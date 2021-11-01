"Дети солнца": выставка молодых художников открылась в Сухуме

СУХУМ, 1 нояб – Sputnik, Асмат Цвижба. Совместная выставка Саны Тарба и Адамура Аршба "Дети солнца" открылась на культурной площадке "Гума" 1 ноября.Дизайнер одежды Сана Тарба начала рисовать в 2020 году во время локдауна. С тех пор она занимается живописью, керамикой, работает в смешанных техниках, комбинирует традиционные материалы с современными. Большинство представленных работ девушки выполнены в жанре абстракционизма и экспрессионизма."Наше творчество с Адамуром перекликается. Наши работы оставляют схожее впечатление – есть ощущение солнца, яркого летнего дня. Плюс мы оба довольно наивно творим, наше творчество похоже на детское. Мы творим интуитивно, просто реагируем на материал, он видит какие-то образы и я, начиная писать картины, редко что-то задумываю заранее", – рассказала девушка.По словам Саны, ее любимая работа, представленная на выставке, – "Сила рода", она занимает в экспозиции центральное место."У этой картины было несколько стадий – сначала я хотела сделать просто абстракцию, затем мне захотелось передать какой-то образ, и я захотела написать дерево, которое увидела из мастерской. Оно мне показалось каким-то живым, и я увидела силуэт девушки. Я интересуюсь сейчас своими корнями, поэтому решила назвать картину так", – отметила она.По словам Адамур Аршба, творчеством он увлекался с детства, лепил из глины, рисовал комиксы и даже задумывался об учебе в школе искусств Церетели. В 2018 году молодой человек смастерил свой первый стол из дерева, с тех пор он принимает заказы. Адамур выставляет свои работы впервые."Вот, мимо этой работы обычно все проходят и не обращают внимания. Здесь в одном куске почти гнилого орехового дерева я попытался показать несколько лиц. Можно назвать эту работу "Метаморфоза", – представил свою работу мастер.Выставка "Дети солнца" продлится до 5 ноября.
На выставке представлены картины, работы из керамики и дерева. Экспозиция продлится до 5 ноября.
СУХУМ, 1 нояб – Sputnik, Асмат Цвижба. Совместная выставка Саны Тарба и Адамура Аршба "Дети солнца" открылась на культурной площадке "Гума" 1 ноября.
Дизайнер одежды Сана Тарба начала рисовать в 2020 году во время локдауна. С тех пор она занимается живописью, керамикой, работает в смешанных техниках, комбинирует традиционные материалы с современными. Большинство представленных работ девушки выполнены в жанре абстракционизма и экспрессионизма.
"Наше творчество с Адамуром перекликается. Наши работы оставляют схожее впечатление – есть ощущение солнца, яркого летнего дня. Плюс мы оба довольно наивно творим, наше творчество похоже на детское. Мы творим интуитивно, просто реагируем на материал, он видит какие-то образы и я, начиная писать картины, редко что-то задумываю заранее", – рассказала девушка.
По словам Саны, ее любимая работа, представленная на выставке, – "Сила рода", она занимает в экспозиции центральное место.
"У этой картины было несколько стадий – сначала я хотела сделать просто абстракцию, затем мне захотелось передать какой-то образ, и я захотела написать дерево, которое увидела из мастерской. Оно мне показалось каким-то живым, и я увидела силуэт девушки. Я интересуюсь сейчас своими корнями, поэтому решила назвать картину так", – отметила она.
По словам Адамур Аршба, творчеством он увлекался с детства, лепил из глины, рисовал комиксы и даже задумывался об учебе в школе искусств Церетели. В 2018 году молодой человек смастерил свой первый стол из дерева, с тех пор он принимает заказы. Адамур выставляет свои работы впервые.
"Вот, мимо этой работы обычно все проходят и не обращают внимания. Здесь в одном куске почти гнилого орехового дерева я попытался показать несколько лиц. Можно назвать эту работу "Метаморфоза", – представил свою работу мастер.