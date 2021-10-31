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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет по-прежнему находиться под влиянием антициклона и относительно теплой массы воздуха с юга. 31.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. В понедельник, 1 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2 -7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 7°С до +12°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 – 80%.
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новости, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 ноября

16:33 31.10.2021 (обновлено: 16:49 31.10.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Закат
Закат - Sputnik Абхазия, 1920, 31.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет по-прежнему находиться под влиянием антициклона и относительно теплой массы воздуха с юга.
СУХУМ, 31 окт – Sputnik. В понедельник, 1 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2 -7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 7°С до +12°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60 – 80%.
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