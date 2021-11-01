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"Дети солнца": выставка молодых художников открылась в Сухуме
"Дети солнца": выставка молодых художников открылась в Сухуме
На выставке представлены картины, работы из керамики и дерева. Экспозиция продлится до 5 ноября. 01.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-01T16:48+0300
2021-11-01T16:58+0300
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СУХУМ, 1 нояб – Sputnik, Асмат Цвижба. Совместная выставка Саны Тарба и Адамура Аршба "Дети солнца" открылась на культурной площадке "Гума" 1 ноября.Дизайнер одежды Сана Тарба начала рисовать в 2020 году во время локдауна. С тех пор она занимается живописью, керамикой, работает в смешанных техниках, комбинирует традиционные материалы с современными. Большинство представленных работ девушки выполнены в жанре абстракционизма и экспрессионизма."Наше творчество с Адамуром перекликается. Наши работы оставляют схожее впечатление – есть ощущение солнца, яркого летнего дня. Плюс мы оба довольно наивно творим, наше творчество похоже на детское. Мы творим интуитивно, просто реагируем на материал, он видит какие-то образы и я, начиная писать картины, редко что-то задумываю заранее", – рассказала девушка.По словам Саны, ее любимая работа, представленная на выставке, – "Сила рода", она занимает в экспозиции центральное место."У этой картины было несколько стадий – сначала я хотела сделать просто абстракцию, затем мне захотелось передать какой-то образ, и я захотела написать дерево, которое увидела из мастерской. Оно мне показалось каким-то живым, и я увидела силуэт девушки. Я интересуюсь сейчас своими корнями, поэтому решила назвать картину так", – отметила она.По словам Адамур Аршба, творчеством он увлекался с детства, лепил из глины, рисовал комиксы и даже задумывался об учебе в школе искусств Церетели. В 2018 году молодой человек смастерил свой первый стол из дерева, с тех пор он принимает заказы. Адамур выставляет свои работы впервые."Вот, мимо этой работы обычно все проходят и не обращают внимания. Здесь в одном куске почти гнилого орехового дерева я попытался показать несколько лиц. Можно назвать эту работу "Метаморфоза", – представил свою работу мастер.Выставка "Дети солнца" продлится до 5 ноября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/zabroshennoe-iskusstvo-natsionalnaya-kartinnaya-galereya-abkhazii--1035916548.html
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культура, новости, художники

"Дети солнца": выставка молодых художников открылась в Сухуме

16:48 01.11.2021 (обновлено: 16:58 01.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка Саны Тарба и Адамура Аршба на платформе Гума
Выставка Саны Тарба и Адамура Аршба на платформе Гума - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
На выставке представлены картины, работы из керамики и дерева. Экспозиция продлится до 5 ноября.
СУХУМ, 1 нояб – Sputnik, Асмат Цвижба. Совместная выставка Саны Тарба и Адамура Аршба "Дети солнца" открылась на культурной площадке "Гума" 1 ноября.
Дизайнер одежды Сана Тарба начала рисовать в 2020 году во время локдауна. С тех пор она занимается живописью, керамикой, работает в смешанных техниках, комбинирует традиционные материалы с современными. Большинство представленных работ девушки выполнены в жанре абстракционизма и экспрессионизма.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сана Тарба

Сана Тарба - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сана Тарба

© Sputnik / Томас Тхайцук

Работы Саны Тарба

Работы Саны Тарба - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Работы Саны Тарба

© Sputnik / Марианна Кубрава

Работы Саны Тарба

Работы Саны Тарба - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Марианна Кубрава

Работы Саны Тарба

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка молодых художников "Дети солнца"

Выставка молодых художников &quot;Дети солнца&quot; - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка молодых художников "Дети солнца"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Работы Саны Тарба

Работы Саны Тарба - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Работы Саны Тарба

© Sputnik / Марианна Кубрава

Работы Саны Тарба

Работы Саны Тарба - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Марианна Кубрава

Работы Саны Тарба

© Sputnik / Марианна Кубрава

Работы Саны Тарба

Работы Саны Тарба - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Марианна Кубрава

Работы Саны Тарба

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка молодых художников "Дети солнца"

Выставка молодых художников &quot;Дети солнца&quot; - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка молодых художников "Дети солнца"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка молодых художников "Дети солнца"

Выставка молодых художников &quot;Дети солнца&quot; - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка молодых художников "Дети солнца"

1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сана Тарба

2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Работы Саны Тарба

3/9
© Sputnik / Марианна Кубрава

Работы Саны Тарба

4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка молодых художников "Дети солнца"

5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Работы Саны Тарба

6/9
© Sputnik / Марианна Кубрава

Работы Саны Тарба

7/9
© Sputnik / Марианна Кубрава

Работы Саны Тарба

8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка молодых художников "Дети солнца"

9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка молодых художников "Дети солнца"

"Наше творчество с Адамуром перекликается. Наши работы оставляют схожее впечатление – есть ощущение солнца, яркого летнего дня. Плюс мы оба довольно наивно творим, наше творчество похоже на детское. Мы творим интуитивно, просто реагируем на материал, он видит какие-то образы и я, начиная писать картины, редко что-то задумываю заранее", – рассказала девушка.
По словам Саны, ее любимая работа, представленная на выставке, – "Сила рода", она занимает в экспозиции центральное место.
© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка Саны Тарба и Адамура Аршба на платформе Гума
Выставка Саны Тарба и Адамура Аршба на платформе Гума - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2021
Выставка Саны Тарба и Адамура Аршба на платформе Гума
© Sputnik / Марианна Кубрава
"У этой картины было несколько стадий – сначала я хотела сделать просто абстракцию, затем мне захотелось передать какой-то образ, и я захотела написать дерево, которое увидела из мастерской. Оно мне показалось каким-то живым, и я увидела силуэт девушки. Я интересуюсь сейчас своими корнями, поэтому решила назвать картину так", – отметила она.
По словам Адамур Аршба, творчеством он увлекался с детства, лепил из глины, рисовал комиксы и даже задумывался об учебе в школе искусств Церетели. В 2018 году молодой человек смастерил свой первый стол из дерева, с тех пор он принимает заказы. Адамур выставляет свои работы впервые.
© Sputnik / Марианна Кубрава

Адамур Аршба

Адамур Аршба - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Марианна Кубрава

Адамур Аршба

© Sputnik / Томас Тхайцук

Работы Адамура Аршба

Работы Адамура Аршба - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Работы Адамура Аршба

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка молодых художников "Дети солнца"

Выставка молодых художников &quot;Дети солнца&quot; - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка молодых художников "Дети солнца"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Работы Адамура Аршба

Работы Адамура Аршба - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Работы Адамура Аршба

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка молодых художников "Дети солнца"

Выставка молодых художников &quot;Дети солнца&quot; - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка молодых художников "Дети солнца"

© Sputnik / Марианна Кубрава

Работы Адамура Аршба

Работы Адамура Аршба - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Марианна Кубрава

Работы Адамура Аршба

© Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка молодых художников "Дети солнца"

Выставка молодых художников &quot;Дети солнца&quot; - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка молодых художников "Дети солнца"

© Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка молодых художников "Дети солнца"

Выставка молодых художников &quot;Дети солнца&quot; - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка молодых художников "Дети солнца"

© Sputnik / Марианна Кубрава

Работы Адамура Аршба

Работы Адамура Аршба - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Марианна Кубрава

Работы Адамура Аршба

1/9
© Sputnik / Марианна Кубрава

Адамур Аршба

2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Работы Адамура Аршба

3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка молодых художников "Дети солнца"

4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Работы Адамура Аршба

5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка молодых художников "Дети солнца"

6/9
© Sputnik / Марианна Кубрава

Работы Адамура Аршба

7/9
© Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка молодых художников "Дети солнца"

8/9
© Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка молодых художников "Дети солнца"

9/9
© Sputnik / Марианна Кубрава

Работы Адамура Аршба

"Вот, мимо этой работы обычно все проходят и не обращают внимания. Здесь в одном куске почти гнилого орехового дерева я попытался показать несколько лиц. Можно назвать эту работу "Метаморфоза", – представил свою работу мастер.
Выставка "Дети солнца" продлится до 5 ноября.
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