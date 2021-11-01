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https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/mogli-by-luchshe-chto-pomeshalo-obezyanemu-pitomniku-prinyat-bolshe-turistov-1036151020.html
Могли бы лучше: что помешало Обезьяньему питомнику принять больше туристов
Могли бы лучше: что помешало Обезьяньему питомнику принять больше туристов
По данным Министерства по туризму Абхазии, в летне-курортном сезоне 2021 года республику посетило более полутора миллионов туристов. 01.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-01T15:40+0300
2021-11-01T15:47+0300
в абхазии
новости
сухумский питомник обезьян нииэпит
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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Обезьяний питомник Сухума принял около 42 тысяч туристов к 1 ноября, но по ряду причин эта цифра могла быть выше, сказала в интервью радио Sputnik заведующая отделом экскурсий НИИЭПиТ Альдона Салакая."В сравнении с прошлым и позапрошлым годами мы были задействованы и работали, но по статистике мы на последнем месте среди туристических объектов Абхазии, если я не ошибаюсь. В 2019 году в питомнике побывали чуть больше 27 тысяч человек. Конечно, есть большой плюс, но мы могли бы работать еще лучше", – отметила она.Главное, что препятствует посещению Обезьяньего питомника в Сухуме, уверена Салакая, – это состояние дороги к нему. Крупные туристические фирмы не хотят из-за этого с ним сотрудничать и не отправляют туда экскурсионные группы.Чаще всего объект посещают семейные пары с детьми или пожилые люди, но не каждому легко преодолеть лестницу с 300 ступеньками, которая ведет к питомнику."Кто не спешит, тот аккуратно туда поднимается, но это единицы. Туристы сегодня хотят все мобильно, быстро несколько объектов за день посетить, и тратить более часа, полтора или два иногда на один объект не всякий согласится", – сказала Салакая.Ситуация усугубилась после урагана, который обрушился на Абхазию минувшим летом. На дорогу, ведущую к питомнику, упало дерево, и один из участков обвалился.Экскурсию по питомнику с обезьянами проводят молодые подготовленные гиды. В штате их пять человек, но из-за низкой посещаемости объекта в работе обычно задействовано два-три сотрудника, добавила Салакая. По ее мнению, при должном количестве гостей можно было бы нанять десять экскурсоводов, которые смогли бы работать круглый год.При этом Салакая подчеркнула, что дирекция НИИЭПиТа не прекращает работу по привлечению посетителей и пополняет питомник новыми видами животных. Например, в этом году там появились лемуры и "игрунки".Она также вспомнила, что в период расцвета этого научного института, который выпал на 1980-е годы, в питомнике содержалось 11-12 видов обезьян и, несмотря на все послевоенные сложности, число это удалось сохранить, но не вышло избежать количественных потерь. Было около 6000 особей, стало чуть больше 600."У нас идет естественный прирост за 25 лет. Мы начинали в 1993 году с 250 приматов – больных, голодных. По статистике смертность их превышала рождаемость. Это был переломный момент. Вопрос стоял вообще о закрытии научного центра, и оставить его просто как зоопарк и питомник. Во главе государства стоял Владислав Ардзинба и понимал значимость центра. Он сказал, что центр будет существовать", – поделилась Салакая.У НИИЭПиТа богатая история, и Салакая уверена в необходимости популяризации этого института как в Абхазии, так и за ее пределами. В качестве одного из таких путей она видит создание собственного музея, где посетители смогли бы ознакомиться с достижениями учреждения, его прошлым и настоящим.В августе 2022 года институт будет отмечать 95 лет со дня создания. Салакая надеется, что до этого государство поможет сделать там ремонт, и туда не будет стыдно приглашать гостей.Питомник был построен в 1927 году по инициативе группы советских ученых во главе с Николаем Семашко. Первые опыты в Институте приматологии начали проводить еще в конце 1920-х.В начале 50-х годов в Медико-биологической станции (такой был тогда статус учреждения) формируются первые собственные штатные кадры, самостоятельно разрабатывающие актуальные проблемы биологии и медицины. В 1957 году Станция была преобразована в Институт экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук СССР. В 1958 году Институт возглавил молодой ученый из Москвы Борис Лапин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/glava-minturizma-abkhazii-podvel-promezhutochnye-itogi-tursezona-1036122653.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210725/Igrunki-i-lemury-novye-pitomtsy-poyavilis-v-obezyanem-pitomnike-Sukhuma-1032897409.html
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новости, сухумский питомник обезьян нииэпит

Могли бы лучше: что помешало Обезьяньему питомнику принять больше туристов

15:40 01.11.2021 (обновлено: 15:47 01.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукСухумский обезьяний питомник
Сухумский обезьяний питомник - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
По данным Министерства по туризму Абхазии, в летне-курортном сезоне 2021 года республику посетило более полутора миллионов туристов.
