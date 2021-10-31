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https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/chast-abkhazii-ostalas-bez-sveta-iz-za-avariynogo-otklyucheniya-linii-1036136454.html
Часть Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения линии
Часть Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения линии
В последнее время участились аварии на высоковольтной линии "Шешелети-1", она не выдерживает перегрузок, в связи с чем введены веерные отключения электричества... 31.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-31T11:27+0300
2021-10-31T11:43+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. На высоковольтной линии "Шешелети-1" произошло аварийное отключение, сообщает "Черноморэнерго".Для устранения аварии энергетики отключили подстанции "Ткуарчал ГРЭС", "Цандрипш-тяга", "Холодная речка" и "Гячрыпш". Аварийные службы приступили к ликвидации аварии. Поломку обещают устранить примерно за два часа.Сама линия "Шешелети-1" обеспечивает подачу электричества в Очамчырском, Гулрыпшском районах и части Сухумского района, а также в восточной и центральной частях Сухума.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/dopolnitelnaya-opora-byla-ustanovlena-na-vl-shesheleti-1-1036132379.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии

Часть Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения линии

11:27 31.10.2021 (обновлено: 11:43 31.10.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Лампочка
Лампочка - Sputnik Абхазия, 1920, 31.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
В последнее время участились аварии на высоковольтной линии "Шешелети-1", она не выдерживает перегрузок, в связи с чем введены веерные отключения электричества в части Абхазии.
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. На высоковольтной линии "Шешелети-1" произошло аварийное отключение, сообщает "Черноморэнерго".
Для устранения аварии энергетики отключили подстанции "Ткуарчал ГРЭС", "Цандрипш-тяга", "Холодная речка" и "Гячрыпш".
Аварийные службы приступили к ликвидации аварии. Поломку обещают устранить примерно за два часа.
Сама линия "Шешелети-1" обеспечивает подачу электричества в Очамчырском, Гулрыпшском районах и части Сухумского района, а также в восточной и центральной частях Сухума.
Работы по установке опоры на ВЛ-110 кВт Шешелети-1 - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2021
В Абхазии
Дополнительная опора была установлена на ВЛ "Шешелети-1"
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