Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/bzhaniya-prizval-grazhdan-vozderzhatsya-ot-uchastiya-v-protestnoy-aktsii-4-noyabrya-1036174552.html
Бжания призвал граждан воздержаться от участия в протестной акции 4 ноября
Бжания призвал граждан воздержаться от участия в протестной акции 4 ноября
Ранее ветераны заявляли, что 4 ноября намерены провести в Сухуме протестную акцию с требованием полной отставки министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар. 02.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-02T21:58+0300
2021-11-02T22:20+0300
в абхазии
аслан бжания
ветераны
дмитрий дбар
овна
стрельба в сухуме 30 сентября
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/16/1036019780_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23d704764ba2b85c7b05b1e90d8d7918.jpg
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания призвал граждан воздержаться от участия в протестных акциях во избежание всевозможных эксцессов, об этом он заявил в интервью Абхазскому телевидению."Хотел бы вас, уважаемые граждане, уважаемые ветераны, проинформировать о том, что сегодня у нас еще никто не отменил ограничительные меры, связанные с ковидом. Никто не обращался за разрешением на проведение этой акции, это тоже необходимо бы сделать, но не сделано. Поэтому пользуясь случаем, хочу попросить наших граждан воздержаться от участия в этом мероприятии во избежание всевозможных эксцессов. Мы живем не одним днем, мы планируем и дальше работать. Мы сгладим углы, мы исправим те ошибки, которые были допущены, министр внутренних дел будет работать под жестким контролем. Я надеюсь на то, что такие факты больше никогда не повторятся", - заявил глава государства. Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии провел встречу с ветеранами страны в селе Адзюбжа в воскресенье 31 октября.По итогам глава села Адзюбжа Дмитрий Абухба заявил, что протестная акция с требованием полной отставки министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар назначена на 4 ноября.Во вторник 2 ноября стало известно о том, что президент оставил в должности министра внутренних дел Дмитрия Дбар, с сегодняшнего дня он вернулся к исполнению своих обязанностей. Дмитрию Дбар назначено дисциплинарное взыскание.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/storonniki-otstavki-ministra-dbar-vyydut-na-protestnuyu-aktsiyu-4-noyabrya-1036140208.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/16/1036019780_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af40e78e5ff46590b52c31a7caa5cb56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аслан бжания, ветераны, дмитрий дбар, овна, стрельба в сухуме 30 сентября

Бжания призвал граждан воздержаться от участия в протестной акции 4 ноября

21:58 02.11.2021 (обновлено: 22:20 02.11.2021)
Расширенное заседание кабмина по вопросам инвестпрограммы
Расширенное заседание кабмина по вопросам инвестпрограммы - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2021
Ранее ветераны заявляли, что 4 ноября намерены провести в Сухуме протестную акцию с требованием полной отставки министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания призвал граждан воздержаться от участия в протестных акциях во избежание всевозможных эксцессов, об этом он заявил в интервью Абхазскому телевидению.
"Хотел бы вас, уважаемые граждане, уважаемые ветераны, проинформировать о том, что сегодня у нас еще никто не отменил ограничительные меры, связанные с ковидом. Никто не обращался за разрешением на проведение этой акции, это тоже необходимо бы сделать, но не сделано. Поэтому пользуясь случаем, хочу попросить наших граждан воздержаться от участия в этом мероприятии во избежание всевозможных эксцессов. Мы живем не одним днем, мы планируем и дальше работать. Мы сгладим углы, мы исправим те ошибки, которые были допущены, министр внутренних дел будет работать под жестким контролем. Я надеюсь на то, что такие факты больше никогда не повторятся", - заявил глава государства.
Собравшиеся в Адзюбже ветераны и их сторонники-Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 31.10.2021
В Абхазии
Ветераны намерены 4 ноября выйти на акцию протеста
31 октября, 18:22
Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии провел встречу с ветеранами страны в селе Адзюбжа в воскресенье 31 октября.
По итогам глава села Адзюбжа Дмитрий Абухба заявил, что протестная акция с требованием полной отставки министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар назначена на 4 ноября.
Во вторник 2 ноября стало известно о том, что президент оставил в должности министра внутренних дел Дмитрия Дбар, с сегодняшнего дня он вернулся к исполнению своих обязанностей.
Дмитрию Дбар назначено дисциплинарное взыскание.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:32Бжания подвел итоги рабочей поездки в Москву
21:58Бжания призвал граждан воздержаться от участия в протестной акции 4 ноября
19:55Вирусолог объяснила, почему "Спутник лайт" можно использовать при первичной вакцинации
19:25Трудовые мигранты будут сдавать отпечатки пальцев при въезде в Россию
18:55Стало известно, когда в Абхазию поставят новую партию "Спутник V"
18:29Изменен график веерных отключений ВЛ "Шешелети-1"
18:05Министр внутренних дел Дмитрий Дбар восстановлен в должности
17:20"Детство Чика" Галазова показали на кинофестивале в Нальчике
16:48Скорик о QR-кодах и последствиях из-за их отсутствия
16:25Большое бремя: почему в Абхазии не хотят платить за свет
15:55Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 ноября
15:51Чанба о должниках за электроэненргию: нет культуры
15:25Союз Цезаря и Сары: в парке "Прайд" в селе Аацы родились львята
14:55"Мы финансировали": в США рассказали о происхождении COVID-19
14:25Гражданина Абхазии осудили в Сочи за попытку контрабанды сильнодействующих веществ
13:25Сухумский район отобрал девять проектов для развития сельского хозяйства
12:55Дневной стационар для пациентов с COVID-19 возобновил работу в Пицунде
12:25Часть Сухума останется без воды 3 ноября
11:55Ни фейхоа себе: как одна семья на зеленом лакомстве зарабатывает
11:54Такие обстоятельства: как поднять рождаемость в Абхазии