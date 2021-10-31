https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/storonniki-otstavki-ministra-dbar-vyydut-na-protestnuyu-aktsiyu-4-noyabrya-1036140208.html

Ветераны намерены 4 ноября выйти на акцию протеста

Ветераны намерены 4 ноября выйти на акцию протеста

Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии провел встречу с ветеранами страны в селе Адзюбжа в воскресенье 31 октября. 31.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-31T18:22+0300

2021-10-31T18:22+0300

2021-10-31T19:27+0300

в абхазии

новости

стрельба в сухуме 30 сентября

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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Протестная акция с требованием полной отставки министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар назначена на 4 ноября, сказал корреспонденту Sputnik глава села Адзюбжа Дмитрий Абухба.Он уточнил, что местом для протестной акции была выбрана площадь у Абхазского драматического театра в Сухуме.Объединенный совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии был создан в октябре после инцидента на набережной Сухума. Представители этого совета требуют окончательной отставки министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар, который по собственному желанию был временно отстранен от занимаемой должности президентом Абхазии. Поводом послужил конфликт, возникший между милиционерами, депутатом Парламента Гарри Кокая и ветеранами из села Адзюбжа, который перерос в драку в День Победы и Независимости. Совет уже провел ряд встреч с ветеранами в нескольких городах и районах Абхазии, где собравшиеся выражали свою позицию и намерения о произошедшем.Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел вечером 30 сентября на набережной Сухума после выстрелов в воздух, совершенных депутатом. В тот же вечер после данного инцидента, по версии следствия, депутат Алмасхан Ардзинба совершил 20 выстрелов из автомата у здания МВД.11 октября генпрокурор Адгур Агрба доложил Парламенту, что в отношении двух замминистров внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия заведены уголовные дела. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. По этой статье грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.В тот же день в Адзюбже жители села, пострадавшие ветераны и их единомышленники провели митинг, а делегация села в составе главы, двух ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и представителя Совета старейшин пришла на встречу с руководством страны, настаивая на том, что министр внутренних дел должен полностью сложить с себя полномочия. Адзюбжинцев призвали дождаться президента Аслана Бжания для решения вопроса, который в тот период находился с рабочим визитом в Москве.12 октября Генеральная прокуратура Абхазии направила в Верховный суд представления о наличии признаков уголовно-наказуемого деяния в действиях депутатов Парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.18 октября судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов Кокая и Ардзинба. В действиях Гарри Кокая усматриваются хулиганство, грубое нарушение общественного порядка и оскорбление представителя власти. В действиях Алмасхана Ардзинба – хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.18 октября президент Аслан Бжания завершил визит в Москву и вернулся в Абхазию, однако никаких дополнительных решений по отставке главы МВД им принято не было.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/sud-pristupil-k-razbiratelstvu-dlya-otsenki-deystviy-deputatov-strelyavshikh-v--sukhume-1035893240.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/Adzyubzhintsy-reshili-dozhdatsya-priezda-prezidenta-i-zavershili-miting-1033393859.html

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новости, стрельба в сухуме 30 сентября