https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/samaya-provokatsionnaya-skazka-xxi-veka-pochemu-shrek-tak-vazhen-1036137010.html
Самая провокационная сказка XXI века: почему "Шрек" так важен
Самая провокационная сказка XXI века: почему "Шрек" так важен
Принцессы не только сидят в башне и ждут принца, злодеи не всегда страшные чудища. 20 лет назад в прокат вышел мультфильм "Шрек", пародирующий гендерные... 31.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-31T12:51+0300
2021-10-31T12:51+0300
2021-10-31T13:02+0300
в мире
мнение
мультфильмы
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О том, как детские мультфильмы стали интересны и взрослым, почему заговорили о феминизме в кино и как постмодернизм проявился в анимации, читайте в материале Анны Нехаевой для РИА Новости.Принцессы, злодеи, традицииМы привыкли к сказкам о милых принцессах, которые росли под опекой мудрых наставников, неожиданно находили свою любовь и имели дело с отталкивающими на вид злодеями. Героини были покорными, ждали принца на белом коне, а в финале становились верными женами. Об этом, впрочем, мы лишь догадываемся, потому что после поцелуя с принцем или звона свадебных колоколов все обычно заканчивалось.Сказки учили традиционным ценностям, показывали храбрых, отважных принцев, преданных и обычно безынициативных принцесс. Именно такими были классические мультфильмы.А потом случился "Шрек" и перевернул все каноны жанра.Отрицание условностейС первых кадров "Шрека" зритель понимает, что происходит что-то из ряда вон: главный герой — не Прекрасный Принц в замке, а зеленый огр, который живет на болоте. Он использует страницу из сказки в качестве туалетной бумаги, пускает пузыри и наслаждается одиночеством.И все же ему придется спасать принцессу из заточения — но не для себя, а чтобы освободить родные топи от сказочных существ в изгнании. А Фиона оказывается той еще штучкой: владеет карате и знает, что "одинокая девушка должна уметь постоять за себя". Это совершенно новая ролевая модель для юной аудитории. Куда уж там Рапунцель с ее сковородой или Мериде из "Храброй сердцем" с луком и стрелами.Каждый диснеевский сценарий раньше основывался на сказке, и в этом "Шрек" не отступил от традиций. Знаменитый зеленый огр (изначально персонаж кельтской мифологии, великан-людоед) — в определенном смысле потомок польско-еврейских эмигрантов в США.Его создатель Уильям Стейг был свободным художником, восхищался Пикассо, с 1930-х рисовал для журнала New Yorker, а в 1990-м написал рассказ "Шрек!", по мотивам которого сняли мультфильм. Стейг успел его посмотреть."Это ужасно, отвратительно и мне очень понравилось!" — сказал он.Пожалуй, именно так и реагировали первые зрители. Сказка с бунтарским духом, которая разрывала в клочья все каноны жанра, заставляла смеяться над нетолерантными шутками и по-новому воспринимать архетипичных героев.Такого мы раньше не видели, отчего эта история казалась еще более захватывающей.Взрослый юмор и провокация"Шрек" намеренно провоцирует и высмеивает все классические культурные устои, используя инверсии, сравнения, буффонаду и много чего еще.Главный герой не стесняется шутить не по-детски ("Это замок Фаркуада? Любопытно, какие у него комплексы", — говорит Шрек у входа в мегаломанское укрепление лорда). Огр не блещет манерами и крайне далек от традиционного представления о Прекрасном Принце.Авторы смеются над стереотипами в сказках: кто сказал, что все должно быть по правилам? Получайте вместо белого рысака болтливого осла, а вместо короля — мрачного коротышку с манией величия. Даже антигерои не такие, как обычно. Главное "чудовище" — весьма приятная, но одинокая дракониха.В "Шреке" придумали собственные каноны и сделали сказку нового времени.Там много сатиры на мир Диснея и массовую культуру. Чего стоит пародия на "Белоснежку", когда Фиона поет в унисон с птицей в лесу, отзеркаливая аналогичную диснеевскую сцену. Только в "Шреке" все заканчивается тем, что птица взрывается из-за стараний перепеть принцессу, а та из яиц в гнезде готовит завтрак. Чего только не придумают в современную эпоху сарказма!Неудивительно, что в мире "Шрека" есть свой шоу-бизнес, индустрия развлечений (прямо скопированная из реальности). Надо отметить показушную табличку парковки перед входом в замок, турникеты и ленту с заграждениями там же (привет, тематические парки "Дисней"!).