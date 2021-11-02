https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/soyuz-tsezarya-i-sary-v-parke-prayd-v-sele-aatsy-rodilis-lvyata-1036167800.html

Союз Цезаря и Сары: в парке "Прайд" в селе Аацы родились львята

Союз Цезаря и Сары: в парке "Прайд" в селе Аацы родились львята

Строительство парка "Прайд" в селе Аацы Гудаутского района началось около пяти лет назад. Официально свои двери для посетителей парк открыл этим летом. 02.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-02T15:25+0300

2021-11-02T15:25+0300

2021-11-02T17:00+0300

в абхазии

гудаутский район

львы

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Три львенка появились на свет в аацынском парке "Прайд" в течение последних двух недель, рассказал один из соучредителей парка Олег Кононов.Он уточнил, что две недели назад родилась львица, которую назвали Рицей, мать отказалась ее выкармливать, эта миссия перешла к сотрудникам парка. Три дня назад произошло уникальное событие, по словам Кононова, у самки Сары родились два львенка, которых она самостоятельно кормит и никого к ним не подпускает."Это моя любимица, и мы даже с ней обнимаемся, но сейчас даже близко подойти не дает. Вот в чем уникальность. До этого мы сами всех вскармливали коровьим молоком, так как их мамы отказывались их принять. Причину объяснить сложно. Возможно, это связано с тем, что они привыкли к обстановке", – отметил Кононов.Имена детенышам пока не дали из суеверий. Кононов, исходя из своего опыта, признался, что пока львятам не исполнится две недели, прозвища им не придумывают, иначе возникают разные проблемы.Родители новорожденных – Цезарь и Сара. Это их первое совместное потомство, но Сара уже становилась мамой детеныша по прозвищу Князь около двух лет назад. Он был первым львом, который родился в парке со дня основания.Как объяснил Кононов, рождение львят в неволе событие нередкое, если соблюдены хорошие условия содержания, правильное питание, уход и выгул."У нас "вип" условия для них. Им надо только размножаться. В период начала пандемии не было рождаемости, но это по причине того, что самки и самцы сидели отдельно. Тогда было сложно их содержать, и мы не могли себе позволить увеличение популяции. Сейчас ситуация иная", – поделился он.Кононов уточнил, что в парке сейчас живут 11 взрослых зверей и три львенка. Помимо них, в "Прайде" также содержатся верблюды, буйволы, страусы, пони, лошади, бараны, ослы, козы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200630/-Lvinaya-dolya-kak-khischniki-abkhazskogo-safari-parka-zhdut-turistov-i-edy-1030432285.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210504/Romeo-i-Dzhuletta-v-Prayde-dva-verblyuzhonka-poyavilis-v-safari-parke-v-Aatsy-1032347267.html

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гудаутский район, львы