https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-2-noyabrya-1036156634.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 2 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 2 ноября

Погоду на Черноморском побережье Абхазии во вторник будет формировать повышенное атмосферное давление и относительно теплые массы воздуха с юга. 01.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Во вторник, 2 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за незначительной смены температуры воздуха и давления утром местами возможен кратковременный дождь.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное 1 - 2 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии