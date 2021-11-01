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https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-2-noyabrya-1036156634.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 2 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 2 ноября
Погоду на Черноморском побережье Абхазии во вторник будет формировать повышенное атмосферное давление и относительно теплые массы воздуха с юга. 01.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Во вторник, 2 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за незначительной смены температуры воздуха и давления утром местами возможен кратковременный дождь.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное 1 - 2 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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новости, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 2 ноября

17:48 01.11.2021 (обновлено: 19:09 01.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукКапли дождя на траве
Капли дождя на траве - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Погоду на Черноморском побережье Абхазии во вторник будет формировать повышенное атмосферное давление и относительно теплые массы воздуха с юга.
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Во вторник, 2 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за незначительной смены температуры воздуха и давления утром местами возможен кратковременный дождь.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное 1 - 2 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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