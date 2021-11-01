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https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/blokirovka-vpn-ne-prinesla-ozhidaemogo-effekta-dlya-energetiki-abkhazii-1036151461.html
Блокировка VPN не принесла ожидаемого эффекта для энергетики Абхазии
Блокировка VPN не принесла ожидаемого эффекта для энергетики Абхазии
Государственный комитет Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию продлил срок ограничений на доступ в интернет для добычи криптовалют и... 01.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-01T15:55+0300
2021-11-01T15:55+0300
в абхазии
новости
майнинг в абхазии
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СУХУМ, 1 нояб - Sputnik. Блокировка VPN не принесла ожидаемого эффекта для энергетики Абхазии, заявил в эфире радио Sputnik директор оперативно-технического управления "Черноморэнерго" Руслан Кварчия.По его словам снижение нагрузок на энергетику наблюдалось в первые два дня, затем майнеры Абхазии нашли обходные пути."В результате блокировки VPN эффект мы наблюдали первые двое суток. То есть потребление электроэнергии упало почти на 30-40 мегаватт. Но это продолжалось буквально двое суток. Потом нагрузки опять начали расти и вернулись на прежний уровень. Видимо, как-то обходят. Нагрузки продолжают расти. Это связано естественно и с температурой, и, конечно, с работой майнингов", - сказал Кварчия.Как отметил директор оперативно-технического управления "Черноморэнерго", нагрузки на энергосистему в 2021 году продолжают увеличиваться."Нагрузки увеличились по сравнению с прошлым годом. Это нужно уточнить, я не располагаю точными цифрами. В сравнении с прошлым годом наблюдаем рост нагрузок. Да, ежегодно наблюдался естественный рост нагрузок в пределах семи процентов. Это преимущественно строительство новых туристических объектов. Но в последнее время, особенно с 2020 года, произошел резкий рост на 20 процентов. Это, как все знают, из-за работы (оборудования для - прим.) майнинга", - подчеркнул Руслан Кварчия.При этом энергетик отметил, что самые высокие нагрузки наблюдаются в Очамчырском, Гулрыпшском, Гудаутском и Гагрском районах, а также в городе Сухум.Государственный комитет Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию продлил срок ограничений на доступ в интернет для добычи криптовалют и начал блокировать VPN в республике с 6 октября 2021 года.Ранее ограничения на доступ в сеть для майнеров криптовалюты действовали в Абхазии с 28 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года. Приказ Госкомсвязи предусматривает ограничение абонентам в информационно-телекоммуникационной сети интернет возможности использования перечня доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалют.Операторам связи предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете.Приказ был принят в соответствии с постановлением Кабмина от 30 марта 2021 года о продлении запрета на майнинг криптовалют в Абхазии до 30 марта 2022 года.Борьба с майнингом криптовалют ведется в Абхазии с конца 2020 года, деятельность официально запрещена в республике из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211007/Ekspert-o-blokirovke-VPN-maynerov-pravilnee-lovit-po-elektropotrebleniyu-1033370583.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/chernomorenergo-opublikoval-grafik-veernykh-otklyucheniy-v-vostochnoy-abkhazii-1036106042.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/yusufov-rasskazal-naskolko-effektivna-blokirovka-vpn-v-borbe-s-mayningom-1035913480.html
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новости, майнинг в абхазии

Блокировка VPN не принесла ожидаемого эффекта для энергетики Абхазии

15:55 01.11.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСетевое оборудование в серверной.
Сетевое оборудование в серверной. - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Государственный комитет Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию продлил срок ограничений на доступ в интернет для добычи криптовалют и начал блокировать VPN в республике в начале октября 2021 года.
СУХУМ, 1 нояб - Sputnik. Блокировка VPN не принесла ожидаемого эффекта для энергетики Абхазии, заявил в эфире радио Sputnik директор оперативно-технического управления "Черноморэнерго" Руслан Кварчия.
По его словам снижение нагрузок на энергетику наблюдалось в первые два дня, затем майнеры Абхазии нашли обходные пути.
"В результате блокировки VPN эффект мы наблюдали первые двое суток. То есть потребление электроэнергии упало почти на 30-40 мегаватт. Но это продолжалось буквально двое суток. Потом нагрузки опять начали расти и вернулись на прежний уровень. Видимо, как-то обходят. Нагрузки продолжают расти. Это связано естественно и с температурой, и, конечно, с работой майнингов", - сказал Кварчия.
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Как отметил директор оперативно-технического управления "Черноморэнерго", нагрузки на энергосистему в 2021 году продолжают увеличиваться.
"Нагрузки увеличились по сравнению с прошлым годом. Это нужно уточнить, я не располагаю точными цифрами. В сравнении с прошлым годом наблюдаем рост нагрузок. Да, ежегодно наблюдался естественный рост нагрузок в пределах семи процентов. Это преимущественно строительство новых туристических объектов. Но в последнее время, особенно с 2020 года, произошел резкий рост на 20 процентов. Это, как все знают, из-за работы (оборудования для - прим.) майнинга", - подчеркнул Руслан Кварчия.
При этом энергетик отметил, что самые высокие нагрузки наблюдаются в Очамчырском, Гулрыпшском, Гудаутском и Гагрском районах, а также в городе Сухум.
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Государственный комитет Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию продлил срок ограничений на доступ в интернет для добычи криптовалют и начал блокировать VPN в республике с 6 октября 2021 года.
Ранее ограничения на доступ в сеть для майнеров криптовалюты действовали в Абхазии с 28 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года. Приказ Госкомсвязи предусматривает ограничение абонентам в информационно-телекоммуникационной сети интернет возможности использования перечня доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалют.
Операторам связи предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете.
Приказ был принят в соответствии с постановлением Кабмина от 30 марта 2021 года о продлении запрета на майнинг криптовалют в Абхазии до 30 марта 2022 года.
Борьба с майнингом криптовалют ведется в Абхазии с конца 2020 года, деятельность официально запрещена в республике из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии.
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