, мировая пандемия коронавируса covid-19