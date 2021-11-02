https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/izmenen-grafik-veernyy-otklyucheniy-vl-shesheleti-1-1036172152.html

Изменен график веерных отключений ВЛ "Шешелети-1"

Изменен график веерных отключений ВЛ "Шешелети-1"

С 28 октября в восточной части Абхазии и части Сухума действует график веерных отключений. 02.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-02T18:29+0300

2021-11-02T18:29+0300

2021-11-02T19:27+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. В график веерных отключений электричества по ВЛ-110 "Шешелети-1" внесены изменений, сообщает "Черноморэнерго".Изменения коснулись двух подстанций:Ограничения на подачу электроэнергии введены в связи недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1", во избежание аварийных ситуаций.Отключения будут производиться по часу в Очамчырском, Гулрыпшском и восточной части Сухумского районов, также ограничения коснутся центральной и восточной части Сухума. Ночные двухчасовые отключения света в этих районах будут сняты.Эти ограничения будут сняты только в случае снижения нагрузок на энергосистему страны, отмечает "Черноморэнерго".В случае увеличения нагрузок в других районах страны, там также прибегнут к подобным мерам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/dopolnitelnaya-opora-byla-ustanovlena-na-vl-shesheleti-1-1036132379.html

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проблемы энергетической отрасли в абхазии