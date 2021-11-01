https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/kvarchiya-ob-effekte-ot-blokirovki-vpn-khvatilo-na-dva-dnya--1036152651.html

Кварчия об эффекте от блокировки VPN: хватило на два дня

Кварчия об эффекте от блокировки VPN: хватило на два дня

В эфире радио Sputnik директор оперативно-технического управления "Черноморэнерго" Руслан Кварчия рассказал, как на энергопотреблении сказалась блокировка VPN... 01.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-01T17:12+0300

2021-11-01T17:12+0300

2021-11-01T17:12+0300

радио

гражданин и начальник

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Кварчия об эффекте от блокировки VPN: хватило на два дня Кварчия об эффекте от блокировки VPN: хватило на два дня

В начале октября Государственный комитет Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию начал блокировать VPN в республике. Таким образом рассчитывали на то, что нагрузки на электросети, которые создают майнеры, снизятся. Однако, как рассказал директор оперативно-технического управления "Черноморэнерго" Руслан Кварчия, ожидаемого эффекта данная мера не принесла. "В результате блокировки VPN эффект мы наблюдали первые двое суток. То есть потребление электроэнергии упало почти на 30-40 мегаватт. Но это продолжалось буквально двое суток. Потом нагрузки опять начали расти и вернулись на прежний уровень. Видимо, как-то обходят. Нагрузки продолжают расти. Это связано естественно и с температурой, и, конечно, с работой майнингов”, – сказал Кварчия.Подробности слушайте в аудиофайле.

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гражданин и начальник, аудио