https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/bzhaniya-prizval-grazhdan-vozderzhatsya-ot-uchastiya-v-protestnoy-aktsii-4-noyabrya-1036174552.html

Бжания призвал граждан воздержаться от участия в протестной акции 4 ноября

Бжания призвал граждан воздержаться от участия в протестной акции 4 ноября

Ранее ветераны заявляли, что 4 ноября намерены провести в Сухуме протестную акцию с требованием полной отставки министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар. 02.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-02T21:58+0300

2021-11-02T21:58+0300

2021-11-02T22:20+0300

в абхазии

аслан бжания

ветераны

дмитрий дбар

овна

стрельба в сухуме 30 сентября

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания призвал граждан воздержаться от участия в протестных акциях во избежание всевозможных эксцессов, об этом он заявил в интервью Абхазскому телевидению."Хотел бы вас, уважаемые граждане, уважаемые ветераны, проинформировать о том, что сегодня у нас еще никто не отменил ограничительные меры, связанные с ковидом. Никто не обращался за разрешением на проведение этой акции, это тоже необходимо бы сделать, но не сделано. Поэтому пользуясь случаем, хочу попросить наших граждан воздержаться от участия в этом мероприятии во избежание всевозможных эксцессов. Мы живем не одним днем, мы планируем и дальше работать. Мы сгладим углы, мы исправим те ошибки, которые были допущены, министр внутренних дел будет работать под жестким контролем. Я надеюсь на то, что такие факты больше никогда не повторятся", - заявил глава государства. Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии провел встречу с ветеранами страны в селе Адзюбжа в воскресенье 31 октября.По итогам глава села Адзюбжа Дмитрий Абухба заявил, что протестная акция с требованием полной отставки министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар назначена на 4 ноября.Во вторник 2 ноября стало известно о том, что президент оставил в должности министра внутренних дел Дмитрия Дбар, с сегодняшнего дня он вернулся к исполнению своих обязанностей. Дмитрию Дбар назначено дисциплинарное взыскание.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/storonniki-otstavki-ministra-dbar-vyydut-na-protestnuyu-aktsiyu-4-noyabrya-1036140208.html

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аслан бжания, ветераны, дмитрий дбар, овна, стрельба в сухуме 30 сентября