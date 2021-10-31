https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/lavrov-dal-otsenku-planam-nato-po-sozdaniyu-baz-na-chernom-more-1036142330.html
Лавров дал оценку планам НАТО по созданию баз на Черном море
Лавров дал оценку планам НАТО по созданию баз на Черном море
Планы НАТО по созданию военных баз на Черноморском побережье не добавляют стабильности, а Вашингтон пытается подталкивать черноморские страны к... 31.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-31T20:02+0300
2021-10-31T20:02+0300
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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Планы НАТО создать новые военно-морские базы на Черноморском побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в регионе, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита G20 в Риме. Об этом сообщает РИА Новости.Как подчеркнул глава МИД, факты говорят об отсутствии у Североатлантического альянса желания взаимодействовать с Россией.Комментируя регулярную отправку в Черное море американских военных кораблей, в частности вооруженного крылатыми ракетами эсминца Porter, который вошел в акваторию накануне, Лавров подчеркнул, что Россия готова обеспечить безопасность в регионе."Мы к любым угрозам готовы. Для нас не существует каких-либо проблем надежно обеспечить безопасность российской территории и безопасность на Черном море, но мы всегда за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не проекты, которые основаны на конфронтации", — отметил министр.Он напомнил, что США неоднократно объясняли необходимость захода своих военных кораблей необходимостью сдерживать Россию.Такая ситуация не добавляет стабильности, а Вашингтон пытается подталкивать черноморские страны к конфронтационной политике, заключил Лавров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/amerikanskiy-esminets-voshel-v-chernoe-more-1036129706.html
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новости, россия, нато, черное море
Лавров дал оценку планам НАТО по созданию баз на Черном море
Планы НАТО по созданию военных баз на Черноморском побережье не добавляют стабильности, а Вашингтон пытается подталкивать черноморские страны к конфронтационной политике, считает глава МИД России Сергей Лавров.
СУХУМ, 31 окт - Sputnik.
Планы НАТО создать новые военно-морские базы на Черноморском побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в регионе, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита G20 в Риме. Об этом сообщает РИА Новости
.
Как подчеркнул глава МИД, факты говорят об отсутствии у Североатлантического альянса желания взаимодействовать с Россией.
У нас нет никакой информации о том, что собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает. Она желала, когда у нас были еще представители наши, когда работал Совет Россия - НАТО, желала только учить нас жизни, требуя каждый раз: "давайте соберем Совет Россия - НАТО и пообсуждаем Украину". Вот весь их был интерес - нагнетание пропаганды и оказание давления на Россию.
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Комментируя регулярную отправку в Черное море американских военных кораблей, в частности вооруженного крылатыми ракетами эсминца Porter, который вошел в акваторию накануне, Лавров подчеркнул, что Россия готова обеспечить безопасность в регионе.
"Мы к любым угрозам готовы. Для нас не существует каких-либо проблем надежно обеспечить безопасность российской территории и безопасность на Черном море, но мы всегда за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не проекты, которые основаны на конфронтации", — отметил министр.
Он напомнил, что США неоднократно объясняли необходимость захода своих военных кораблей необходимостью сдерживать Россию.
Такая ситуация не добавляет стабильности, а Вашингтон пытается подталкивать черноморские страны к конфронтационной политике, заключил Лавров.