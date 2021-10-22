https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/ne-day-bog-zhit-v-epokhu-peremen-putin-vystupil-na-plenarnom-zasedanii-kluba-valday-1036017132.html

"Не дай бог жить в эпоху перемен": Путин выступил на пленарном заседании клуба "Валдай"

"Не дай бог жить в эпоху перемен": Путин выступил на пленарном заседании клуба "Валдай"

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании клуба "Валдай" в четверг, 21 октября. 22.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-22T11:08+0300

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россия

владимир путин

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СУХУМ, 21 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании клуба "Валдай". В своем выступлении он отметил, что страна, как и весь мир, проходит через изменения, которые становятся все глубже и фундаментальнее.По словам президента, пока не удалось обрести опору нового баланса в мире. К системным изменениям по всем направлениям нужно было уже приспособиться, но этого не произошло.Пандемия стала очередным напоминанием, насколько хрупко мировое сообщество, и чтобы повысить шансы на выживание, нужно переосмыслить, как устроена наша жизнь.Помимо прочего, Путин подчеркнул, что существующая модель капитализма исчерпала себя и с ее помощью нельзя выйти из клубка все более запутанных противоречий. Кризис продовольствия в мире будет только усугубляться. Все эти проблемы грозят глубокими общественными расколами.По словам президента, хотя все государства заявляют о готовности вместе работать над решением общих проблем, это не всегда подтверждается на деле. И пандемия только подстегнула негативные тенденции. При этом он отметил сложность вопроса, поскольку политики в первую очередь отвечают перед своими согражданами, из-за чего международные и транснациональные темы отходят на второй план, что в целом нормально и правильно.Президент подчеркнул, что нынешнее состояние мира — результат холодной войны, из которой нужно извлечь уроки и создать прецедент установки нового мироустройства без большого вооруженного противостояния.Реформа ООНОтдельную часть своего выступления глава государства посвятил Организации Объединенных Наций. Он назвал ее непреходящей ценностью, которую нужно сохранить. И хотя она не всегда успевает адаптироваться к стремительным переменам, нельзя суетиться и допустить ошибок в ее реформировании.Говоря о возможностях других государств стать постоянными членами Совета Безопасности, Путин отметил, что это решать не России, а только путем консенсуса. По его словам, вопрос в том, как найти баланс."Если мы разрушим право вето постоянных членов, то Организация Объединенных Наций умрет в этот же день, <...> она превратится в Лигу Наций, все", — сказал президент.Он также пошутил, что в таком случае она станет площадкой для дискуссий — "Валдайский клуб номер два".Борьба с COVID-19В своей речи президент упомянул пандемию COVID-19 и напомнил, что число ее жертв сравнимо и даже превосходит военные потери основных участников Первой мировой войны. При этом он указал, что в странах, которые крайне нуждаются в международной помощи в борьбе с болезнью, сохраняются санкции."А где же гуманистические начала западной политической мысли? На деле оказывается, что ничего нет. Болтовня одна, понимаете? Вот что на поверхности оказывается", — сказал Путин.Он призвал все государства отбросить неуместные амбиции и работать сообща над решением этой проблемы.Позже, отвечая на вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса, Путин сказал, что не поддерживает такой шаг, поскольку любое навязанное решение можно обойти, а власти должны доказывать, что прививка лучше, чем болезнь.Умеренный консерватизмОтдельной темой выступления стал разговор о ценностях. Президент назвал их уникальным продуктом культурно-исторического развития каждой нации. Взаимные переплетения расширяют кругозор и позволяют по-иному осмыслить собственную традицию, но этот процесс требует времени и должен быть органичным."Попытки ценностного диктата в условиях неопределенных и непредсказуемых перспектив еще больше осложняют и без того острую ситуацию и влекут обычно обратную реакцию и обратный ожидаемому результат", — сказал президент.Путин вспомнил речь Мартина Лютера Кинга, в которой тот сказал: "Я мечтаю о том, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами"."