https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-3-noyabrya-1036168045.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 ноября

Погоду на Черноморском побережье Абхазии в среду будет формировать область повышенного атмосферного давления. 02.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-02T15:55+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. В среду, 3 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, из-за перепадов атмосферного давления со второй половины дня пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 - 2 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии