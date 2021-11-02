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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/stalo-izvestno-kogda-v-abkhaziyu-postavyat-novuyu-partiyu-sputnik-v-1036172626.html
Стало известно, когда в Абхазию поставят новую партию "Спутник V"
Стало известно, когда в Абхазию поставят новую партию "Спутник V"
Первую партию препарата "Спутник V" в размере 6500 доз Абхазия получила в конце апреля этого года. В августе в республику была завезена вакцина "Спутник Лайт". 02.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-02T18:55+0300
2021-11-02T18:55+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Первая партия препарата "Спутник – V" будет доставлена в Абхазию к середине ноября, рассказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.Ранее было озвучено, что в ноябре в Абхазию поступит новая партия вакцины "Спутник V" в количестве 30 тысяч доз. По словам Скорик, пока неизвестно, в каком количестве поступит партия. "Чтобы это заболевание (коронавирус-ред.) пошло на спад, мы обязаны получить вакцинацию. По такому пути идет весь мир. Вакцина должна быть сделана любому здоровому человеку, чтобы прекратить распространение вируса", - отметила она. В конце апреля Абхазия получила 6500 доз препарата "Спутник V". Партия из пяти тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" была доставлена в Абхазию 6 августа. Финансирование закупки и транспортировку партии препарата "Спутник Лайт" взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/skorik-o-qr-kodakh-i-posledstviyakh-iz-za-ikh-otsutstviya--1036169297.html
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медицина, вакцинация от covid-19 в абхазии

Стало известно, когда в Абхазию поставят новую партию "Спутник V"

18:55 02.11.2021
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Первую партию препарата "Спутник V" в размере 6500 доз Абхазия получила в конце апреля этого года. В августе в республику была завезена вакцина "Спутник Лайт".
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Первая партия препарата "Спутник – V" будет доставлена в Абхазию к середине ноября, рассказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
Ранее было озвучено, что в ноябре в Абхазию поступит новая партия вакцины "Спутник V" в количестве 30 тысяч доз.
Скорик о QR-кодах и последствиях из-за их отсутствия - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2021
Радио
Скорик о QR-кодах и последствиях из-за их отсутствия
16:48
По словам Скорик, пока неизвестно, в каком количестве поступит партия.
"Чтобы это заболевание (коронавирус-ред.) пошло на спад, мы обязаны получить вакцинацию. По такому пути идет весь мир. Вакцина должна быть сделана любому здоровому человеку, чтобы прекратить распространение вируса", - отметила она.
В конце апреля Абхазия получила 6500 доз препарата "Спутник V". Партия из пяти тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" была доставлена в Абхазию 6 августа. Финансирование закупки и транспортировку партии препарата "Спутник Лайт" взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.
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