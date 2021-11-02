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https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-3-noyabrya-1036168045.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 ноября
Погоду на Черноморском побережье Абхазии в среду будет формировать область повышенного атмосферного давления. 02.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-02T15:55+0300
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. В среду, 3 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, из-за перепадов атмосферного давления со второй половины дня пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 - 2 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 ноября

15:55 02.11.2021 (обновлено: 16:03 02.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукПогода
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Погоду на Черноморском побережье Абхазии в среду будет формировать область повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. В среду, 3 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, из-за перепадов атмосферного давления со второй половины дня пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 - 2 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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