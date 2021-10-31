Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/storonniki-otstavki-ministra-dbar-vyydut-na-protestnuyu-aktsiyu-4-noyabrya-1036140208.html
Ветераны намерены 4 ноября выйти на акцию протеста
Ветераны намерены 4 ноября выйти на акцию протеста
Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии провел встречу с ветеранами страны в селе Адзюбжа в воскресенье 31 октября. 31.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-31T18:22+0300
2021-10-31T19:27+0300
в абхазии
новости
стрельба в сухуме 30 сентября
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0b/1033393056_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cbbb6b38107e8d15fc948185d8dd7acf.jpg
СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Протестная акция с требованием полной отставки министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар назначена на 4 ноября, сказал корреспонденту Sputnik глава села Адзюбжа Дмитрий Абухба.Он уточнил, что местом для протестной акции была выбрана площадь у Абхазского драматического театра в Сухуме.Объединенный совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии был создан в октябре после инцидента на набережной Сухума. Представители этого совета требуют окончательной отставки министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар, который по собственному желанию был временно отстранен от занимаемой должности президентом Абхазии. Поводом послужил конфликт, возникший между милиционерами, депутатом Парламента Гарри Кокая и ветеранами из села Адзюбжа, который перерос в драку в День Победы и Независимости. Совет уже провел ряд встреч с ветеранами в нескольких городах и районах Абхазии, где собравшиеся выражали свою позицию и намерения о произошедшем.Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел вечером 30 сентября на набережной Сухума после выстрелов в воздух, совершенных депутатом. В тот же вечер после данного инцидента, по версии следствия, депутат Алмасхан Ардзинба совершил 20 выстрелов из автомата у здания МВД.11 октября генпрокурор Адгур Агрба доложил Парламенту, что в отношении двух замминистров внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия заведены уголовные дела. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. По этой статье грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.В тот же день в Адзюбже жители села, пострадавшие ветераны и их единомышленники провели митинг, а делегация села в составе главы, двух ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и представителя Совета старейшин пришла на встречу с руководством страны, настаивая на том, что министр внутренних дел должен полностью сложить с себя полномочия. Адзюбжинцев призвали дождаться президента Аслана Бжания для решения вопроса, который в тот период находился с рабочим визитом в Москве.12 октября Генеральная прокуратура Абхазии направила в Верховный суд представления о наличии признаков уголовно-наказуемого деяния в действиях депутатов Парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.18 октября судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов Кокая и Ардзинба. В действиях Гарри Кокая усматриваются хулиганство, грубое нарушение общественного порядка и оскорбление представителя власти. В действиях Алмасхана Ардзинба – хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.18 октября президент Аслан Бжания завершил визит в Москву и вернулся в Абхазию, однако никаких дополнительных решений по отставке главы МВД им принято не было.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/sud-pristupil-k-razbiratelstvu-dlya-otsenki-deystviy-deputatov-strelyavshikh-v--sukhume-1035893240.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/Adzyubzhintsy-reshili-dozhdatsya-priezda-prezidenta-i-zavershili-miting-1033393859.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0b/1033393056_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0697ea738fecc39f52dd72779096f733.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, стрельба в сухуме 30 сентября

Ветераны намерены 4 ноября выйти на акцию протеста

18:22 31.10.2021 (обновлено: 19:27 31.10.2021)
© Sputnik / Асмат Цвижба Собравшиеся в Адзюбже ветераны и их сторонники-Архивное фото.
Собравшиеся в Адзюбже ветераны и их сторонники-Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 31.10.2021
© Sputnik / Асмат Цвижба
Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии провел встречу с ветеранами страны в селе Адзюбжа в воскресенье 31 октября.
СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Протестная акция с требованием полной отставки министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар назначена на 4 ноября, сказал корреспонденту Sputnik глава села Адзюбжа Дмитрий Абухба.
Он уточнил, что местом для протестной акции была выбрана площадь у Абхазского драматического театра в Сухуме.
Объединенный совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии был создан в октябре после инцидента на набережной Сухума. Представители этого совета требуют окончательной отставки министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар, который по собственному желанию был временно отстранен от занимаемой должности президентом Абхазии. Поводом послужил конфликт, возникший между милиционерами, депутатом Парламента Гарри Кокая и ветеранами из села Адзюбжа, который перерос в драку в День Победы и Независимости. Совет уже провел ряд встреч с ветеранами в нескольких городах и районах Абхазии, где собравшиеся выражали свою позицию и намерения о произошедшем.
Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел вечером 30 сентября на набережной Сухума после выстрелов в воздух, совершенных депутатом. В тот же вечер после данного инцидента, по версии следствия, депутат Алмасхан Ардзинба совершил 20 выстрелов из автомата у здания МВД.
Верховный суд - Sputnik Абхазия, 1920, 14.10.2021
В Абхазии
Суд приступил к разбирательству инцидентов со стрельбой депутатов
14 октября, 14:52
11 октября генпрокурор Адгур Агрба доложил Парламенту, что в отношении двух замминистров внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия заведены уголовные дела. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. По этой статье грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
В тот же день в Адзюбже жители села, пострадавшие ветераны и их единомышленники провели митинг, а делегация села в составе главы, двух ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и представителя Совета старейшин пришла на встречу с руководством страны, настаивая на том, что министр внутренних дел должен полностью сложить с себя полномочия. Адзюбжинцев призвали дождаться президента Аслана Бжания для решения вопроса, который в тот период находился с рабочим визитом в Москве.
Собравшиеся в Адзюбже ветераны и их сторонники - Sputnik Абхазия, 1920, 11.10.2021
В Абхазии
Адзюбжинцы решили дождаться приезда президента и завершили митинг
11 октября, 18:00
12 октября Генеральная прокуратура Абхазии направила в Верховный суд представления о наличии признаков уголовно-наказуемого деяния в действиях депутатов Парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.
18 октября судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов Кокая и Ардзинба. В действиях Гарри Кокая усматриваются хулиганство, грубое нарушение общественного порядка и оскорбление представителя власти. В действиях Алмасхана Ардзинба – хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.
18 октября президент Аслан Бжания завершил визит в Москву и вернулся в Абхазию, однако никаких дополнительных решений по отставке главы МВД им принято не было.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:02Лавров дал оценку планам НАТО по созданию баз на Черном море
19:05Угрозы, потери и пандемия: в каком состоянии Черное море
18:22Ветераны намерены 4 ноября выйти на акцию протеста
17:31Абхазские каратисты взяли четыре "золота" на соревнованиях в Белоруссии
16:33Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 ноября
16:08Альштейн о влиянии вакцины от коронавируса на ДНК человека: у вируса нет шансов
15:55Путин: среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой
14:40Все про тыкву: что надо знать об осенней ягоде
14:35В Сочи усилили работу по надзору за ресторанами на период нерабочих дней
13:55Тактическое учение десантников Тульского соединения ВДВ
13:20Это садизм: китайцы призвали флот США к ответу за загадочную катастрофу
12:51Самая провокационная сказка XXI века: почему "Шрек" так важен
12:02Летаргический сон. Как появились слухи, что Гоголь был похоронен заживо
11:27Часть Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения линии
10:51"Правда тела". Лишний вес и COVID-19
10:26Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может улучшить состояние пациента
09:31Морские боги: что ты знаешь о властителях морей в традиционной культуре абхазов
08:51Болдуин впервые высказался на камеру после трагедии на съемках фильма
ВчераБолее 130 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
ВчераТяжелый путь к независимой энергетике: интервью экс-гендиректора "Черноморэнерго"