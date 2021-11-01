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Флагман ВМС США направился в Черное море для операций с партнерами по НАТО
Флагман ВМС США направился в Черное море для операций с партнерами по НАТО
Американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях в конце октября. 01.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney идет в Черное море, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение в твиттере флота."Mount Whitney &lt;…&gt; начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО", – говорится в твите.На борту корабля находятся сотрудники штабов Шестого флота и Военно-морских ударных сил и поддержки НАТО.Американское и натовское командование в конце октября объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях с целью обеспечения безопасности и стабильности в регионе.Два дня назад в Черное море зашел американский эсминец "Портер", вооруженный крылатыми ракетами. Связана ли его отправка в регион с объявленной операцией, не уточнялось. За эсминцем следят силы и средства Черноморского флота.Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что действия США не добавляют стабильности, но Россия готова к любым угрозам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/lavrov-dal-otsenku-planam-nato-po-sozdaniyu-baz-na-chernom-more-1036142330.html
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россия, нато, черное море, сша

Флагман ВМС США направился в Черное море для операций с партнерами по НАТО

10:02 01.11.2021 (обновлено: 10:37 01.11.2021)
© Sputnik Стрингер / Перейти в фотобанкФлагманский корабль шестого флота США Mount Whitney в порту Таллина
Флагманский корабль шестого флота США Mount Whitney в порту Таллина - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2021
© Sputnik Стрингер
/
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Американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях в конце октября.
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney идет в Черное море, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение в твиттере флота.
"Mount Whitney <…> начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО", – говорится в твите.
На борту корабля находятся сотрудники штабов Шестого флота и Военно-морских ударных сил и поддержки НАТО.
Американское и натовское командование в конце октября объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях с целью обеспечения безопасности и стабильности в регионе.
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Два дня назад в Черное море зашел американский эсминец "Портер", вооруженный крылатыми ракетами. Связана ли его отправка в регион с объявленной операцией, не уточнялось. За эсминцем следят силы и средства Черноморского флота.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что действия США не добавляют стабильности, но Россия готова к любым угрозам.
Турецкий военный корабль НАТО TCG Turgutreis (на переднем плане) маневрирует в Черном море после выхода из порта Констанца, Румыния, понедельник, 16 марта 2015 г. Корабли НАТО принимают участие в морских учениях в Черноморском регионе с участием кораблей USS Vicksburg, а также немецкий вспомогательный корабль и фрегаты из Канады, Турции, Италии и Румынии. - Sputnik Абхазия, 1920, 04.09.2021
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