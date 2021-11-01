https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/otbrosy-obschestva-kak-ustroena-sistema-sbora-i-utilizatsii-musora-v-abkhazii-1036144216.html

Отбросы общества: как устроена система сбора и утилизации мусора в Абхазии

Отбросы общества: как устроена система сбора и утилизации мусора в Абхазии

В Абхазии практически все отходы гниют на свалках. В республике до сих пор нет контейнеров для раздельного сбора пластика, стекла и бумаги. 01.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-01T12:40+0300

2021-11-01T12:40+0300

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в абхазии

мусор

отходы

тбо

абхазия

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О том, как устроена система сбора и утилизации мусора в Абхазии, сколько полигонов в республике, какое количество отходов производят жители страны, с какими сложностями сталкиваются районные коммунальные службы и как борются со стихийными свалками, читайте в материале Sputnik.Сегодня в Абхазии действуют пять санкционированных и несчетное множество стихийных свалок. Ситуация настораживающая для такой маленькой республики, особенно учитывая туманные перспективы решения проблемы. В республике пока нет ни одного мусороперерабатывающего завода, строительство оного пока не обсуждается властями.Весь мусор, который производится жителями страны, либо сбрасывается на землю, либо закапывается в котлован. И в том и в другом случае бытовые отходы медленно гниют или тлеют, застилая окрестности едким дымом. И отходов, как отмечают в жилищно-коммунальных хозяйствах, с каждым годом становится только больше.В Гулрыпшском районе планируют строить полигон ТБО, на базе которого будут сортировать мусор. Все органически разлагаемые отходы будут зарываться в землю. А вот о судьбе неразлагаемого мусора пока не известно, так как в республике нет завода по переработке пластика или бумаги. К тому же новый полигон рассчитывается только на Гулрыпшский район и город Сухум.Из центра на окраинуБольше всего мусора в республике производится в столице - около 25 тысяч кубов в месяц. По всему городу расставлены более 500 однокубовых и 150 восьмикубовых контейнеров. При этом в Сухуме, как и в других городах Абхазии, нет раздельного сбора, все сбрасывается в одну урну. За чистотой же столицы следят более сотни человек."Город убирается ежедневно, без выходных. Помимо контейнеров, есть еще мусор, который поднимается с улиц, приходится чистить и мусоропроводы, которых в городе осталось около 200", – отмечает начальник столичного муниципального предприятия "Благоустройство" Саид Кур-ипа.Еще три года назад весь сухумский мусор выбрасывали на полигоне на Маяке, который к тому моменту разросся до 60 гектаров. Но такое близкое соседство не устроило жителей микрорайона. В 2019 году они добились от властей закрытия свалки. С тех пор столичные отходы вывозят на Галский полигон. Но несмотря на это, избавиться полностью от пунктов сбора мусора в Сухуме не удалось. Часть отходов пока еще складируют на территории бывшего таксопарка."Есть определенное количество мусора, которое мы не в состоянии вывозить. Поэтому на территории таксопарка в Новом районе мы организовали перевалочную базу мусора. Время от времени, обычно это связано со стихийными бедствиями, там мусора образовывается больше, чем обычно", – объясняет Кур-ипа.В Гале же производят в 16 раз меньше отходов, чем в Сухуме. Коммунальная служба обслуживает город и два близлежащих села - Приморское и Отобая. По всему Галу расставлены более 150 контейнеров для сбора мусора. За чистотой здесь следят всего 12 человек. Скромные возможности местного бюджета не позволяют нанимать больше персонала. Проблемы в районе не только с рабочей силой, но и с контейнерами и мусоровозами, которых также не хватает."Не хочется на всю страну жаловаться, но в Галском районе у нас одна машина, которая занимается маленькими контейнерами, и одна машина, которая занимается большими контейнерами. Естественно этих двух мусоровозов не хватает. Они не успевают обслуживать весь район. Также у нас острая нехватка как больших, так и маленьких контейнеров. Один большой контейнер стоит в пределах 100 тысяч рублей. Для нас это неподъемная сумма", – рассказывает начальник ЖКХ администрации Гала Дмитрий Адлейба.