А еще "подставные" аплодисменты во время рыцарского турнира. Или намеки на шоу в стиле "Найди свою любовь" с комментариями а-ля проект "Холостяк", когда лорд Фаркуад выбирает жену из предложенных ему принцесс (мнение невест, естественно, никого не интересует).Ну а Фиона, которая борется с лесной бандой и копирует культовую сцену из "Матрицы", и вовсе стала "новой классикой".Роковая баллада для СредневековьяСо стереотипами помогает бороться саундтрек. В "Шреке" намеренно ушли от "сказочной" звуковой дорожки из специально написанных инструментальных вставок.В картине — по аналогии с инди-фильмами — звучат уже известные зрителям треки. Песни играют важную роль: подчеркивают эмоциональное состояние персонажей.Энергичная "All Star" от альтернативщиков Smash Mouth — гимн знакомства со Шреком. Хулиганская "Bad Reputation" Джоан Джетт идеально подошла для сцены драки огра со стражниками Фаркуада. Ну а на мелодичной балладе "Hallelujah" Леонарда Коэна (в мультфильме версия Джона Кейла) грустят не только главные герои, но и зрители.Финал под звуки "I’m a Believer" пусть не вводит в заблуждение. Трек, кстати, выбрали из-за строк "I thought love was only true in fairy tales" ("Я думал, что любовь бывает только в сказках"). Хотя Шрек и Фиона женятся и отправляются в карете в закат, принцесса остается огром.Тем самым нам прямо говорят, что каноны красоты мы должны придумывать сами, а не следовать за миром шоу-бизнеса и массмедиа. Внешность может быть обманчива — важнее, что у героя внутри. Последующие части "Шрека" развивают эту идею.Так что именно зеленому великану мы должны сказать спасибо хотя бы за то, что он дал старт новому типу мультфильмов для любой аудитории. А о запущенных им трендах на принятие себя, girl power, расовое разнообразие и говорить нечего.Неудивительно, что огр по-прежнему актуален, порождает множество мемов в Сети, вдохновляет косплееров и фанатов (в США есть даже ежегодный "Шрекфест"). Это настоящая революционная сказка, по которой можно изучать массовую культуру.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200107/Bolshe-milliarda-multfilm-ot-Disney-snova-ustanovil-rekord-po-sboram-1029157687.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/kvitsiniya-ob-abkhazskikh-multikakh-dolzhny-byt-sverkhzadachey-uchityvaya-problemy-s-yazykom--1036096540.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20171217/multiki-dlya-malysha-vozmozhen-li-pravilnyj-vybor-1022646627.html
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в мире, мнение, мультфильмы
Самая провокационная сказка XXI века: почему "Шрек" так важен
12:51 31.10.2021 (обновлено: 13:02 31.10.2021)
Принцессы не только сидят в башне и ждут принца, злодеи не всегда страшные чудища. 20 лет назад в прокат вышел мультфильм "Шрек", пародирующий гендерные стереотипы, высмеявший индустрию развлечений и разрушивший сказочные каноны. Мультфильм был переведен на абхазский.
О том, как детские мультфильмы стали интересны и взрослым, почему заговорили о феминизме в кино и как постмодернизм проявился в анимации, читайте в материале Анны Нехаевой для РИА Новости
.
Принцессы, злодеи, традиции
Мы привыкли к сказкам о милых принцессах, которые росли под опекой мудрых наставников, неожиданно находили свою любовь и имели дело с отталкивающими на вид злодеями. Героини были покорными, ждали принца на белом коне, а в финале становились верными женами. Об этом, впрочем, мы лишь догадываемся, потому что после поцелуя с принцем или звона свадебных колоколов все обычно заканчивалось.
Сказки учили традиционным ценностям, показывали храбрых, отважных принцев, преданных и обычно безынициативных принцесс. Именно такими были классические мультфильмы.
А потом случился "Шрек" и перевернул все каноны жанра.
Отрицание условностей
С первых кадров "Шрека" зритель понимает, что происходит что-то из ряда вон: главный герой — не Прекрасный Принц в замке, а зеленый огр, который живет на болоте. Он использует страницу из сказки в качестве туалетной бумаги, пускает пузыри и наслаждается одиночеством.
И все же ему придется спасать принцессу из заточения — но не для себя, а чтобы освободить родные топи от сказочных существ в изгнании. А Фиона оказывается той еще штучкой: владеет карате и знает, что "одинокая девушка должна уметь постоять за себя". Это совершенно новая ролевая модель для юной аудитории. Куда уж там Рапунцель с ее сковородой или Мериде из "Храброй сердцем" с луком и стрелами.
