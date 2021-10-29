https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/glava-minturizma-abkhazii-podvel-promezhutochnye-itogi-tursezona-1036122653.html

Глава Минтуризма Абхазии подвел промежуточные итоги турсезона

Глава Минтуризма Абхазии подвел промежуточные итоги турсезона

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба на встрече с премьер-министром Александром Анкваб доложил промежуточные итоги туристического... 29.10.2021, Sputnik Абхазия

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2021-10-29T18:40+0300

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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба на встрече с премьер-министром Александром Анкваб доложил промежуточные итоги туристического сезона в республике. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Хишба рассказал, что за на сегодняшний день Рицу посетили 685 156 человек, за аналогичный период в 2019 году около 360 тысяч. Объем финансовых поступлений в бюджет за посещения Рицинского заповедника в 2021 году составил 230 миллионов 746 рублей.В период с января по сентябрь этого года Сухумский Ботанический сад посетили 53 020 туристов, Сухумский Обезьяний Питомник – 38 871 человек. Общий объем оказанных платных услуг в двух объектах составил свыше 20 миллионов рублей.В пицундском туристическом комплексе отдохнули 32 278 человек на сумму 452 миллиона 612 тысяч рублей, добавил министр.Теймураз Хишба также напомнил, что в 2021 году в селе Тамыш был открыт крупный объект "Тамыш Village", в нем остановились для отдыха около девяти тысяч человек, а количество предоставленных койко-дней составило 59 840.Согласно данным Минтуризма, количество объектов размещения на начало 2021 года составило 460 объектов с общим номерным фондом 4712 номеров, койко-мест в них – 27 877. Из них 104 объекта работают как юрлица, 356 – физлица.Глава Минтуризма также, что в этом году были подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере туризма между абхазским отраслевым ведомством и Министерством туризма, Общественным советом при Федеральном агентстве по туризму России, Комитетом по Туризму города Москвы, Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.В мае в Сухуме состоялся I Международный туристический форум "Абхазия-страна души".В ноябре планируется подписание меморандума, способствующего развитию совместной работы, между Министерством туризма Абхазии и Федеральным агентством по туризму России.

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отдых в абхазии, туристы