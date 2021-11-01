https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/genprokuratrua-prokommentirovala-rezolyutsiyu-soveta-veteranov--1036154872.html
Генпрокуратруа прокомментировала резолюцию Совета ветеранов
Генпрокуратруа прокомментировала резолюцию Совета ветеранов
Проверка инцидента со стрельбой 30 сентября проведена в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Абхазии, заявила... 01.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-01T17:15+0300
2021-11-01T17:15+0300
2021-11-01T17:42+0300
в абхазии
новости
стрельба в сухуме 30 сентября
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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Генеральная прокуратура прокомментировала принятую накануне резолюцию Объединенного совета ветеранов Абхазии и молодежи села Адзюбжа, в которой прозвучала критика работы правоохранительных органов. Ветераны планируют провести протестную акцию в четверг с требованием полной отставки главы МВД Абхазии Дмитрия Дбар, итогами прокурорской проверки инцидента со стрельбой 30 сентября они остались недовольны."Самоустранение президента, умышленное затягивание им принятия законного решения, бездействие и преступная фальсификация, подлог, сокрытие и подмена понятий со стороны Генеральной прокуратуры не оставляет нам надежду на справедливое и законное решение со стороны руководства страны", – говорится в тексте резолюции ветеранов, распространенной в СМИ.Генпрокуратура напомнила, что по результатам проведенной процессуальной проверки возбуждены уголовные дела по фактам превышения должностных полномочий в отношении двух заместителей главы МВД Абхазии и соответствующее представление внесено в отношении министра внутренних дел.Проверка проведена в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, отмечает ведомство."Вышеприведенная дискредитация с целью достижения личных интересов отдельной группы граждан, Генеральная прокуратура Республики Абхазия расценивает как желание вмешательства в осуществляемую органом расследования законную деятельность. В связи с чем предостерегает воздержаться от подобных высказываний впредь", –отмечается в комментарии.Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел вечером 30 сентября на набережной Сухума после выстрелов в воздух, совершенных депутатом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/storonniki-otstavki-ministra-dbar-vyydut-na-protestnuyu-aktsiyu-4-noyabrya-1036140208.html
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новости, стрельба в сухуме 30 сентября
Генпрокуратруа прокомментировала резолюцию Совета ветеранов
17:15 01.11.2021 (обновлено: 17:42 01.11.2021)
Проверка инцидента со стрельбой 30 сентября проведена в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Абхазии, заявила Генпрокуратура.
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik.
Генеральная прокуратура прокомментировала
принятую накануне резолюцию Объединенного совета ветеранов Абхазии и молодежи села Адзюбжа, в которой прозвучала критика работы правоохранительных органов.
Ветераны планируют провести протестную акцию в четверг с требованием полной отставки главы МВД Абхазии Дмитрия Дбар, итогами прокурорской проверки инцидента со стрельбой 30 сентября они остались недовольны.
"Самоустранение президента, умышленное затягивание им принятия законного решения, бездействие и преступная фальсификация, подлог, сокрытие и подмена понятий со стороны Генеральной прокуратуры не оставляет нам надежду на справедливое и законное решение со стороны руководства страны", – говорится в тексте резолюции ветеранов, распространенной в СМИ.
Генпрокуратура напомнила, что по результатам проведенной процессуальной проверки возбуждены уголовные дела
по фактам превышения должностных полномочий в отношении двух заместителей главы МВД Абхазии и соответствующее представление внесено в отношении министра внутренних дел.
"Выводы органа предварительного расследования основаны на установленных фактических данных в ходе проведенных следственных действий, в частности свидетельских показаний участников произошедшего конфликта 30 сентября 2021 года на Набережной Махаджиров в городе Сухум, в числе которых жители села Адзюбжа Очамчырского района, ветераны Отечественной войны Народа Абхазии 1992-1993годов. При проведении допросов замечаний и дополнений со стороны участников уголовного судопроизводства не поступило", – говорится в заявлении прокуратуры.
Проверка проведена в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, отмечает ведомство.
"Вышеприведенная дискредитация с целью достижения личных интересов отдельной группы граждан, Генеральная прокуратура Республики Абхазия расценивает как желание вмешательства в осуществляемую органом расследования законную деятельность. В связи с чем предостерегает воздержаться от подобных высказываний впредь", –отмечается в комментарии.
Резонансный конфликт
с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел вечером 30 сентября на набережной Сухума после выстрелов в воздух, совершенных депутатом.