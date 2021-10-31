https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/gintsburg-privivka-pri-postkovidnom-sindrome-mozhet-uluchshit-sostoyanie-patsienta-1036135671.html
Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может улучшить состояние пациента
Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может улучшить состояние пациента
СУХУМ, 31 окт –Sputnik. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допускаает, что... 31.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 окт –Sputnik. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допускаает, что вакцинация от коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояния пациента. Об этом сообщает РИА Новости."До сих пор плохо понятно, чем обусловлен постковидный синдром. Наверное, одна из причин – циркуляция иммунных комплексов, которые способны вызывать различные воспаления, они забивают почки и другие органы. Поэтому дополнительное усиление иммунитета приводит к тому, что этих иммунных комплексов становится меньше, и если это действительно так, то я не исключаю такой эффект", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, действительно ли вакцинация при постковидном синдроме может помочь улучшить состояние пациента.При этом он подчеркнул, что пока никаких экспериментальных работ на эту тему не было, вопрос требует углубленного изучения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210828/Nazvan-sposob-pobedit-postkovidnyy-sindrom-1033115565.html
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новости, россия, коронавирус - 2021
СУХУМ, 31 окт –Sputnik.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допускаает, что вакцинация от коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояния пациента. Об этом сообщает РИА Новости
.
"До сих пор плохо понятно, чем обусловлен постковидный синдром. Наверное, одна из причин – циркуляция иммунных комплексов, которые способны вызывать различные воспаления, они забивают почки и другие органы. Поэтому дополнительное усиление иммунитета приводит к тому, что этих иммунных комплексов становится меньше, и если это действительно так, то я не исключаю такой эффект", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, действительно ли вакцинация при постковидном синдроме может помочь улучшить состояние пациента.
При этом он подчеркнул, что пока никаких экспериментальных работ на эту тему не было, вопрос требует углубленного изучения.