Для того, чтобы обеспечить Гал необходимым количеством мусорных баков, нужно закупить еще около 50 однокубовых и 15 восьмикубовых контейнеров. И то этого хватит только на город. Села же жилищно-коммунальная служба пока не в состоянии обслуживать. Из-за этого здесь, как и в других районах Абхазии, образуются несанкционированные свалки."Буквально на днях рабочая группа выезжала на место. Мы обнаружили стихийную свалку. Сейчас администрация разбирается. Стихийные свалки неконтролируемы, они наносят большой вред экологии. Когда образуются свалки без согласования с экологами, последствия могут быть очень серьезные. Мусор может попасть в карстовые породы, это в свою очередь может загрязнить наши водоемы. В Галском районе экологическая служба работает исправно. Буквально на последнем совещании был поставлен вопрос о выбросе мусора в неположенном месте. Глава местного Собрания Беслан Кантария выступил с предложением поднять штрафы за выброс мусора в неположенном месте. Этот проект уже готов, районное Собрание будет его рассматривать. Будем вводить систему штрафов. Но тут палка о двух концах. У нас для того чтобы люди мусор не выбрасывали в неположенном месте, должны быть контейнеры, чтобы они выбрасывали мусор в положенном месте", – отмечает начальник ЖКХ.Городской мусор свозят на свалку в селе Щащикуара. Здесь же сбрасывают и столичные отходы. Как отмечает начальник жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Адлейба, если свалка будет обслуживать только Галский район, то ее можно будет эксплуатировать еще 15 лет."У нас в районе было две свалки, одна из них сейчас закрыта. Новый мусорный полигон был открыт буквально полтора года назад. Он, как и прежний, находится в селе Щащикуара. Занимает примерно 11 гектаров площади. Там обустроены котлованы. Сухумские коллеги нам помогают в связи с тем, что столичный мусор сбрасывается на нашей свалке. Они расположили там свою технику, благодаря которой мы можем делать котлованы и закапывать мусор. Новую свалку мы можем использовать еще лет 15. Так утверждают наши специалисты", – отмечает он.В ближайшие годы есть вероятность, что галская свалка действительно будет разгружена. В октябре этого года в селе Кацикыт Гулрыпшского района начались работы по строительству мусорного полигона. Он будет обслуживать весь Гулрыпш и город Сухум.Гулрыпшский район сегодня эксплуатирует старую свалку в том же селе Кацикыт. Она занимает около шести гектаров площади. Ежедневно туда сбрасывается пять-шесть кубов мусора."Свалка огорожена проволочным забором. Есть охрана. Котлованов нет, мусор сбрасывается, затем бульдозером разравнивается. На сегодняшний день в районе имеется 60 контейнеров, их обслуживают четыре машины. За чистотой же следят около 15 человек. Конечно, хотелось бы, чтобы и машин было больше, и контейнеров было больше, и людей было больше. Но не получается. Особенно с людьми проблемы. Местные не хотят заниматься этой работой, а у мигрантов слишком завышенные цены", – отмечает начальник ЖКХ Гулрыпшского района Рауль Харазия.Свалочный районВ Очамчырском районе полигон расположен в черте города, в так называемом Девятом районе. Каждый месяц сюда сбрасывают до тысячи кубов мусора. Объемы отходов не так уж и велики, и тем не менее свалка доставляет большие неудобства для местных жителей, которые проживают в радиусе 200 метров."Свалка находится в черте города, в Девятом районе. Люди живут в радиусе более 100 метров. Конечно, идет запах. Закапывать мусор не получается, мы не можем сделать котлован, так как там есть грунтовые воды, вода поднимается, процесс гниения мусора происходит хуже. По технологии нужно дренажную систему сооружать, ставить насос, чтобы шла откачка воды. Глубина должна быть метров 20-30. Но это большие средства", – поясняет глава администрации Беслан Бигвава.