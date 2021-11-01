https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-2-noyabrya-1036156634.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 2 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 2 ноября
Погоду на Черноморском побережье Абхазии во вторник будет формировать повышенное атмосферное давление и относительно теплые массы воздуха с юга. 01.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-01T17:48+0300
2021-11-01T17:48+0300
2021-11-01T19:09+0300
в абхазии
новости
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/05/1033354005_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55db128b17fef2a7fbbbb06464a484c7.jpg
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Во вторник, 2 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за незначительной смены температуры воздуха и давления утром местами возможен кратковременный дождь.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное 1 - 2 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/05/1033354005_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cac7d1b7c528f18031b73cb555678512.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 2 ноября
17:48 01.11.2021 (обновлено: 19:09 01.11.2021)
Погоду на Черноморском побережье Абхазии во вторник будет формировать повышенное атмосферное давление и относительно теплые массы воздуха с юга.
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Во вторник, 2 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за незначительной смены температуры воздуха и давления утром местами возможен кратковременный дождь.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное 1 - 2 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.