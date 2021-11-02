https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/stalo-izvestno-kogda-v-abkhaziyu-postavyat-novuyu-partiyu-sputnik-v-1036172626.html

Стало известно, когда в Абхазию поставят новую партию "Спутник V"

Стало известно, когда в Абхазию поставят новую партию "Спутник V"

Первую партию препарата "Спутник V" в размере 6500 доз Абхазия получила в конце апреля этого года. В августе в республику была завезена вакцина "Спутник Лайт". 02.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-02T18:55+0300

2021-11-02T18:55+0300

2021-11-02T18:55+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Первая партия препарата "Спутник – V" будет доставлена в Абхазию к середине ноября, рассказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.Ранее было озвучено, что в ноябре в Абхазию поступит новая партия вакцины "Спутник V" в количестве 30 тысяч доз. По словам Скорик, пока неизвестно, в каком количестве поступит партия. "Чтобы это заболевание (коронавирус-ред.) пошло на спад, мы обязаны получить вакцинацию. По такому пути идет весь мир. Вакцина должна быть сделана любому здоровому человеку, чтобы прекратить распространение вируса", - отметила она. В конце апреля Абхазия получила 6500 доз препарата "Спутник V". Партия из пяти тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" была доставлена в Абхазию 6 августа. Финансирование закупки и транспортировку партии препарата "Спутник Лайт" взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/skorik-o-qr-kodakh-i-posledstviyakh-iz-za-ikh-otsutstviya--1036169297.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, вакцинация от covid-19 в абхазии