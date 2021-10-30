https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/putin-prizval-uskorit-vopros-priznaniya-stranami-vaktsin-ot-koronavirusa-1036130542.html

Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса

Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса

В Риме 30 и 31 октября проходит саммит G20 - ведущий форум международного сотрудничества по наиболее важным аспектам международной экономической и финансовой... 30.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-30T15:00+0300

2021-10-30T15:00+0300

2021-10-30T15:35+0300

в мире

владимир путин

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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Странам G20 необходимо в кратчайшие сроки проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, а ВОЗ должна ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин и препаратов, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости. "Предлагаем поручить министерствам здравоохранения стран "Двадцатки" проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов", - сказал Путин, выступая на саммите "Группы двадцати".Путин добавил, что "остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества безопасности эффективности".Путин заявил, что из-за непрекращающегося процесса мутаций коронавируса следует выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин от инфекции.Президент России также отметил, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса и другим жизненно важным ресурсам из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма, в том числе среди стран G20."Хотел бы обратить внимание, что несмотря на решение "Группы двадцати", доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, неготовности ряда государств, в том числе государств "Двадцатки", к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов", - сказал Путин, выступая на саммите "Группы двадцати".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/ne-day-bog-zhit-v-epokhu-peremen-putin-vystupil-na-plenarnom-zasedanii-kluba-valday-1036017132.html

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в мире, владимир путин, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19