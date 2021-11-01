https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/flagman-vms-ssha-napravilsya-v-chernoe-more-dlya-operatsiy-s-partnerami-po-nato-1036146551.html
Флагман ВМС США направился в Черное море для операций с партнерами по НАТО
Флагман ВМС США направился в Черное море для операций с партнерами по НАТО
Американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях в конце октября. 01.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-01T10:02+0300
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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney идет в Черное море, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение в твиттере флота."Mount Whitney <…> начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО", – говорится в твите.На борту корабля находятся сотрудники штабов Шестого флота и Военно-морских ударных сил и поддержки НАТО.Американское и натовское командование в конце октября объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях с целью обеспечения безопасности и стабильности в регионе.Два дня назад в Черное море зашел американский эсминец "Портер", вооруженный крылатыми ракетами. Связана ли его отправка в регион с объявленной операцией, не уточнялось. За эсминцем следят силы и средства Черноморского флота.Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что действия США не добавляют стабильности, но Россия готова к любым угрозам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/lavrov-dal-otsenku-planam-nato-po-sozdaniyu-baz-na-chernom-more-1036142330.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210904/Oni-ne-ostanovyatsya-chego-Rossii-zhdat-ot-NATO-v-Chernom-more-1033151405.html
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россия, нато, черное море, сша
Флагман ВМС США направился в Черное море для операций с партнерами по НАТО
10:02 01.11.2021 (обновлено: 10:37 01.11.2021)
Американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях в конце октября.
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik.
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney идет в Черное море, передает РИА Новости
со ссылкой на сообщение в твиттере флота.
"Mount Whitney <…> начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО", – говорится в твите.
На борту корабля находятся сотрудники штабов Шестого флота и Военно-морских ударных сил и поддержки НАТО.
Американское и натовское командование в конце октября объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях с целью обеспечения безопасности и стабильности в регионе.
Два дня назад в Черное море зашел американский эсминец "Портер", вооруженный крылатыми ракетами. Связана ли его отправка в регион с объявленной операцией, не уточнялось. За эсминцем следят силы и средства Черноморского флота.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что действия США не добавляют стабильности, но Россия готова к любым угрозам.