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Обезьяний питомник Сухума принял около 42 тысяч туристов к 1 ноября, но по ряду причин эта цифра могла быть выше, сказала в интервью радио Sputnik заведующая отделом экскурсий НИИЭПиТ Альдона Салакая.
"В сравнении с прошлым и позапрошлым годами мы были задействованы и работали, но по статистике мы на последнем месте среди туристических объектов Абхазии, если я не ошибаюсь. В 2019 году в питомнике побывали чуть больше 27 тысяч человек. Конечно, есть большой плюс, но мы могли бы работать еще лучше", – отметила она.
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Главное, что препятствует посещению Обезьяньего питомника в Сухуме, уверена Салакая, – это состояние дороги к нему. Крупные туристические фирмы не хотят из-за этого с ним сотрудничать и не отправляют туда экскурсионные группы.
Чаще всего объект посещают семейные пары с детьми или пожилые люди, но не каждому легко преодолеть лестницу с 300 ступеньками, которая ведет к питомнику.
"Кто не спешит, тот аккуратно туда поднимается, но это единицы. Туристы сегодня хотят все мобильно, быстро несколько объектов за день посетить, и тратить более часа, полтора или два иногда на один объект не всякий согласится", – сказала Салакая.
Ситуация усугубилась после урагана, который обрушился на Абхазию минувшим летом. На дорогу, ведущую к питомнику, упало дерево, и один из участков обвалился.
Экскурсию по питомнику с обезьянами проводят молодые подготовленные гиды. В штате их пять человек, но из-за низкой посещаемости объекта в работе обычно задействовано два-три сотрудника, добавила Салакая. По ее мнению, при должном количестве гостей можно было бы нанять десять экскурсоводов, которые смогли бы работать круглый год.
При этом Салакая подчеркнула, что дирекция НИИЭПиТа не прекращает работу по привлечению посетителей и пополняет питомник новыми видами животных. Например, в этом году там появились лемуры и "игрунки".
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Она также вспомнила, что в период расцвета этого научного института, который выпал на 1980-е годы, в питомнике содержалось 11-12 видов обезьян и, несмотря на все послевоенные сложности, число это удалось сохранить, но не вышло избежать количественных потерь. Было около 6000 особей, стало чуть больше 600.
"У нас идет естественный прирост за 25 лет. Мы начинали в 1993 году с 250 приматов – больных, голодных. По статистике смертность их превышала рождаемость. Это был переломный момент. Вопрос стоял вообще о закрытии научного центра, и оставить его просто как зоопарк и питомник. Во главе государства стоял Владислав Ардзинба и понимал значимость центра. Он сказал, что центр будет существовать", – поделилась Салакая.
У НИИЭПиТа богатая история, и Салакая уверена в необходимости популяризации этого института как в Абхазии, так и за ее пределами. В качестве одного из таких путей она видит создание собственного музея, где посетители смогли бы ознакомиться с достижениями учреждения, его прошлым и настоящим.
В августе 2022 года институт будет отмечать 95 лет со дня создания. Салакая надеется, что до этого государство поможет сделать там ремонт, и туда не будет стыдно приглашать гостей.
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Питомник был построен в 1927 году по инициативе группы советских ученых во главе с Николаем Семашко. Первые опыты в Институте приматологии начали проводить еще в конце 1920-х.
В начале 50-х годов в Медико-биологической станции (такой был тогда статус учреждения) формируются первые собственные штатные кадры, самостоятельно разрабатывающие актуальные проблемы биологии и медицины. В 1957 году Станция была преобразована в Институт экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук СССР. В 1958 году Институт возглавил молодой ученый из Москвы Борис Лапин.
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