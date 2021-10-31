https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/ugrozy-poteri-i-pandemiya-v-kakom-sostoyanii-chernoe-more-1036141043.html

Угрозы, потери и пандемия: в каком состоянии Черное море

Угрозы, потери и пандемия: в каком состоянии Черное море

Международный день Черного моря (International Black Sea Day) ежегодно отмечается 31 октября с 1996 года. 31.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-31T19:05+0300

2021-10-31T19:05+0300

2021-10-31T19:06+0300

в абхазии

черное море

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/07/1032170738_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_11e973b45aa5850801a23d1a070bd007.jpg

В Международный день Черного моря абхазский эколог Роман Дбар рассказал о том, чем оно загрязняется, как Абхазия очищает море, какие виды рыб и птиц находятся на грани исчезновения, а также какое влияние на Черное море оказала пандемия коронавируса.Кто травит Черное мореЧерное море представляет собой один из наиболее сложных с экологической точки зрения морских регионов мира, отметил директор Института экологии Абхазии Роман Дбар. Обусловлено это тем, черноморская среда – замкнутый водный бассейн с узким выходом к Средиземному морю и Атлантическому океану.Водообмен у Черного моря с ними очень слабый и в связи с этим у него существует ряд специфических особенностей, к которым относится в том числе большая сероводородная зона на глубинах свыше 200 метров, что вкупе снижает процесс характерный для морских экосистем самоочищения.Вдобавок к этому, в бассейне Черного моря проживает более 110 миллионов человек из промышленно развитых стран Европы, Азии, Закавказья."Оттуда в Черное море поступают стоки рек. Поэтому загрязнения носят разнообразный характер. Это не только промышленные выбросы, но также сельскохозяйственные угодья, с площадей которых атмосферными осадками вымываются значительные объемы остатков удобрений, пестицидов и сельхозхимии", - сказал Дбар.Черное море активно используется в качестве морского торгового пути для судоходства, транспортировки нефтепродуктов и иных товаров. Все это источники загрязнений и с экологической стороны оно одно из наиболее загрязненных морских регионов мира, подчеркнул он.Дбар уточнил, что по этим причинам была подписана "Черноморская экологическая программа" в 1996 году в Стамбуле, но Абхазию туда не включили. Попытки республики присоединиться к программе блокировались Грузией.Несмотря на то, что Абхазии не удалось стать полноправным участником той экологической программы, она по-прежнему остается страной, оказывающей влияние на среду Черного моря."Во-первых, с нашей стороны минимальный объем загрязнений, которые поступают в море, но при этом с территории Абхазии ежегодно в черноморское пространство поступает, по минимальным оценкам, 28 кубических километров чистой воды. По меньшей мере, это 12% всего речного стока Черного моря", - рассказал он.С учетом того что речь идет об экологически чистой воде, которая фильтруется почвой, лесным покровом и, попадая в горные реки, вливается в Черное море, она обладает важным значением для развития живых организмов.Абхазия и Черное мореРоль Черного моря в жизни Абхазии и населения республики, огромная, уверен Роман Дбар. По его словам, оно напрямую связано с формированием абхазской культуры, истории, делает расположение страны стратегически и политически значимым, позволяет развивать экономику через туризм, рыбное хозяйство."Значение Черного моря для нас крайне велико. Можно сказать, что не всегда и не во всем это отчетливо проявляется. В первую очередь это связано с нашей экологической политикой, что существенным образом требует корректировку. Это должно проявляться и в программах по сохранению черноморской среды, по изучению его пространства, освоению", - сказал Дбар.Он также добавил, что Черное море должна быть не только источником доходов, но и знаний, для получения которых надо быть готовым нести расходы.Между Абхазией и Россией существует договор о сохранении рыбных ресурсов. Встречи межправительственных комиссий по этому вопросу проходят ежегодно, и главная их задача заключается в выработке, координации действий по добыче черноморской хамсы.По наблюдениям эколога, рыбные ресурсы Черного моря находятся в критическом положении и стремительно сокращаются. Это касается не только России и Абхазии, но и других стран, расположенных в черноморском регионе. Для решения проблемы с эксплуатацией биологических ресурсов с целью их сохранения нужна координация всех стран.