https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/blokirovka-vpn-ne-prinesla-ozhidaemogo-effekta-dlya-energetiki-abkhazii-1036151461.html

Блокировка VPN не принесла ожидаемого эффекта для энергетики Абхазии

Блокировка VPN не принесла ожидаемого эффекта для энергетики Абхазии

Государственный комитет Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию продлил срок ограничений на доступ в интернет для добычи криптовалют и... 01.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-01T15:55+0300

2021-11-01T15:55+0300

2021-11-01T15:55+0300

в абхазии

новости

майнинг в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102878/57/1028785746_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6d08f927272b06870bf08db7e6aacd50.jpg

СУХУМ, 1 нояб - Sputnik. Блокировка VPN не принесла ожидаемого эффекта для энергетики Абхазии, заявил в эфире радио Sputnik директор оперативно-технического управления "Черноморэнерго" Руслан Кварчия.По его словам снижение нагрузок на энергетику наблюдалось в первые два дня, затем майнеры Абхазии нашли обходные пути."В результате блокировки VPN эффект мы наблюдали первые двое суток. То есть потребление электроэнергии упало почти на 30-40 мегаватт. Но это продолжалось буквально двое суток. Потом нагрузки опять начали расти и вернулись на прежний уровень. Видимо, как-то обходят. Нагрузки продолжают расти. Это связано естественно и с температурой, и, конечно, с работой майнингов", - сказал Кварчия.Как отметил директор оперативно-технического управления "Черноморэнерго", нагрузки на энергосистему в 2021 году продолжают увеличиваться."Нагрузки увеличились по сравнению с прошлым годом. Это нужно уточнить, я не располагаю точными цифрами. В сравнении с прошлым годом наблюдаем рост нагрузок. Да, ежегодно наблюдался естественный рост нагрузок в пределах семи процентов. Это преимущественно строительство новых туристических объектов. Но в последнее время, особенно с 2020 года, произошел резкий рост на 20 процентов. Это, как все знают, из-за работы (оборудования для - прим.) майнинга", - подчеркнул Руслан Кварчия.При этом энергетик отметил, что самые высокие нагрузки наблюдаются в Очамчырском, Гулрыпшском, Гудаутском и Гагрском районах, а также в городе Сухум.Государственный комитет Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию продлил срок ограничений на доступ в интернет для добычи криптовалют и начал блокировать VPN в республике с 6 октября 2021 года.Ранее ограничения на доступ в сеть для майнеров криптовалюты действовали в Абхазии с 28 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года. Приказ Госкомсвязи предусматривает ограничение абонентам в информационно-телекоммуникационной сети интернет возможности использования перечня доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалют.Операторам связи предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете.Приказ был принят в соответствии с постановлением Кабмина от 30 марта 2021 года о продлении запрета на майнинг криптовалют в Абхазии до 30 марта 2022 года.Борьба с майнингом криптовалют ведется в Абхазии с конца 2020 года, деятельность официально запрещена в республике из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211007/Ekspert-o-blokirovke-VPN-maynerov-pravilnee-lovit-po-elektropotrebleniyu-1033370583.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/chernomorenergo-opublikoval-grafik-veernykh-otklyucheniy-v-vostochnoy-abkhazii-1036106042.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/yusufov-rasskazal-naskolko-effektivna-blokirovka-vpn-v-borbe-s-mayningom-1035913480.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, майнинг в абхазии