Вот истинная ценность. Но сейчас мы видим — все по-другому происходит", — сказал президент.Он указал, что в период мирового переустройства, исход которого еще неизвестен, умеренный консерватизм — это самая разумная линия поведения, которая мешает идти вниз и не ввергает в хаос.Как отметил глава государства, дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию вплоть до желания отменить сами понятия "мужчина" и женщина". Он назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот, фактически навязывают им якобы имеющийся у каждого выбор и заставляют ребенка принимать решение, способное сломать ему жизнь."Адепты так называемого социального прогресса полагают, что несут человечеству какое-то новое сознание, более правильное, чем прежде. Флаг им в руки, как у нас говорят, вперед. <...> Предлагаемые ими рецепты совершенно не новы, все это <...> мы в России уже проходили", — заключил он.Другие заявленияВ своей речи президент также говорил о советском времени. Он напомнил, что, несмотря на уравнительный принцип, в стране были и преференции в виде социальных лифтов и что сам он, как и подавляющее большинство людей, сталкивался и с проблемами этого периода, и с позитивом, например, получил хорошее образование.Путин обратил внимание, что словосочетание "советский человек" приобрело идеологическую окраску, но мазать все черной краской грубо и неприлично, и в этом тезисе нет ничего плохого. Он сравнил это понятие с тем, как США называют плавильным котлом, и это тоже нормально.Во время заседания главе государства задал вопрос лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Он сравнил статус иноагента с Миледи из произведения "Три мушкетера". По его словам, когда Миледи отрубали голову, ей прочитали приговор, а в законе об иноагентах его нет. В ответ президент заявил, что по этому документу головы никому не рубят и получившие этот статус могут продолжать работать. При этом он пообещал посмотреть размытые критерии закона.Путин также поздравил Муратова с присуждением награды и добавил, что сам дал бы ему премию за занятие благотворительностью. Журналист, в свою очередь, сообщил, что деньги от нее уже поделены между фондами.Президент также затронул события в Афганистане. По его словам, ситуация там имеет для всех очень серьезное значение, поскольку все хотят иметь на своих границах стабильное государство. Кроме того, в стране сохраняется присутствие террористических группировок. Как подчеркнул Путин, необходимо помочь Афганистану восстановить экономику и разморозить активы. В то же время он назвал правильным решение главы США Джо Байдена вывести американские войска из страны, но считает, что это можно было сделать как-то иначе.Говоря об Украине, Путин отметил, что у него складывается впечатление, что народу этой страны не дадут легальными способами сформировать органы власти, которые отвечают чаяниям людей. В то же время идет военное освоение ее территории, что создает угрозу для России.Глава государства не обошел вниманием и "Северный поток — 2". Он отметил, что, благодаря современным технологиям, выбросов CO2 в 5,6 раза меньше, чем при транзите через Украину, а претензии экологов к новой магистрали не имеют под собой оснований.Президент добавил, что подобные проекты могут помочь миру избежать резких кризисов, и подчеркнул, что попытки ограничить Россию в сфере энергетики не приведут ни к чему хорошему. По его словам, если бы немецкий регулятор завтра разрешил поставки по трубопроводу, то Москва смогла бы увеличить подачу топлива на 17,5 миллиарда кубометров.Отвечая на вопрос, каковы его главные достижения как главы государства, Путин упомянул восстановление экономики и некоторых отраслей промышленности, в том числе оборонной, которые были практически уничтожены. Он напомнил, что уставы и конституции регионов не были упорядочены, допускали печать денег, но не упоминали, что это субъект Российской Федерации. Также среди достижений президент назвал борьбу с терроризмом.Руководитель отметил, что ему бы хотелось, чтобы в будущем все ресурсы общества и государства концентрировались вокруг интересов человека. Путин сказал, что видел, через какие трудности и страдания проходили российские семьи, но страна справилась с этим благодаря мощному стимулу развития внутри русского народа.Ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 18 по 21 октября в Сочи. Заглавная тема — "Глобальная встряска — XXI: человек, ценности, государство".

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