Список рыб, находящихся на грани исчезновения в водах Черного моря, большой, с сожалением отметил Дбар. В Абхазии нет своей Красной книги, но виды таких рыб известны. В их число входят все осетровые виды, к примеру, Колхидский осетр или белуга. За последние 50 лет значительно сократилась численность дельфинов – с 1,5 миллионов особей до менее чем 100 тысяч.В основном это связано с уменьшением кормовой базы, к чему привел рыбный промысел людьми, а так загрязнения воды, что сказывает на здоровье и популяции этих млекопитающих. В опасности также находятся редкие птицы – орлан белохвост и скопа, которые в морских регионах и водно-болотных угодьях. Они включили в Красные книги всех стран черноморского побережья.Коронавирус и Черное мореС начала пандемии коронавируса во многих странах мира было приостановлено производство или же его объемы сократились, а также на некоторые время были закрыты курорты. Роман Дбар вспомнил позитивный пример такой "передышки" природы в Венеции, где около года назад после долгого отсутствия туристов там очистились каналы и появились лебеди, но в Черном море этого зафиксировано не было."Некоторые вещи были не проверены. Была попытка представить, что снижение туристического "пресса" на отдельных участках морских регионов привела к таким результатам, но по черноморскому региону таких детальных исследований, которые могли бы сравнить произошедшие до и после события, нет. Во всяком случае, пока не появились", - сказал Дбар.Снижение туристической активности, считает он, не сократило производство, но снизило контроль за выбросами и сбросами в природу. Это связано с тем, что в критических условиях часто не представляется возможным эффективно вести работу контрольным органам, так как общество любым путем пытается сохранить экономику.По этим причинам, на практике не видно, что ситуация с экологией изменилась в лучшую сторону. Для того чтобы найти ответ, как это сказалось на многокомпонентной черноморской среде, потребуются годы изучений.Исследования и морекультураЧерноморское пространство достаточно хорошо изучено, но работа в этом направлении не прекращается, уточнил Дбар. Он рассказал, что два года назад была выпущена детализированная сводка в виде атласа о флоре и фауне Черного моря, гидрохимии, донных осадков и других аспектов состоянии экосистемы компанией "Роснефть"."Что касается Абхазии, черноморская проблематика у нас отражена в нескольких темах, утвержденных президиумом Академии наук страны. Одно из важнейших направлений – это, конечно же, изучение биологических ресурсов, в частности рыбных и традиционно уже сложилась схема, по которой квоты на вылов рыбы утверждаются у нас Кабинетом министров на основании исследований и заключений, которые выдаются Институтом экологии. Это нормальная практика, но требуется гораздо больше усилий и внимания к вопросам изучения черноморского пространства", - считает Дбар.В качестве одного из подходящих методов изучения Черного моря эколог назвал такое направление, как морекультуру, которое в наши дни активно формируется. Речь идет о выращивании рыбы, моллюсков и ракообразных в специально подготовленных для этого местах в море.Морекультура интересна в виде производства пищевых ресурсов, а также с точки зрения влияния на морскую среду, сказал эколог.Международный день Черного моря (International Black Sea Day) ежегодно отмечается 31 октября. В этот день в 1996 году в Стамбуле (Турция) представители правительств России, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии подписали стратегический план действий по спасению Черного моря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20191031/Ostrova-iz-plastika-i-vymiranie-ryb-chto-proiskhodit-s-Chernym-morem-1028727332.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20191025/Uchenye-ustanovili-chto-gornye-reki---moschnyy-istochnik-vybrosov-uglekilogo-gaza-1028691415.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210917/Abkhazo-rossiyskaya-komissiya-opredelila-rekomendovannyy-obem-vylova-khamsy-1033225035.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/sokhranit-bioresursy-dlya-chego-nuzhny-pravila-rybolovstva-v-abkhazii-1036130900.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/Vlastiteli-morey-i-okeanov-chto-ty-znaesh-o-morskikh-bogakh---test-1028729431.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/kogda-chernoe-more-bylo-ozerom-uchenye-dokazali-realnost-vsemirnogo-potopa-1035943835.html

черное море

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

черное море, экология