Каждый диснеевский сценарий раньше основывался на сказке, и в этом "Шрек" не отступил от традиций. Знаменитый зеленый огр (изначально персонаж кельтской мифологии, великан-людоед) — в определенном смысле потомок польско-еврейских эмигрантов в США.
Его создатель Уильям Стейг был свободным художником, восхищался Пикассо, с 1930-х рисовал для журнала New Yorker, а в 1990-м написал рассказ "Шрек!", по мотивам которого сняли мультфильм. Стейг успел его посмотреть.
"Это ужасно, отвратительно и мне очень понравилось!" — сказал он.
Пожалуй, именно так и реагировали первые зрители. Сказка с бунтарским духом, которая разрывала в клочья все каноны жанра, заставляла смеяться над нетолерантными шутками и по-новому воспринимать архетипичных героев.
Такого мы раньше не видели, отчего эта история казалась еще более захватывающей.
Взрослый юмор и провокация
"Шрек" намеренно провоцирует и высмеивает все классические культурные устои, используя инверсии, сравнения, буффонаду и много чего еще.
Главный герой не стесняется шутить не по-детски ("Это замок Фаркуада? Любопытно, какие у него комплексы", — говорит Шрек у входа в мегаломанское укрепление лорда). Огр не блещет манерами и крайне далек от традиционного представления о Прекрасном Принце.
Авторы смеются над стереотипами в сказках: кто сказал, что все должно быть по правилам? Получайте вместо белого рысака болтливого осла, а вместо короля — мрачного коротышку с манией величия. Даже антигерои не такие, как обычно. Главное "чудовище" — весьма приятная, но одинокая дракониха.
В "Шреке" придумали собственные каноны и сделали сказку нового времени.
Там много сатиры на мир Диснея и массовую культуру. Чего стоит пародия на "Белоснежку", когда Фиона поет в унисон с птицей в лесу, отзеркаливая аналогичную диснеевскую сцену. Только в "Шреке" все заканчивается тем, что птица взрывается из-за стараний перепеть принцессу, а та из яиц в гнезде готовит завтрак. Чего только не придумают в современную эпоху сарказма!
Неудивительно, что в мире "Шрека" есть свой шоу-бизнес, индустрия развлечений (прямо скопированная из реальности). Надо отметить показушную табличку парковки перед входом в замок, турникеты и ленту с заграждениями там же (привет, тематические парки "Дисней"!).
А еще "подставные" аплодисменты во время рыцарского турнира. Или намеки на шоу в стиле "Найди свою любовь" с комментариями а-ля проект "Холостяк", когда лорд Фаркуад выбирает жену из предложенных ему принцесс (мнение невест, естественно, никого не интересует).
Ну а Фиона, которая борется с лесной бандой и копирует культовую сцену из "Матрицы", и вовсе стала "новой классикой".
Роковая баллада для Средневековья
Со стереотипами помогает бороться саундтрек. В "Шреке" намеренно ушли от "сказочной" звуковой дорожки из специально написанных инструментальных вставок.
В картине — по аналогии с инди-фильмами — звучат уже известные зрителям треки. Песни играют важную роль: подчеркивают эмоциональное состояние персонажей.
Энергичная "All Star" от альтернативщиков Smash Mouth — гимн знакомства со Шреком. Хулиганская "Bad Reputation" Джоан Джетт идеально подошла для сцены драки огра со стражниками Фаркуада. Ну а на мелодичной балладе "Hallelujah" Леонарда Коэна (в мультфильме версия Джона Кейла) грустят не только главные герои, но и зрители.
Финал под звуки "I’m a Believer" пусть не вводит в заблуждение. Трек, кстати, выбрали из-за строк "I thought love was only true in fairy tales" ("Я думал, что любовь бывает только в сказках"). Хотя Шрек и Фиона женятся и отправляются в карете в закат, принцесса остается огром.
Тем самым нам прямо говорят, что каноны красоты мы должны придумывать сами, а не следовать за миром шоу-бизнеса и массмедиа. Внешность может быть обманчива — важнее, что у героя внутри. Последующие части "Шрека" развивают эту идею.
Так что именно зеленому великану мы должны сказать спасибо хотя бы за то, что он дал старт новому типу мультфильмов для любой аудитории. А о запущенных им трендах на принятие себя, girl power, расовое разнообразие и говорить нечего.
Неудивительно, что огр по-прежнему актуален, порождает множество мемов в Сети, вдохновляет косплееров и фанатов (в США есть даже ежегодный "Шрекфест"). Это настоящая революционная сказка, по которой можно изучать массовую культуру.