https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/bolshoe-bremya-pochemu-v-abkhazii-ne-khotyat-platit-za-svet-1036167211.html

Большое бремя: почему в Абхазии не хотят платить за свет

Большое бремя: почему в Абхазии не хотят платить за свет

Наиболее успешным по собираемости был 2019 год. Тогда удалось достичь порядка 53 процентов сбора за электричество. 02.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-02T16:25+0300

2021-11-02T16:25+0300

2021-11-02T16:25+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

энергосбережение

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СУХУМ, 2 нояб – Sputnik, Асмат Цвижба. Собираемость за потребление электроэнергии в Абхазии с сентября 2021 года составила 38 процентов, рассказал в интервью радио Sputnik глава управления Сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба.По его словам, проблема собираемости в Абхазии стоит не первый год и имеет переходящий характер. На собираемость влияют отсутствие приборов учета и дисциплинированность людей.К существующим проблемам добавились и незаконные потребители энергии, в том числе майнеры, отметил Чанба."В большинстве случаев это майнеры, с которыми ведется борьба, но не приносит нам должных результатов, потому что задача сложная. На протяжении всего времени, как эта деятельность была запрещена, было принято очень много мер, но должного результата они не дают", – добавил он.По словам главы управления, помимо прочего, люди зачастую попросту отказываются платить накопившиеся задолженности.Чанба подчеркнул, что для решения проблемы сотрудники "Черноморэнерго" взыскивают задолженности персонально по районам, ведут инвентаризацию абонентов, но этого недостаточно. В рамках Инвестпрограммы запланировано приобретение приборов учета и налаживание современной системы учета по всей республике. Эта мера позволит улучшить ситуацию с платежами, считает Чанба."Программа рассчитана на три года. Но мероприятия запланированы уже в следующем году, первый этап – приобретение приборов учета и налаживание современной системы учета, которая позволит отслеживать каждый израсходованный киловатт", – добавил он.Глава управления отметил, что такие меры позволят воздействовать на абонентов, в том числе дистанционно отключать свет при неуплате.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии, энергосбережение