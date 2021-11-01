https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/deti-solntsa-vystavka-molodykh-khudozhnikov-otkrylas-v-sukhume-1036152110.html

"Дети солнца": выставка молодых художников открылась в Сухуме

"Дети солнца": выставка молодых художников открылась в Сухуме

На выставке представлены картины, работы из керамики и дерева. Экспозиция продлится до 5 ноября. 01.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-01T16:48+0300

2021-11-01T16:48+0300

2021-11-01T16:58+0300

в абхазии

культура

новости

художники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/01/1036153080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f52d27e77303ff9dc297e672b9998cf0.jpg

СУХУМ, 1 нояб – Sputnik, Асмат Цвижба. Совместная выставка Саны Тарба и Адамура Аршба "Дети солнца" открылась на культурной площадке "Гума" 1 ноября.Дизайнер одежды Сана Тарба начала рисовать в 2020 году во время локдауна. С тех пор она занимается живописью, керамикой, работает в смешанных техниках, комбинирует традиционные материалы с современными. Большинство представленных работ девушки выполнены в жанре абстракционизма и экспрессионизма."Наше творчество с Адамуром перекликается. Наши работы оставляют схожее впечатление – есть ощущение солнца, яркого летнего дня. Плюс мы оба довольно наивно творим, наше творчество похоже на детское. Мы творим интуитивно, просто реагируем на материал, он видит какие-то образы и я, начиная писать картины, редко что-то задумываю заранее", – рассказала девушка.По словам Саны, ее любимая работа, представленная на выставке, – "Сила рода", она занимает в экспозиции центральное место."У этой картины было несколько стадий – сначала я хотела сделать просто абстракцию, затем мне захотелось передать какой-то образ, и я захотела написать дерево, которое увидела из мастерской. Оно мне показалось каким-то живым, и я увидела силуэт девушки. Я интересуюсь сейчас своими корнями, поэтому решила назвать картину так", – отметила она.По словам Адамур Аршба, творчеством он увлекался с детства, лепил из глины, рисовал комиксы и даже задумывался об учебе в школе искусств Церетели. В 2018 году молодой человек смастерил свой первый стол из дерева, с тех пор он принимает заказы. Адамур выставляет свои работы впервые."Вот, мимо этой работы обычно все проходят и не обращают внимания. Здесь в одном куске почти гнилого орехового дерева я попытался показать несколько лиц. Можно назвать эту работу "Метаморфоза", – представил свою работу мастер.Выставка "Дети солнца" продлится до 5 ноября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/zabroshennoe-iskusstvo-natsionalnaya-kartinnaya-galereya-abkhazii--1035916548.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, художники