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Абхазские каратисты взяли четыре "золота" на соревнованиях в Белоруссии
Абхазские каратисты взяли четыре "золота" на соревнованиях в Белоруссии
Абхазскую команду представляли бойцы из Сухума и Гулрыпшского района. 31.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Абхазские каратисты заняли призовые места в Международном первенстве по каратэ Кёкусинкай кумитэ (KWU) "Сакура над Сожем", сообщает президент Федерации каратэ Кёкусинкай Абхазии Виталий Читанава.Соревнования проходили с 28 по 30 октября в Белоруссии, в городе Гомель, это были два первенства: в возрастной категории с 12 до 17 лет и среди детей 8-9, 10-11 лет. Всего в международном первенстве участвовало до 300 человек из шести стран: Белоруссии, России, Украины, Казахстана, Германии и Абхазии. Однако из-за протеста Грузии относительно участия в первенстве сборной Абхазии, абхазские спортсмены выступили в составе российской команды.Абхазских каратистов представляли девять бойцов Федерации каратэ Кёкусинкай республики. Семь человек заняли призовые места, в том числе четверо стали чемпионами. Это Самед Бабаев из Сухума, а также трое спортсменов из Агудзеры Руслан и Роберт Карапетян и Лера Джалагония.Вторые и третьи места заняли Анаида Мелконян (пос. Агудзера), Илья Анкваб (Сухум), Виолетта Кондакчян (пос. Агудзера).Сухумских спортсменов тренирует заслуженный тренер Абхазии, президент Федерации каратэ Кёкусинкай Абхазии Виталий Читанава, агудзерских - заслуженный тренер Абхазии, мастера спорта Тимур Читанава.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/abkhazskie-sportsmeny-zanyali-prizovye-mesta-na-turnire-po-karatenomichi-v-moskve-1036049506.html
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спорт, новости, каратэ

Абхазские каратисты взяли четыре "золота" на соревнованиях в Белоруссии

17:31 31.10.2021 (обновлено: 17:32 31.10.2021)
© Foto / facebook / Виталий ЧитанаваМеждународное первенство по каратэ Кёкусинкай кумитэ (KWU) "Сакура над Сожем"
Международное первенство по каратэ Кёкусинкай кумитэ (KWU) Сакура над Сожем - Sputnik Абхазия, 1920, 31.10.2021
© Foto / facebook / Виталий Читанава
Абхазскую команду представляли бойцы из Сухума и Гулрыпшского района.
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Абхазские каратисты заняли призовые места в Международном первенстве по каратэ Кёкусинкай кумитэ (KWU) "Сакура над Сожем", сообщает президент Федерации каратэ Кёкусинкай Абхазии Виталий Читанава.
Соревнования проходили с 28 по 30 октября в Белоруссии, в городе Гомель, это были два первенства: в возрастной категории с 12 до 17 лет и среди детей 8-9, 10-11 лет.
Всего в международном первенстве участвовало до 300 человек из шести стран: Белоруссии, России, Украины, Казахстана, Германии и Абхазии. Однако из-за протеста Грузии относительно участия в первенстве сборной Абхазии, абхазские спортсмены выступили в составе российской команды.
Абхазских каратистов представляли девять бойцов Федерации каратэ Кёкусинкай республики. Семь человек заняли призовые места, в том числе четверо стали чемпионами. Это Самед Бабаев из Сухума, а также трое спортсменов из Агудзеры Руслан и Роберт Карапетян и Лера Джалагония.
Вторые и третьи места заняли Анаида Мелконян (пос. Агудзера), Илья Анкваб (Сухум), Виолетта Кондакчян (пос. Агудзера).
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Сухумских спортсменов тренирует заслуженный тренер Абхазии, президент Федерации каратэ Кёкусинкай Абхазии Виталий Читанава, агудзерских - заслуженный тренер Абхазии, мастера спорта Тимур Читанава.
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