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https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/bolduin-vpervye-vyskazalsya-na-kameru-posle-tragedii-na-semkakh-filma-1036135292.html
Болдуин впервые высказался на камеру после трагедии на съемках фильма
Болдуин впервые высказался на камеру после трагедии на съемках фильма
Американский актер и режиссер Алек Болдуин, на съемках вестерна "Ржавчина" при репетиции одного из эпизодов выстрелил из пистолета, который оказался заряжен... 31.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-31T08:51+0300
2021-10-31T09:30+0300
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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Американский актер Алек Болдуин назвал гибель женщины-кинооператора от выпущенной им пули несчастным случаем из разряда "одно событие на триллион" и добавил, что вряд ли возобновит съемки вестерна, где произошла трагедия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.Болдуин впервые на камеру прокомментировал гибель оператора на съемках фильма, остановив машину и выйдя к преследовавшим его репортерам-папарацци в штате Вермонт."Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион", - сказал Болдуин. "Помните, сколько пуль было отстреляно на фильмах и телешоу за последние 75 лет? Это Америка.... Сколько? Миллиарды за последние 75 лет? И практически во всех случаях без последствий", - добавил он, заявив, однако, что поддерживает ужесточение правил обращения с оружием.Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст" ("Ржавчина") в штате Нью-Мексико, при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла кинооператор - уроженка СССР Галина Хатчинс, режиссер Джоэль Соуза был тяжело ранен.Актер сказал, что ему запрещено комментировать ход расследования, которое пока не дошло до стадии предъявления обвинений и выясняет, как в барабане револьвера оказался боевой патрон.На вопрос, возобновятся ли съемки фильма, Болдуин ответил: "Я так не думаю".Болдуин общался с папарацци на обочине дороги вместе с женой Хиларией, которая была, по всей видимости, раздражена и снимала интервьюеров на мобильный телефон. Болдуин в завершение беседы попросил журналистов больше не преследовать их машину, в которой "плачут их дети".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/smi-otvetstvennaya-za-oruzhie-v-filme-bolduina-byla-novichkom-v-professii-1036033568.html
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в мире, новости, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), сша

Болдуин впервые высказался на камеру после трагедии на съемках фильма

08:51 31.10.2021 (обновлено: 09:30 31.10.2021)
© AFP 2021 / ANGELA WEISSАлек Болдуин
Алек Болдуин - Sputnik Абхазия, 1920, 31.10.2021
© AFP 2021 / ANGELA WEISS
Американский актер и режиссер Алек Болдуин, на съемках вестерна "Ржавчина" при репетиции одного из эпизодов выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате стрельбы погибла кинооператор - уроженка СССР Галина Хатчинс.
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Американский актер Алек Болдуин назвал гибель женщины-кинооператора от выпущенной им пули несчастным случаем из разряда "одно событие на триллион" и добавил, что вряд ли возобновит съемки вестерна, где произошла трагедия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.
Болдуин впервые на камеру прокомментировал гибель оператора на съемках фильма, остановив машину и выйдя к преследовавшим его репортерам-папарацци в штате Вермонт.
"Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион", - сказал Болдуин.
Стенд частной охраны у входа на ранчо Bonanza Creek Film в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, пятница, 22 октября 2021 г. Актер Алек Болдуин выстрелил из винтовки на съемочной площадке вестерна, который снимали на ранчо в четверг, 21 октября. , убив кинематографиста, заявили официальные лица. Режиссер фильма был ранен, и власти проводят расследование. - Sputnik Абхазия, 1920, 23.10.2021
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"Помните, сколько пуль было отстреляно на фильмах и телешоу за последние 75 лет? Это Америка.... Сколько? Миллиарды за последние 75 лет? И практически во всех случаях без последствий", - добавил он, заявив, однако, что поддерживает ужесточение правил обращения с оружием.
Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст" ("Ржавчина") в штате Нью-Мексико, при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла кинооператор - уроженка СССР Галина Хатчинс, режиссер Джоэль Соуза был тяжело ранен.
Актер сказал, что ему запрещено комментировать ход расследования, которое пока не дошло до стадии предъявления обвинений и выясняет, как в барабане револьвера оказался боевой патрон.
На вопрос, возобновятся ли съемки фильма, Болдуин ответил: "Я так не думаю".

"Она была моим другом, она была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин вместе с Джоэлем, нашим режиссером. Мы были очень, очень хорошо слаженной командой, вместе снимавшей фильм, а потом случилось это ужасное событие", - сказал он.

Болдуин общался с папарацци на обочине дороги вместе с женой Хиларией, которая была, по всей видимости, раздражена и снимала интервьюеров на мобильный телефон. Болдуин в завершение беседы попросил журналистов больше не преследовать их машину, в которой "плачут их дети".
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