Местные власти планируют открыть новый полигон. Как отмечает начальник муниципального предприятия "Чистый город" Георгий Шурдулава, старого полигона хватит максимум на полгода.Другая проблема в районе – острая нехватка мусорных баков. Сейчас в Очамчыре 24 десятикубовых и 170 однокубовых контейнеров. Но для того, чтобы обеспечить в районе чистоту, как отмечает глава администрации Очамчыры Беслан Бигвава, необходимо еще 400.Проблемы есть и с рабочей силой. Сейчас в ЖКХ числится всего шесть человек. Как отмечает глава района, еще нужно как минимум 15 рабочих. Но местные жители не соглашаются работать на мусоровозах, а гастарбайтеров нанимать стало дорого."Есть проблема с нехваткой рабочей силы, а также недостатком финансирования. Местные не хотят идти на такие работы, а представителей Средней Азии сейчас не так много. У них тоже аппетиты выросли, просят зарплату 30-35 тысяч рублей в месяц. Но у нас таких возможностей нет", – отмечает Беслан Бигвава.На "Заре"В Ткуарчалском районе, как и в Очамчырском, свалка расположена в черте города - в районе завода "Заря"."Свалка находится на окраине города. Создана она была после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Там есть большие ямы, мы туда закапываем мусор. В общем полигон занимает около восьми гектаров площади. Объемы мусора - около 50 кубов в день. Свалка в принципе никому не мешает. Населенного пункта нет. Она находится в районе завода "Заря". Люди живут от свалки в радиусе не менее 500 метров", – отмечает начальник ЖКХ Резо Гопия и добавляет, что свалки хватит на ближайшие пять лет.Коммунальные службы района обслуживают только город и села, расположенные вдоль центральной трассы."У нас 16 восьмикубовых контейнеров и 15 баков емкостью 0,5 кубов. Все они расставлены в городской черте и вдоль трассы. Их обслуживают три машины. В ЖКХ у нас работают 18 человек", – добавляет он.Западный валЗападную Абхазию обслуживает всего одна свалка. Она расположена в Гагрском районе между селами Алахадзы и Псахара. Свалка была открыта еще в советское время. Но тогда ее площади были невелики. Сегодня мусор распластался на 15 гектаров.В год только Гагра туда сбрасывает около 120 тысяч тонн мусора, примерно столько же отходов сюда свозят из Гудаутского района."Полигон действовал еще до войны, но тогда площадь была не такая большая. Сейчас свалка занимает 15 гектаров. На свалке роют котлованы, туда засыпают мусор, затем засыпают грунт, делаем прослойки между мусором. Пока ничего более эффективного, к сожалению, не придумали. На свалке случаются пожары. Хоть люди живут в радиусе двух километров, но запахи естественно распространяются. Мы боремся с пожарами. Когда делаем прослойки грунтом, тогда мусор реже тлеет. Но это опять-таки очень затратно", – рассказывает первый заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба.По его словам, сложно прогнозировать, насколько хватит действующей свалки, однако уже понятно одно – нужно искать новое место."В этом году была большая нагрузка в связи с хорошим курортным сезоном. Даже бывали ситуации, когда с трудом справлялись. С рабочей силой, правда, беда. Почему-то местное население не хочет быть задействовано в этом деле, хотя зарплаты у нас довольно-таки неплохие, не менее 30 тысяч получают сборщики мусора. Приходится нанимать иностранных граждан, но и они не с большим энтузиазмом идут. На сегодняшний день у нас, не считая дворников, 36 человек. Еще человек 15 нужно", – отмечает Цишба.В Гудаутском районе, как уже говорилось, нет санкционированной свалки. Старую закрыли еще в 2017 году после того, как местные жители стали бастовать. Сейчас городские отходы вывозят на Гагрский полигон.Хоть в самой Гудауте нет санкционированных полигонов, здесь остро стоит другая проблема – стихийные свалки, которые в каждом селе размножаются, словно грибы после дождя. Контролировать процесс местные власти не в состоянии. Для того, чтобы решить проблему со стихийными свалками, необходимо увеличивать количество баков и мусоровозов. Но для этого, по словам начальника ЖКХ Феликса Сымсым, нужны немалые средства, которых у местного бюджета пока нет.

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мусор, отходы, тбо, абхазия