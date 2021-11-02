https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/izmenen-grafik-veernyy-otklyucheniy-vl-shesheleti-1-1036172152.html
Изменен график веерных отключений ВЛ "Шешелети-1"
Изменен график веерных отключений ВЛ "Шешелети-1"
С 28 октября в восточной части Абхазии и части Сухума действует график веерных отключений. 02.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-02T18:29+0300
2021-11-02T18:29+0300
2021-11-02T19:27+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. В график веерных отключений электричества по ВЛ-110 "Шешелети-1" внесены изменений, сообщает "Черноморэнерго".Изменения коснулись двух подстанций:Ограничения на подачу электроэнергии введены в связи недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1", во избежание аварийных ситуаций.Отключения будут производиться по часу в Очамчырском, Гулрыпшском и восточной части Сухумского районов, также ограничения коснутся центральной и восточной части Сухума. Ночные двухчасовые отключения света в этих районах будут сняты.Эти ограничения будут сняты только в случае снижения нагрузок на энергосистему страны, отмечает "Черноморэнерго".В случае увеличения нагрузок в других районах страны, там также прибегнут к подобным мерам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/dopolnitelnaya-opora-byla-ustanovlena-na-vl-shesheleti-1-1036132379.html
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
проблемы энергетической отрасли в абхазии
Изменен график веерных отключений ВЛ "Шешелети-1"
18:29 02.11.2021 (обновлено: 19:27 02.11.2021)
С 28 октября в восточной части Абхазии и части Сухума действует график веерных отключений.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. В график веерных отключений электричества по ВЛ-110 "Шешелети-1" внесены изменений, сообщает "Черноморэнерго".
Изменения коснулись двух подстанций:
подстанция "Синоп" - с 18:00 до 19:00,
подстанция "ИЭПиТ" - с 19:00 до 20:00.
Ограничения на подачу электроэнергии введены в связи недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1", во избежание аварийных ситуаций.
Отключения будут производиться по часу в Очамчырском, Гулрыпшском и восточной части Сухумского районов, также ограничения коснутся центральной и восточной части Сухума. Ночные двухчасовые отключения света в этих районах будут сняты.
Эти ограничения будут сняты только в случае снижения нагрузок на энергосистему страны, отмечает "Черноморэнерго".
В случае увеличения нагрузок в других районах страны, там также прибегнут к подобным мерам.