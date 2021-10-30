https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/sokhranit-bioresursy-dlya-chego-nuzhny-pravila-rybolovstva-v-abkhazii-1036130900.html

Сохранить биоресурсы: для чего нужны правила рыболовства в Абхазии

Сохранить биоресурсы: для чего нужны правила рыболовства в Абхазии

Кабинет министров Абхазии принял правила рыболовства в республике на заседании 28 октября. Первые правила рыболовства были приняты 1 декабря 1969 года, в... 30.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-30T15:44+0300

2021-10-30T15:44+0300

2021-10-30T15:44+0300

в абхазии

рыболовство

экология

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СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Главная задача принятых правил рыболовства – обеспечение устойчивого рыболовства, которое позволило бы сохранить биологические ресурсы Черного моря на уровне, который позволял бы эксплуатировать их неопределенно долгое время, рассказал в интервью радио Sputnik директор Института экологии Абхазии Роман Дбар."Очень часто можно слышать, что рыба у нас мигрирует, поэтому у нас нет никакой ответственности за то, сколько мы поймаем – это несоответствие и непонимание биологических основ, на которых построено рыболовство. Черное море - это не такой огромный водоем, участников добычи рыбы много и, если они будут вести себя безответственно, то будет подорвана ресурсная основа для рыболовства", - добавил он.По словам Дбар, принятые правила регламентируют все вопросы, связанные с промышленным и любительским рыболовством – сроки, места, орудия улова. К примеру, в правилах оговорено не только расстояние, к которому может подплывать сейнер, но и глубина, на которой может проводиться добыча рыбы – не менее 30 метров."Тридцать метров – это литоральная зона, которая населена набором живых организмов и это самая богатая зона, примыкающая к береговой черте. Вмешиваясь в эту зону, мы можем создать серьезные экологические проблемы, связанные с воспроизводством рыбы", - объяснил он.Также, по мнению Дбар, важным ограничением стал запрет добычи активным способом рыбы, западнее мыса Толстого – это вся акватория, к которой относится Пицунда и Гагра."Прошлая путина оказалась наименее продуктивной – меньше 11 тысяч тонн рыбы. Это звонок для всех участников и заинтересованных сторон. Анализ, который проводит Институт экологии показал, что практически после каждой путины перестала приходить азовская хамса, которая составляла около трети запасы рыбы, которая зимовала в наших водах. В основном азовская хамса зимует в водах западного участка – Гагрский и Пицундский район" - рассказал эколог.Дбар подчеркнул, что принятые правила синхронизируются с российскими нормами рыболовства, что является необходимым аспектом международного сотрудничества.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/kabmin-abkhazii-prinyal-pravila-rybolovstva-v-abkhazii-1036102601.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210917/Abkhazo-rossiyskaya-komissiya-opredelila-rekomendovannyy-obem-vylova-khamsy-1033225035.html

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рыболовство, экология