https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/riskuya-zhiznyu-kak-abkhazskie-shindlery-borolis-so-stalinskim-terrorom-1036125957.html

Рискуя жизнью: как абхазские Шиндлеры боролись со сталинским террором

Рискуя жизнью: как абхазские Шиндлеры боролись со сталинским террором

День памяти жертв политических репрессий в Абхазии отмечают 30 октября. По данным Ассоциации памяти жертв политических репрессий, до семи тысяч человек были... 30.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-30T08:45+0300

2021-10-30T08:45+0300

2021-10-30T08:45+0300

в абхазии

репрессии

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По неполным данным, с июля 1937-го по ноябрь 1938 года в Абхазии репрессировали 2186 человек, из них 748 были расстреляны и 377 бесследно исчезли в тюрьмах. Политическим преследованиям в республике подвергались практически все слои населения: крестьяне, писатели, поэты, ученые, педагоги, врачи, политические и общественные деятели.Но во времена сталинского террора, когда многие боялись и собственной тени, находились бесстрашные люди, которые спасали знакомых и друзей. Корреспондент Sputnik Абхазия собрала истории троих человек, которые, рискуя собственной жизнью, уничтожали списки "врагов народа".В 20-х – середине 30-х годов ХХ века в Абхазии еще не было массовых репрессий. Они начались в республике сразу после того, как председатель ЦИК Абхазской АССР Нестор Лакоба был отравлен Лаврентием Берия.Как пишет в своей книге общественный деятель Меджит Хварцкия, только за одну ночь 1938 года "в песках реки Гумиста было зарыто 784 человека. Из этого числа более половины были абхазы". В годы сталинских репрессий Абхазия понесла огромные потери. Малочисленный абхазский народ оказался на грани этнической катастрофы.По словам историка Руслана Гожба, во времена сталинской инквизиции в Абхазии находились бесстрашные люди, которые, рискуя собственной жизнью, спасали "врагов народа".Абгархукский списокВ селе Абгархук Гудаутского района жил Мустафа Смыр, которого знакомые звали Чик. В 1937 году Мустафе стало известно о списке "врагов народа", который хранился у начальника милиции Гудаутского района Нури Аршба."Нури Аршба и Мустафа были в хороших отношениях. Он направился в гудаутскую милицию. Нури его встретил, обнял. Проницательный начальник милиции спросил: "Чик, ты не просто так сюда пришел. Что случилось?" - Чик ему рассказал про список абгархукцев. Нури задумался, положительно кивнул головой и сказал: "Хорошо, только, чтобы никто не знал". Аршба открыл сейф, вытащил список и передал Мустафе", – рассказал историю Гожба.Мустафа Смыр уничтожил документ, и тем самым спас жизни 75 жителей села Абгархук, которых в лучшем случае ждал ГУЛАГ, в худшем – расстрел.Всего, по данным Руслана Гожба, из Абгархука репрессировали только четверых, и то, это были те представители села, которые на тот момент уже жили в Сухуме."Остальных террор обошел, хотя список жителей Абгархука, которых должны были репрессировать, состоял из 75 человек. А минули репрессии этих людей благодаря Мустафе Смыр", – добавил Гожба.Напоить НКВДшникаДругим абхазским Шиндлером стал Меджит Пачулия, который был секретарем сельсовета села Анхуа."В село Анхуа приехали представители органов НКВД. Составили список "врагов народа" из 11 жителей Анхуа - девяти абхазов и двоих армян. Меджит пригласил на хлеб-соль в ресторан представителя НКВД, у которого был этот список. Меджит напоил НКВДшника, воспользовался ситуацией и незаметно вытащил список тех, кого должны были расстрелять. Затем он уничтожил документ", – рассказал историк.Сотрудники НКВД спохватились лишь на следующий день. Они вернулись в село, забрали Меджита Пачулия и стали требовать от него тот самый список. Но Меджит все отрицал. Тогда секретаря сельсовета решили арестовать и вывести его на чистую воду излюбленными методами – пытками."Три дня допрашивали, но он все отрицал. В селе уже оплакали Меджита, думали, что он не вернется. Но во время очередного допроса в комнату зашел грузинский генерал. Все вскочили, отдали честь.- Кто это такой? – спросил генерал.- Враг народа, - ответили ему.- Что вы делаете? Гудаутский район и так выполнил план по врагам народа! Немедленно отпустить мальчика! – приказал генерал", – передал разговор Руслан Гожба.Меджита, которого родственники уже не надеялись вновь увидеть, отпустили.В 1941 году он отправился на фронт. Прошел Великую Отечественную войну от начала до конца и вернулся домой."Единственный враг народа"Председатель села Ткуарчал Миша Аргун вместо того, чтобы подставить своих односельчан и приговорить их к лагерям или расстрелу, решил наговорить на себя.В 1937 году от Аргун потребовали составить список "неблагонадежных". На следующий день он явился в Очамчырский НКВД со списком и сменным бельем. В документе говорилось: "Враг народа в селе Ткуарчал один – Аргун Миша Шаханович. Больше никого". Мишу Аргун арестовали. Он отсидел 18 лет, но из его общины никто не был репрессирован. По словам Гожба, из-за этого поступка Миша до конца своих дней пользовался непререкаемым авторитетом и уважением в Ткуарчале."Благодаря таким людям, как Мустафа Смыр, Меджит Пачулия и Миша Аргун, жители сел Абгархук, Анхуа и Ткуарчал не так сильно пострадали, как жители других сел и городов", – добавил Руслан Гожба.День памяти жертв политических репрессий в Абхазии отмечают 30 октября. По данным Ассоциации памяти жертв политических репрессий, до семи тысяч человек были репрессированы в Абхазии в 30-40-е годы XX века. В октябре 2011 года в Сухуме был установлен памятник жертвам репрессий в виде необработанного куска мрамора, обвитого колючей проволокой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/nauchnaya-konferentsiya-ko-dnyu-pamyati-zhertv-politicheskikh-repressiy-proshla-v-sputnik-1036123328.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190813/Bez-viny-vinovnye-stalinskie-repressii-v-Abkhazii--1028177958.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20151030/1016133773.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20151030/1016135866.html

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2021

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репрессии