Союз Цезаря и Сары: в парке "Прайд" в селе Аацы родились львята

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Три львенка появились на свет в аацынском парке "Прайд" в течение последних двух недель, рассказал один из соучредителей парка Олег Кононов.Он уточнил, что две недели назад родилась львица, которую назвали Рицей, мать отказалась ее выкармливать, эта миссия перешла к сотрудникам парка. Три дня назад произошло уникальное событие, по словам Кононова, у самки Сары родились два львенка, которых она самостоятельно кормит и никого к ним не подпускает."Это моя любимица, и мы даже с ней обнимаемся, но сейчас даже близко подойти не дает. Вот в чем уникальность. До этого мы сами всех вскармливали коровьим молоком, так как их мамы отказывались их принять. Причину объяснить сложно. Возможно, это связано с тем, что они привыкли к обстановке", – отметил Кононов.Имена детенышам пока не дали из суеверий. Кононов, исходя из своего опыта, признался, что пока львятам не исполнится две недели, прозвища им не придумывают, иначе возникают разные проблемы.Родители новорожденных – Цезарь и Сара. Это их первое совместное потомство, но Сара уже становилась мамой детеныша по прозвищу Князь около двух лет назад. Он был первым львом, который родился в парке со дня основания.Как объяснил Кононов, рождение львят в неволе событие нередкое, если соблюдены хорошие условия содержания, правильное питание, уход и выгул."У нас "вип" условия для них. Им надо только размножаться. В период начала пандемии не было рождаемости, но это по причине того, что самки и самцы сидели отдельно. Тогда было сложно их содержать, и мы не могли себе позволить увеличение популяции. Сейчас ситуация иная", – поделился он.Кононов уточнил, что в парке сейчас живут 11 взрослых зверей и три львенка. Помимо них, в "Прайде" также содержатся верблюды, буйволы, страусы, пони, лошади, бараны, ослы, козы.
Он уточнил, что две недели назад родилась львица, которую назвали Рицей, мать отказалась ее выкармливать, эта миссия перешла к сотрудникам парка.
Три дня назад произошло уникальное событие, по словам Кононова, у самки Сары родились два львенка, которых она самостоятельно кормит и никого к ним не подпускает.
"Это моя любимица, и мы даже с ней обнимаемся, но сейчас даже близко подойти не дает. Вот в чем уникальность. До этого мы сами всех вскармливали коровьим молоком, так как их мамы отказывались их принять. Причину объяснить сложно. Возможно, это связано с тем, что они привыкли к обстановке", – отметил Кононов.
Имена детенышам пока не дали из суеверий. Кононов, исходя из своего опыта, признался, что пока львятам не исполнится две недели, прозвища им не придумывают, иначе возникают разные проблемы.
Родители новорожденных – Цезарь и Сара. Это их первое совместное потомство, но Сара уже становилась мамой детеныша по прозвищу Князь около двух лет назад. Он был первым львом, который родился в парке со дня основания.
Как объяснил Кононов, рождение львят в неволе событие нередкое, если соблюдены хорошие условия содержания, правильное питание, уход и выгул.
"У нас "вип" условия для них. Им надо только размножаться. В период начала пандемии не было рождаемости, но это по причине того, что самки и самцы сидели отдельно. Тогда было сложно их содержать, и мы не могли себе позволить увеличение популяции. Сейчас ситуация иная", – поделился он.