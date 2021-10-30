Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/putin-prizval-uskorit-vopros-priznaniya-stranami-vaktsin-ot-koronavirusa-1036130542.html
Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса
Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса
В Риме 30 и 31 октября проходит саммит G20 - ведущий форум международного сотрудничества по наиболее важным аспектам международной экономической и финансовой... 30.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-30T15:00+0300
2021-10-30T15:35+0300
в мире
владимир путин
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/15/1036006439_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_644fa817755da83245681012b6305e36.jpg
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Странам G20 необходимо в кратчайшие сроки проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, а ВОЗ должна ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин и препаратов, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости. "Предлагаем поручить министерствам здравоохранения стран "Двадцатки" проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов", - сказал Путин, выступая на саммите "Группы двадцати".Путин добавил, что "остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества безопасности эффективности".Путин заявил, что из-за непрекращающегося процесса мутаций коронавируса следует выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин от инфекции.Президент России также отметил, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса и другим жизненно важным ресурсам из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма, в том числе среди стран G20."Хотел бы обратить внимание, что несмотря на решение "Группы двадцати", доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, неготовности ряда государств, в том числе государств "Двадцатки", к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов", - сказал Путин, выступая на саммите "Группы двадцати".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/ne-day-bog-zhit-v-epokhu-peremen-putin-vystupil-na-plenarnom-zasedanii-kluba-valday-1036017132.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/15/1036006439_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_27e945a919a9943c93a081b93663b208.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, владимир путин, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса

15:00 30.10.2021 (обновлено: 15:35 30.10.2021)
© Sputnik / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям церемонии вручения премии РГО
Обращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям церемонии вручения премии РГО - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2021
© Sputnik / Евгений Паулин
/
Перейти в фотобанк
В Риме 30 и 31 октября проходит саммит G20 - ведущий форум международного сотрудничества по наиболее важным аспектам международной экономической и финансовой повестки дня.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Странам G20 необходимо в кратчайшие сроки проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, а ВОЗ должна ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин и препаратов, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании клуба Валдай - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2021
"Не дай бог жить в эпоху перемен": Путин выступил на пленарном заседании клуба "Валдай"
22 октября, 11:08
"Предлагаем поручить министерствам здравоохранения стран "Двадцатки" проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов", - сказал Путин, выступая на саммите "Группы двадцати".
Путин добавил, что "остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества безопасности эффективности".
"Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую и, в том числе наиболее пострадавшую, туристическую активность", - подчеркнул президент РФ.
Путин заявил, что из-за непрекращающегося процесса мутаций коронавируса следует выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин от инфекции.
Президент России также отметил, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса и другим жизненно важным ресурсам из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма, в том числе среди стран G20.
"Хотел бы обратить внимание, что несмотря на решение "Группы двадцати", доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, неготовности ряда государств, в том числе государств "Двадцатки", к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов", - сказал Путин, выступая на саммите "Группы двадцати".
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:00Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса
13:30Американский эсминец вошел в Черное море
12:40Климатический провал: ученые говорят о неизбежности глобальной катастрофы
11:50Ремонты, проекты и борьба с COVID-19: интервью главы Сухума Беслана Эшба
11:00Умер советский и российский диктор Игорь Кириллов
10:50На Кубани ужесточили антиковидные меры
10:10Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии
09:20США начали военно-морские операции в Черном море
08:45Рискуя жизнью: как абхазские Шиндлеры боролись со сталинским террором
ВчераДве пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
ВчераМессенджер WhatsApp приготовил новые функции
ВчераНаучная конференция ко Дню памяти жертв политических репрессий прошла в Sputnik
ВчераБжания встретился с министром спорта России в Москве
ВчераГлава Минтуризма Абхазии подвел промежуточные итоги турсезона
ВчераЧасть Абхазии останется без света 30 октября из-за ремонта на ВЛ "Шешелети-1"
ВчераАкадемия наук Абхазии отметила профессиональный праздник
ВчераЗаболеваемость COVID-19 выросла на Кубани
ВчераУченые назвали новые серьезные последствия COVID-19
ВчераНарушение Минских соглашений: Запад накажет Россию
ВчераТранспортную инфраструктуру и авиасообщение обсудил Бжания с министром транспорта России