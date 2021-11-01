https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/flagman-vms-ssha-napravilsya-v-chernoe-more-dlya-operatsiy-s-partnerami-po-nato-1036146551.html

Флагман ВМС США направился в Черное море для операций с партнерами по НАТО

Флагман ВМС США направился в Черное море для операций с партнерами по НАТО

Американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях в конце октября. 01.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-01T10:02+0300

2021-11-01T10:02+0300

2021-11-01T10:37+0300

россия

нато

черное море

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/01/1036146463_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_ca6082798da8ca0c63d3a3366e82c813.jpg

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney идет в Черное море, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение в твиттере флота."Mount Whitney <…> начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО", – говорится в твите.На борту корабля находятся сотрудники штабов Шестого флота и Военно-морских ударных сил и поддержки НАТО.Американское и натовское командование в конце октября объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях с целью обеспечения безопасности и стабильности в регионе.Два дня назад в Черное море зашел американский эсминец "Портер", вооруженный крылатыми ракетами. Связана ли его отправка в регион с объявленной операцией, не уточнялось. За эсминцем следят силы и средства Черноморского флота.Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что действия США не добавляют стабильности, но Россия готова к любым угрозам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/lavrov-dal-otsenku-planam-nato-po-sozdaniyu-baz-na-chernom-more-1036142330.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210904/Oni-ne-ostanovyatsya-chego-Rossii-zhdat-ot-NATO-v-Chernom-more-1033151405.html

россия

черное море

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, нато, черное море, сша