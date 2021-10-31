https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/lavrov-dal-otsenku-planam-nato-po-sozdaniyu-baz-na-chernom-more-1036142330.html

Лавров дал оценку планам НАТО по созданию баз на Черном море

Лавров дал оценку планам НАТО по созданию баз на Черном море

Планы НАТО по созданию военных баз на Черноморском побережье не добавляют стабильности, а Вашингтон пытается подталкивать черноморские страны к... 31.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-31T20:02+0300

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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Планы НАТО создать новые военно-морские базы на Черноморском побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в регионе, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита G20 в Риме. Об этом сообщает РИА Новости.Как подчеркнул глава МИД, факты говорят об отсутствии у Североатлантического альянса желания взаимодействовать с Россией.Комментируя регулярную отправку в Черное море американских военных кораблей, в частности вооруженного крылатыми ракетами эсминца Porter, который вошел в акваторию накануне, Лавров подчеркнул, что Россия готова обеспечить безопасность в регионе."Мы к любым угрозам готовы. Для нас не существует каких-либо проблем надежно обеспечить безопасность российской территории и безопасность на Черном море, но мы всегда за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не проекты, которые основаны на конфронтации", — отметил министр.Он напомнил, что США неоднократно объясняли необходимость захода своих военных кораблей необходимостью сдерживать Россию.Такая ситуация не добавляет стабильности, а Вашингтон пытается подталкивать черноморские страны к конфронтационной политике, заключил Лавров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/amerikanskiy-esminets-voshel-v-chernoe-more-1036129706.html

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